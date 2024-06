Limit powołań do wojska idzie w górę. MON podkreśla, że taka jest potrzeba

Będzie zwiększenie limitów powołań do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej o 10 000 osób. Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) podkreśla, że potrzeba nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie wynika z dużego zainteresowania służbą wojskową. Obecny limit powołań do wojska wynosi 34 550 osób.

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się informacja o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2024 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Władysław Kosiniak-Kamysz Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to III kwartał 2024 r.

Nowe rozporządzenie ma na celu zwiększenie limitów powołań do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej o 10 000 osób. Obecny limit powołań do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wynosi 34 550 osób. Według danych z 30 kwietnia, do służby tej powołano już ponad 16 800 ochotników, co stanowi 56 proc. wyznaczonego limitu. Dodatkowo, jak wskazano w informacji o projekcie, ponad 4400 żołnierzy przeszło w 2024 r. z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej do zawodowej służby wojskowej.

Limit powołań do wojska zostanie przekroczony na przełomie III i IV kwartału 2024 roku

W opisie do projektu nowelizacji wskazuje się, że "na podstawie obecnego stanu powołań do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz prowadzonych analiz w tym zakresie należy założyć, iż zakładany limit powołań do wojska zostanie przekroczony na przełomie III i IV kwartału 2024 roku". W związku z powyższym, powołanie kolejnych ochotników nie będzie możliwe z uwagi na wykorzystanie limitu powołań określonego w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu i tym samym należy znowelizować obowiązujące rozporządzenie.