100-proc. wynagrodzenia na zwolnieniu. Dla każdego chorego pracownika na L4. Zapłaci ZUS. Od kiedy?

100-proc. wynagrodzenia na L4. Zapłaci ZUS. W MRPiPS trwają prace nad przepisami, które wprowadzą zmiany w zakresie zwolnień lekarskich. Obecnie prowadzona jest analiza zagrożeń i skutków finansowych.

Zmiany w zakresie zwolnień lekarskich

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przestaje zaskakiwać nas nowymi propozycjami, a każda z nich wzbudza duże poruszenie zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przetoczyła się już fala dyskusji na temat czterodniowego tygodnia pracy, podwyższenia wymiaru urlopu wypoczynkowego, czy oskładkowania umów cywilnoprawnych. Najnowszy plan dotyczy zmian w zakresie zwolnień lekarskich.

Jak się okazuje, Ministerstwo pracuje nad projektem, który przeniesie finansowanie chorobowego w całości na ZUS. Jednak aby nie było tak, że z pracodawców zostanie zdjęty ciężar obciążeń związanych z chorobą pracownika, a ten drugi nic nie będzie z tego miał, dodatkowo, każde L4 ma być płatne w wysokości 90 albo 100 proc. wynagrodzenia!

Skąd ten pomysł? Szefowa MRPiPS wskazała, że nie powinno być tak, że pracodawca i pracownik są „karani” za chorobę pracownika. Obecnie zatrudniający musi wypłacać 80 proc. chorobowego, mimo że pracownik nie pracuje, a pracownik otrzymuje mniejsze wynagrodzenie. To wszystko prowadzi do sytuacji, w których pracownicy starają się unikać korzystania ze zwolnień lekarskich i chodzą chorzy do pracy, co ma nie tylko daleko idące skutki społeczne, ale również niekorzystnie wpływa na kondycję zakładu pracy.

Trwa analiza zagrożeń i skutków finansowych

Jakie zagrożenia wiążą się z wprowadzeniem planowanych zmian? Podstawowe jest takie, że dojdzie do nadużywania zwolnień lekarskich. Nie tylko przez pracowników, ale i przez pracodawców, którzy w trudnych dla firmy momentach mogą nakłaniać zatrudnionych do skorzystania z L4.

Póki co, trwają prace nad przepisami, które miałaby wprowadzić omawiana rozwiązania i jest prowadzona analiza skutków finansowych tego rodzaju rozwiązań. Wprowadzenie zmian będzie konsultowane, a ewentualne nowe przepisy zostaną wprowadzone z odpowiednio dużym wyprzedzeniem. Tak, aby wszystkie zainteresowane strony mogły się na nie przygotować.