Praca w Wigilię 2024 r. do 12.00? Politycy dementują tą plotką [projekt nowelizacji]

Według plotki w Sejmie miał być zawarty kompromis. Nie byłoby wolnej od pracy Wigilii w 2024 r. Byłaby praca dla wszystkich do godziny 12. Politycy dementują plotkę - Wigilia 2024 r. ma być dniem wolnym od pracy w całości, a jeżeli się to nie uda, zasada ta zostanie wprowadzona w 2025 r.

Według danych MRPiPS koszt wolnej od pracy Wigilii wynosi od 0,3 mld do 1 mld zł. Resort przygotował wyliczenia kosztów na podstawie wolnego dnia w Święto Trzech Króli.

W środę w Sejmie drugie czytanie projektu Lewicy w sprawie wolnej Wigilii

W środę w Sejmie zaplanowano drugie czytanie projektu ustawy w sprawie ustanowienia 24 grudnia dniem wolnym od pracy. Sejmowe komisje na wtorkowym posiedzeniu zaproponowały, by zmiany weszły w życie od przyszłego roku. Ale pojawiła się już komisjach nowa propozycja - Wigilia 2024 r. wolna od pracy od godz. 12. Tyle, że została zdementowana.

Co wiemy do tej pory

1) Pierwsze czytanie projektu przeprowadzono 8 listopada. Sejm zdecydował wówczas o skierowaniu go do dalszych prac w dwóch sejmowych komisjach - Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Gospodarki i Rozwoju.

2) Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały proponowaną regulację. Jednocześnie opowiedziały się za poprawką Koalicji Obywatelskiej, by nowe przepisy weszły w życie od 1 lutego 2025 r.

3) Komisje wprowadziły do projektu inną poprawkę KO, zgodnie z którą trzy niedziele przed Wigilią byłyby handlowe. Po przegłosowaniu tej poprawki Urszula Rusecka (PiS) zapowiedziała, że w takiej sytuacji posłowie PiS nie poprą projektu ustawy.

4) Większości głosów komisji nie uzyskała za to poprawka zgłoszona przez posła Polski 2050 Ryszarda Petru, by każda pierwsza niedziela miesiąca była handlowa. Poseł zapowiedział, że poprawka zostanie zgłoszona jako wniosek mniejszości.

Dwa obozy w sprawie wolnej od pracy Wigilii

Za ustanowieniem Wigilii, jako dnia wolnego od pracy są związki zawodowe: Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Szef "S" Piotr Duda wskazywał, że Solidarność "od lat stoi na stanowisku, że Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy".

Przeciwko temu rozwiązaniu opowiadają się pracodawcy, którzy argumentują, że nie powinni być zaskakiwani, jeśli chodzi o prawo.

Jako "złe rozwiązanie" określił też pomysł wolnej Wigilii minister finansów Andrzej Domański. "Policzyliśmy w Ministerstwie Finansów, że to koszt dla gospodarki na poziomie ok. 4 mld zł, a dla budżetu na poziomie 2,3 mld zł" - powiedział szef MF.

W uzasadnieniu projektu Lewicy podkreślono, że Wigilia to ważny dzień dla wszystkich pracowników i ich rodzin, którzy spędzają ten czas kultywując m.in. tradycje religijne. "Należy zauważyć, że z tego względu pracodawcy często decydują się na skrócenie czasu pracy do godziny 12.00 lub 13.00, w celu zapewnienia bezpiecznego powrotu pracowników do domu, do swoich bliskich. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że dzień wolny będzie obowiązywał dla wszystkich pracowników, również pracowników placówek handlowych, którzy pracują tego dnia do godz. 14.00" - napisali autorzy projektu.(PAP)

Trzech Króli wykreślony z listy dni wolnych od pracy - petycja

Treść petycji:

W interesie publicznym składam petycję w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, w celu ustanowienia Wigilii Bożego Narodzenia dniem ustawowo wolnym od pracy:

Art. 1. [Lista dni wolnych od pracy]

Dniami wolnymi od pracy są:

1) dni niżej wymienione:

a) 1 stycznia - Nowy Rok,

b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

d) drugi dzień Wielkiej Nocy,

e) 1 maja - Święto Państwowe,

f) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

h) dzień Bożego Ciała,

i) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, j) 1 listopada - Wszystkich Świętych,

k) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

l) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

m) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia,

n) 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia;

Święto Trzech Króli nie ma tak doniosłego charakteru spędzonego w rodzinnym gronie jak Wigilia, która nadal prawnie jest dniem roboczym. Dnia 24 grudnia, gdy większość Polaków specjalnie, aby przygotować się do wieczerzy wigilijnej celowo planuje urlop w tym dniu – nierzadko urlop na żądanie. Niestety dla utrzymania stałej pracy zakładów pracy jest to niemożliwe, aby urlop dostali wszyscy o niego wnioskujący, co prowadzi do niepotrzebnych konfliktów między pracownikami. Dodatkowo warto odnotować, iż ktoś kto regularnie nie wnioskuje w tym dniu urlop, uchodzi w zakładzie pracy za ateistę. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej petycji. BKSP-155-X-261/24