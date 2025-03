800 plus w 2025 i 2026 r. - termin na wniosek do ZUS

800 plus w 2025 i 2026 r. - nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 czerwca. Kiedy najlepiej złożyć elektroniczny wniosek do ZUS? Termin zapewniający ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego niedługo mija.

800 plus od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.

W ciągu dwóch miesięcy rodzice wysłali do ZUS trzy miliony wniosków o 800+, po prawie 59 proc. wniosków, które wpłynęły w całym 2024 roku. Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy.

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2026 r. Rodzice mogą składać wnioski tylko elektronicznie przez PUE ZUS (eZUS), portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, a także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS.

W 2024 r. rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków o 800+. Dotyczyło to 7 mln 918 tys. dzieci. Rok wcześniej było to 5 mln 271 tys. wniosków na 8 mln 136 tys. dzieci. - 800 zł przyznajemy na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Wniosek o 800 plus 2025

Od 1 lutego można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. Wnioski o świadczenie można złożyć jedynie drogą elektroniczną: za pomocą profilu na PUE ZUS (eZUS), za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia, jak również poprzez aplikację mZUS na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety).

Jeśli wniosek złożono w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS przyznał 800 plus, to rodzic może utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres świadczeniowy. Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby zawsze może go edytować. - To nie jedyne udogodnienie - jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, wtedy nasz klient może w kreatorze wniosku pobrać ich dane automatycznie. Dzięki temu nie trzeba wpisywać ich ręcznie -wyjaśnia Kowalska-Matis.

Termin złożenia wniosku o 800 plus ma znaczenie

Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia. Jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2025 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2025 r., co oznacza, że rodzic zachowa ciągłość wypłaty świadczenia 800 plus. Złożenie wniosku do końca czerwca 2025 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2025 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2025 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Pisma, informacje i decyzje dotyczące świadczenia 800 plus są przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS, nawet, jeśli wniosek był składany przez bankowość elektroniczną czy portal Emp@tia. Jeżeli rodzic złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma profilu na PUE ZUS, to ZUS założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku.