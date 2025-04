Na czym polega telemedycyna? Szybka konsultacja lekarska bez wychodzenia z domu, dostęp do e-recepty czy e-zwolnienia — telemedycyna na stałe zagościła w pakietach benefitów pracowniczych. Jakie koszty się z tym wiążą i ile średnio jest się na L4?

rozwiń >

E-konsultacje w 12 minut: Nowoczesne rozwiązanie dla zdrowia pracowników

Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że koszt zwolnienia lekarskiego jednego pracownika to średnio 1200 zł dziennie. W obliczu rosnących kosztów związanych z absencjami chorobowymi, coraz więcej firm sięga po telemedycynę, oferując pracownikom szybki dostęp do konsultacji lekarskich w zaledwie 12 minut. Szybka konsultacja lekarska bez wychodzenia z domu, dostęp do e-recepty czy e-zwolnienia — telemedycyna na stałe zagościła w pakietach benefitów pracowniczych. Coraz więcej firm traktuje ją nie jako dodatek, lecz jako narzędzie realnie wspierające zdrowie pracowników, poprawiające ich dobrostan i ograniczające absencje.

REKLAMA

Sezon grypowy: liczba wystawionych e-recept wzrosła o ponad 51 proc., a liczba zwolnień lekarskich o 17 proc.

REKLAMA

Z danych Radamed — platformy oferującej konsultacje telemedyczne — wynika, że w sezonie grypowym 2024/2025 liczba wystawionych e-recept wzrosła o ponad 51 proc., a liczba zwolnień lekarskich o 17 proc. To dowód na to, że zdalne usługi medyczne stają się stałym elementem systemu ochrony zdrowia, nie tylko z perspektywy pacjentów, ale także pracodawców, którzy dostrzegają jej rolę w poprawie dobrostanu swoich zespołów.

- Nasza platforma umożliwia konsultację z lekarzem już w 12 minut od zgłoszenia, co pozwala pracownikowi szybko uzyskać pomoc medyczną bez potrzeby wychodzenia z domu. Taka szybkość to nie tylko oszczędność czasu, ale również komfort dla pacjenta, który może od razu rozpocząć leczenie. Dodatkowo, zdalna konsultacja zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania infekcji w pracy, co jest szczególnie istotne w okresie sezonu grypowego czy przy innych chorobach zakaźnych – mówi Maciej Mazurek, założyciel Radamed.

Telemedycyna jako kluczowy element strategii zdrowia pracowników

Z raportu Sedlak & Sedlak „Benefity w oczach pracowników 2023” wynika, że aż 57 proc. pracowników wskazuje prywatną opiekę medyczną jako najbardziej pożądane świadczenie. Co więcej, inne badania (Enel-med) pokazują, jak bardzo jest to benefit „must-have”: 62 proc. pracowników deklaruje, że nie wyobraża sobie rezygnacji z prywatnej opieki medycznej, a ponad połowa wolałaby lepszy pakiet medyczny zamiast podwyżki o równoważnej wartości.

Ważne – Telemedycyna wchodzi dziś w zakres prywatnej opieki medycznej, często jako uzupełnienie tradycyjnych konsultacji, np. w formie e-wizyt czy e-porad — mówi Ewa Michalska, dyrektor operacyjna Grafton Recruitment. — Z rozwiązania korzystają bardzo różne grupy pracowników — nie widzimy tu wyraźnych ograniczeń związanych z wiekiem, płcią czy branżą. Telemedycyna sprawdza się zwłaszcza wtedy, gdy potrzebna jest szybka konsultacja przy nieplanowanej dolegliwości. Na pewno ułatwia i przyspiesza uzyskanie poświadczenia o czasowej niezdolności do pracy – dodaje.

Średnia długość zwolnienia lekarskiego w Polsce wynosi 10 dni.

REKLAMA

Z danych ZUS wynika, że średnia długość zwolnienia lekarskiego w Polsce wynosi 10 dni. Szybka konsultacja lekarska, dostępna za pośrednictwem telemedycyny, pozwala na wczesne wykrycie problemów zdrowotnych i skuteczne ich leczenie, zanim dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia. Dzięki temu pracownicy mogą szybciej wrócić do pełnej dyspozycji, a firmy zyskują na większej efektywności, ponieważ czas spędzony na „L4” jest krótszy. W efekcie, zmniejszenie liczby dni absencji ma również pozytywny wpływ na organizację pracy w zespole i ogólną wydajność przedsiębiorstwa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Dzięki szybkiemu dostępowi do lekarza, uzyskaniu e-recepty czy zwolnienia online, czas trwania choroby może się realnie skrócić. Pracownicy szybciej rozpoczynają leczenie, co pozwala im wrócić do pełnej dyspozycji w krótszym czasie. Co więcej, telemedycyna umożliwia pracownikom uzyskanie pomocy medycznej w dogodnym dla nich czasie, co eliminuje konieczność czekania na wizyty w tradycyjnych placówkach – zaznacza Maciej Mazurek.

Dla firm oznacza to ograniczenie problemu długotrwałych absencji, lepszą organizację pracy, mniejsze obciążenie dla zespołów oraz realne oszczędności. Dzięki niższym kosztom (według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego średni koszt pojedynczej e-wizyty jest nawet o 50–70 proc. niższy niż tradycyjna konsultacja w placówce) i szerokiej dostępności, telemedycyna stała się szczególnie atrakcyjna także dla firm z sektora MŚP. Działa 7 dni w tygodniu, również w święta, co doceniają zarówno pracownicy biurowi, jak i osoby w systemie zmianowym czy pracujące zdalnie.

Telemedycyna a przyszłość benefitów zdrowotnych

Z raportu Deloitte „The Future of Health” wynika, że połowa kadry zarządzającej uważa, że do 2040 roku co czwarta konsultacja lekarska będzie odbywać się online. Już pandemia pokazała, że telemedycyna może być równie skuteczna jak tradycyjna wizyta. Wtedy to 80 proc. konsultacji medycznych odbywało się w formie zdalnej. Z danych NFZ wynika, że niemal 92 proc. badanych zadeklarowało, że teleporada wystarczyła, by ich problem zdrowotny został rozwiązany.

- Pandemia przyzwyczaiła ludzi do zdalnej formy kontaktu z lekarzem i pokazała, że telemedycyna może być naprawdę skuteczna. Dziś, kiedy większość pacjentów ma już pozytywne doświadczenia z konsultacjami online, widzimy, że telemedycyna staje się codziennym rozwiązaniem, które znacząco ułatwia dostęp do opieki zdrowotnej. Dzięki niej pacjenci mogą szybko uzyskać pomoc w nagłych przypadkach, co ma szczególne znaczenie w przypadku chorób sezonowych, takich jak grypa czy przeziębienia – podsumowuje Maciej Mazurek z Radamed.

Jakie korzyści dla pracodawców?

Telemedycyna to nie tylko wygodna usługa dla pracowników, ale także potężne narzędzie w rękach pracodawców. Dzięki zdalnym konsultacjom i e-receptom, firmy zyskują realną przewagę konkurencyjną. Zmniejszenie absencji, poprawa samopoczucia pracowników i wyższa dyspozycyjność to elementy, które bezpośrednio przekładają się na efektywność organizacji. Telemedycyna to inwestycja, która przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Dzięki niej możliwe jest lepsze zarządzanie zdrowiem w firmie, co w efekcie prowadzi do poprawy wyników finansowych i organizacyjnych.