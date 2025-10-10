Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku może przekroczyć nawet 3000 zł. To kluczowa wiadomość dla tysięcy opiekunów osób niepełnosprawnych. Czy będzie można pracować nie tracąc pieniędzy? Jest pewna pułapka. Dowiedz się, ile dokładnie wyniesie pomoc i co zrobić, aby jej nie stracić.

Świadczenie pielęgnacyjne to fundamentalna forma wsparcia dla osób, które rezygnują z pracy zarobkowej, aby poświęcić się opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Po wejściu w życie Ustawy o Świadczeniu Wspierającym, zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego zostały dramatycznie zmienione. Kluczowy podział dotyczy osób opiekujących się dziećmi (do 18. roku życia) a opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W 2026 roku te zasady będą już w pełni ugruntowane, a kwota świadczenia, waloryzowana w styczniu, ma szansę osiągnąć najwyższy poziom w historii.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest corocznie waloryzowana 1 stycznia i zależy od wskaźnika wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenie pielęgnacyjne nigdy nie może być niższe niż kwota netto minimalnej płacy. Biorąc pod uwagę prognozy makroekonomiczne na 2026 rok, można szacować, że świadczenie osiągnie nowy rekord.

Prognozowana wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r.:

• W 2025 roku świadczenie ma osiągnąć poziom około 3000 zł (wzrost z 2988 zł w 2024 r.).

• Przy założeniu dalszego wzrostu płacy minimalnej o około 7-8%, w 2026 roku Świadczenie Pielęgnacyjne może wynieść nawet ponad 3200 zł miesięcznie.

Kwota ta jest waloryzowana automatycznie, nie wymaga składania ponownego wniosku, o ile spełnione są pozostałe warunki jego przyznawania. Jest to kwota wolna od podatku dochodowego (PIT).

Rewolucja 2024: Dwa systemy świadczenia pielęgnacyjnego

Po wejściu w życie ustawy o świadczeniu wspierającym, nastąpił podział na dwie grupy opiekunów: na nowych i na starych zasadach. Ta dychotomia będzie decydująca także w 2026 roku.

1. Świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach (tzw. "zasady ochronne")

Dotyczy osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub innych świadczeń opiekuńczych przed 1 stycznia 2024 r. (lub po tej dacie, ale w oparciu o dotychczasowe przepisy, np. orzeczenie o niepełnosprawności wydane po raz pierwszy).

• Kwota: Opiekunowie otrzymują świadczenie w waloryzowanej wysokości (prognoza: ponad 3200 zł w 2026 r.).

• Praca zarobkowa: Ten system jest restrykcyjny. Opiekun nie może podejmować zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej. Rezygnacja z pracy jest warunkiem otrzymania pieniędzy.

2. Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (od 2024 r.)

Dotyczy wyłącznie opiekunów dzieci do 18. roku życia, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18. roku życia (lub w trakcie nauki w szkole/na uczelni, ale nie później niż do ukończenia 25. roku życia).

• Kwota: Waloryzowana (prognoza: ponad 3200 zł w 2026 r.).

• Praca zarobkowa: To największa zmiana! Opiekun może pracować zarobkowo bez limitu dochodu, a nawet prowadzić własną działalność gospodarczą, bez utraty prawa do ŚP. Jest to ogromne uelastycznienie systemu.

Ważne! Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami nie mają już możliwości otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, a muszą ubiegać się o świadczenie wspierające (które jest wypłacane bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością).

Pułapka świadczenia wspierającego: Nieświadoma utrata świadczenia pielęgnacyjnego

Kluczowym dylematem dla rodzin w 2026 roku będzie relacja między świadczeniem pielęgnacyjnym a świadczeniem wspierającym.

Przepisy są bezwzględne: Świadczenie pielęgnacyjne i świadczenie wspierające nie mogą być pobierane jednocześnie za ten sam okres.

Dla kogo jest pułapka? Dla opiekunów, którzy są na starych, ochronnych zasadach (świadczenie pielęgnacyjne bez możliwości pracy) i mają pod opieką osobę z niepełnosprawnością. Jeśli podopieczny zdecyduje się złożyć wniosek do ZUS i zacznie pobierać nawet najniższą kwotę Świadczenia Wspierającego, opiekun automatycznie traci prawo do swojego świadczenia pielęgnacyjnego.

Scenariusz ryzykowny w 2026 r.:

• Opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne (ponad 3200 zł) na starych zasadach (nie może pracować).

• Osoba z niepełnosprawnością wchodzi w III etap świadczenia pielęgnacyjnego (od 2026 r.), dostaje 70-74 punkty WZON i otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości ok. 860 zł.

• Skutek: Rodzina traci 3200 zł na rzecz 860 zł.

Konieczna analiza: Rodziny muszą przeliczyć, co jest dla nich korzystniejsze:

1. Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna (na starych zasadach): 3200 zł (bez możliwości pracy).

2. Świadczenie wspierające dla podopiecznego: Kwota od 860 zł do 4730 zł (w zależności od punktów WZON).

Dopiero w przypadku, gdy świadczenie wspierające jest znacznie wyższe (np. powyżej 85 punktów WZON), rezygnacja z ŚP jest opłacalna.

Procedura i formalności w 2026 roku

Mimo rewolucyjnych zmian, procedura składania wniosków o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach jest wciąż zarządzana przez samorządy (urzędy gminy/miasta lub ośrodki pomocy społecznej).

1. Wniosek: Składany do urzędu gminy/miasta (lub innego organu wyznaczonego przez samorząd) w miejscu zamieszkania opiekuna.

2. Wymagane dokumenty: Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (z klauzulą dotyczącą konieczności stałej opieki), zaświadczenia ze szkoły/uczelni (jeśli dotyczy), a także oświadczenie o dochodach.

3. Nowe zasady dla pracujących: W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach (opiekunowie dzieci), urząd nie bierze pod uwagę dochodu. Wystarczy, że opiekun złoży oświadczenie, że podopieczny nie ma ustalonego prawa do Świadczenia Wspierającego.

4. Termin składania: Wniosek należy złożyć jak najszybciej po powstaniu niepełnosprawności lub po upływie terminu ważności dotychczasowego orzeczenia. Prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

Opiekun może pracować, ale tylko w jednym przypadku

Możliwość pracy zarobkowej opiekuna bez utraty świadczenia pielęgnacyjnego jest największym osiągnięciem znowelizowanych przepisów. Jednak ten przywilej dotyczy wyłącznie opiekunów dzieci do 18. roku życia, których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie lub w okresie nauki.

Czynności dozwolone dla opiekuna na nowych zasadach:

• Umowa o pracę na dowolny wymiar etatu i za dowolne wynagrodzenie.

• Umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło).

• Prowadzenie własnej działalności gospodarczej (w tym opodatkowanej ryczałtem lub kartą podatkową), bez limitu przychodów.

• Pobieranie zasiłków, np. macierzyńskiego czy chorobowego.

Tymczasem opiekunowie na starych, ochronnych zasadach (którzy straciliby świadczenie pielęgnacyjne, gdyby ich podopieczny przeszedł na świadczenie wspierające) bezwzględnie nie mogą podjąć zatrudnienia. W przypadku podjęcia pracy muszą poinformować o tym organ wypłacający ŚP, co doprowadzi do uchylenia decyzji.

Podsumowanie

Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku osiągnie historyczną wysokość, przekraczającą 3200 zł. Kluczowe jest jednak, aby opiekunowie byli świadomi, na jakich zasadach otrzymują pomoc. Opiekunowie dzieci (na nowych zasadach) mogą spokojnie podejmować pracę, co daje im ogromną elastyczność i możliwość poprawy sytuacji finansowej rodziny. Natomiast opiekunowie na zasadach ochronnych muszą być niezwykle ostrożni: jakakolwiek próba przejścia podopiecznego na świadczenie wspierające – nawet w minimalnej kwocie – spowoduje utratę świadczenia pielęgnacyjnego. Świadome zarządzanie tym wyborem będzie kluczowe dla stabilności finansowej tysięcy polskich rodzin.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1827 ze zm.).

• Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429 ze zm.).

• Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (publikowane corocznie w grudniu).

• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.).