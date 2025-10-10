REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Świadczenie pielęgnacyjne 2026. Ponad 3000 zł dla opiekunów osób niepełnosprawnych!

Świadczenie pielęgnacyjne 2026. Ponad 3000 zł dla opiekunów osób niepełnosprawnych!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 października 2025, 15:03
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Prawnik i Ekonomista
rehabilitacja
Świadczenie pielęgnacyjne 2026. Opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymają ponad 3000 zł wsparcia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku może przekroczyć nawet 3000 zł. To kluczowa wiadomość dla tysięcy opiekunów osób niepełnosprawnych. Czy będzie można pracować nie tracąc pieniędzy? Jest pewna pułapka. Dowiedz się, ile dokładnie wyniesie pomoc i co zrobić, aby jej nie stracić.

rozwiń >

Świadczenie pielęgnacyjne to fundamentalna forma wsparcia dla osób, które rezygnują z pracy zarobkowej, aby poświęcić się opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Po wejściu w życie Ustawy o Świadczeniu Wspierającym, zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego zostały dramatycznie zmienione. Kluczowy podział dotyczy osób opiekujących się dziećmi (do 18. roku życia) a opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W 2026 roku te zasady będą już w pełni ugruntowane, a kwota świadczenia, waloryzowana w styczniu, ma szansę osiągnąć najwyższy poziom w historii.

REKLAMA

REKLAMA

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest corocznie waloryzowana 1 stycznia i zależy od wskaźnika wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenie pielęgnacyjne nigdy nie może być niższe niż kwota netto minimalnej płacy. Biorąc pod uwagę prognozy makroekonomiczne na 2026 rok, można szacować, że świadczenie osiągnie nowy rekord.

Prognozowana wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r.:

• W 2025 roku świadczenie ma osiągnąć poziom około 3000 zł (wzrost z 2988 zł w 2024 r.).

REKLAMA

• Przy założeniu dalszego wzrostu płacy minimalnej o około 7-8%, w 2026 roku Świadczenie Pielęgnacyjne może wynieść nawet ponad 3200 zł miesięcznie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kwota ta jest waloryzowana automatycznie, nie wymaga składania ponownego wniosku, o ile spełnione są pozostałe warunki jego przyznawania. Jest to kwota wolna od podatku dochodowego (PIT).

Rewolucja 2024: Dwa systemy świadczenia pielęgnacyjnego

Po wejściu w życie ustawy o świadczeniu wspierającym, nastąpił podział na dwie grupy opiekunów: na nowych i na starych zasadach. Ta dychotomia będzie decydująca także w 2026 roku.

1. Świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach (tzw. "zasady ochronne")

Dotyczy osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub innych świadczeń opiekuńczych przed 1 stycznia 2024 r. (lub po tej dacie, ale w oparciu o dotychczasowe przepisy, np. orzeczenie o niepełnosprawności wydane po raz pierwszy).

Kwota: Opiekunowie otrzymują świadczenie w waloryzowanej wysokości (prognoza: ponad 3200 zł w 2026 r.).

Praca zarobkowa: Ten system jest restrykcyjny. Opiekun nie może podejmować zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej. Rezygnacja z pracy jest warunkiem otrzymania pieniędzy.

2. Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (od 2024 r.)

Dotyczy wyłącznie opiekunów dzieci do 18. roku życia, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18. roku życia (lub w trakcie nauki w szkole/na uczelni, ale nie później niż do ukończenia 25. roku życia).

Kwota: Waloryzowana (prognoza: ponad 3200 zł w 2026 r.).

Praca zarobkowa: To największa zmiana! Opiekun może pracować zarobkowo bez limitu dochodu, a nawet prowadzić własną działalność gospodarczą, bez utraty prawa do ŚP. Jest to ogromne uelastycznienie systemu.

Ważne! Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami nie mają już możliwości otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, a muszą ubiegać się o świadczenie wspierające (które jest wypłacane bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością).

Pułapka świadczenia wspierającego: Nieświadoma utrata świadczenia pielęgnacyjnego

Kluczowym dylematem dla rodzin w 2026 roku będzie relacja między świadczeniem pielęgnacyjnym a świadczeniem wspierającym.

Przepisy są bezwzględne: Świadczenie pielęgnacyjne i świadczenie wspierające nie mogą być pobierane jednocześnie za ten sam okres.

Dla kogo jest pułapka? Dla opiekunów, którzy są na starych, ochronnych zasadach (świadczenie pielęgnacyjne bez możliwości pracy) i mają pod opieką osobę z niepełnosprawnością. Jeśli podopieczny zdecyduje się złożyć wniosek do ZUS i zacznie pobierać nawet najniższą kwotę Świadczenia Wspierającego, opiekun automatycznie traci prawo do swojego świadczenia pielęgnacyjnego.

Scenariusz ryzykowny w 2026 r.:

• Opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne (ponad 3200 zł) na starych zasadach (nie może pracować).

• Osoba z niepełnosprawnością wchodzi w III etap świadczenia pielęgnacyjnego (od 2026 r.), dostaje 70-74 punkty WZON i otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości ok. 860 zł.

• Skutek: Rodzina traci 3200 zł na rzecz 860 zł.

Konieczna analiza: Rodziny muszą przeliczyć, co jest dla nich korzystniejsze:

1. Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna (na starych zasadach): 3200 zł (bez możliwości pracy).

2. Świadczenie wspierające dla podopiecznego: Kwota od 860 zł do 4730 zł (w zależności od punktów WZON).

Dopiero w przypadku, gdy świadczenie wspierające jest znacznie wyższe (np. powyżej 85 punktów WZON), rezygnacja z ŚP jest opłacalna.

Zobacz również:

Procedura i formalności w 2026 roku

Mimo rewolucyjnych zmian, procedura składania wniosków o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach jest wciąż zarządzana przez samorządy (urzędy gminy/miasta lub ośrodki pomocy społecznej).

1. Wniosek: Składany do urzędu gminy/miasta (lub innego organu wyznaczonego przez samorząd) w miejscu zamieszkania opiekuna.

2. Wymagane dokumenty: Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (z klauzulą dotyczącą konieczności stałej opieki), zaświadczenia ze szkoły/uczelni (jeśli dotyczy), a także oświadczenie o dochodach.

3. Nowe zasady dla pracujących: W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach (opiekunowie dzieci), urząd nie bierze pod uwagę dochodu. Wystarczy, że opiekun złoży oświadczenie, że podopieczny nie ma ustalonego prawa do Świadczenia Wspierającego.

4. Termin składania: Wniosek należy złożyć jak najszybciej po powstaniu niepełnosprawności lub po upływie terminu ważności dotychczasowego orzeczenia. Prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

Opiekun może pracować, ale tylko w jednym przypadku

Możliwość pracy zarobkowej opiekuna bez utraty świadczenia pielęgnacyjnego jest największym osiągnięciem znowelizowanych przepisów. Jednak ten przywilej dotyczy wyłącznie opiekunów dzieci do 18. roku życia, których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie lub w okresie nauki.

Czynności dozwolone dla opiekuna na nowych zasadach:

• Umowa o pracę na dowolny wymiar etatu i za dowolne wynagrodzenie.

• Umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło).

• Prowadzenie własnej działalności gospodarczej (w tym opodatkowanej ryczałtem lub kartą podatkową), bez limitu przychodów.

• Pobieranie zasiłków, np. macierzyńskiego czy chorobowego.

Tymczasem opiekunowie na starych, ochronnych zasadach (którzy straciliby świadczenie pielęgnacyjne, gdyby ich podopieczny przeszedł na świadczenie wspierające) bezwzględnie nie mogą podjąć zatrudnienia. W przypadku podjęcia pracy muszą poinformować o tym organ wypłacający ŚP, co doprowadzi do uchylenia decyzji.

Podsumowanie

Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku osiągnie historyczną wysokość, przekraczającą 3200 zł. Kluczowe jest jednak, aby opiekunowie byli świadomi, na jakich zasadach otrzymują pomoc. Opiekunowie dzieci (na nowych zasadach) mogą spokojnie podejmować pracę, co daje im ogromną elastyczność i możliwość poprawy sytuacji finansowej rodziny. Natomiast opiekunowie na zasadach ochronnych muszą być niezwykle ostrożni: jakakolwiek próba przejścia podopiecznego na świadczenie wspierające – nawet w minimalnej kwocie – spowoduje utratę świadczenia pielęgnacyjnego. Świadome zarządzanie tym wyborem będzie kluczowe dla stabilności finansowej tysięcy polskich rodzin.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1827 ze zm.).

• Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429 ze zm.).

• Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (publikowane corocznie w grudniu).

• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.).

Powiązane
Ustawa o asystencji osobistej wchodzi w życie. Co czeka osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów?
Ustawa o asystencji osobistej wchodzi w życie. Co czeka osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów?
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w 2026 r. Jakie zmiany w programie i jak złożyć wniosek o wsparcie?
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w 2026 r. Jakie zmiany w programie i jak złożyć wniosek o wsparcie?
Świadczenie wspierające dla niepełnosprawnych w 2026 roku. Kto dostanie 700 zł, a kto ponad 3000 zł? Trzeci etap wdrożenia i nowe zasady
Świadczenie wspierające dla niepełnosprawnych w 2026 roku. Kto dostanie 700 zł, a kto ponad 3000 zł? Trzeci etap wdrożenia i nowe zasady
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
ZUS zyska nowe uprawnienia i będzie mógł się domagać składek nawet za 20 lat wstecz. Co z kosztami i przychodami przedsiębiorców?
10 paź 2025

Trwa dyskusjach o przepisach, nad którymi toczą się już prace. Czy ZUS zyska prawo do tego, by domagać się składek za nieograniczony czas wstecz? Co wtedy z rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorców? Czy sądy zaleje fala odwołań, a niewydolny już teraz system będzie działał jeszcze gorzej?
Świadczenie pielęgnacyjne 2026. Ponad 3000 zł dla opiekunów osób niepełnosprawnych!
10 paź 2025

Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku może przekroczyć nawet 3000 zł. To kluczowa wiadomość dla tysięcy opiekunów osób niepełnosprawnych. Czy będzie można pracować nie tracąc pieniędzy? Jest pewna pułapka. Dowiedz się, ile dokładnie wyniesie pomoc i co zrobić, aby jej nie stracić.
Byłeś prześladowany przez władze? Możesz dostać zadośćuczynienie – nawet po latach
10 paź 2025

Byłeś represjonowany za działalność polityczną, internowany w stanie wojennym albo niesłusznie aresztowany przez władze PRL? Polskie prawo pozwala dziś dochodzić sprawiedliwości, także po wielu latach. Możesz ubiegać się o zadośćuczynienie za krzywdy moralne i odszkodowanie za straty materialne. Sprawdź, komu przysługuje rekompensata i jak złożyć skuteczny wniosek.
Proszą premiera D. Tuska o ustawę. O przepisy dla dodatku. Inni nie tylko mają. Ale łączą go ze świadczeniem wspierającym, zasiłkiem pielęgnacyjnym czy rentą rodzinną. [List otwarty]
10 paź 2025

Osoby niepełnosprawne jako społecznicy) skierowali list otwarty do m.in. premiera D. Tuska w sprawie niedotrzymania obietnicy uchwalenia przepisów dającym wszystkim osobom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do samodzielności świadczenia takiego jak dodatek dopełniający do renty socjalnej.

REKLAMA

Czy polscy twórcy w końcu zarabiają na swoich dziełach? Dyrektywa DSM a godziwe wynagrodzenie! [Gość Infor.pl]
10 paź 2025

Po niemal roku od implementacji unijnej dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (tzw. Dyrektywy DSM) do polskiego prawa, rynek twórców internetowych wciąż szuka odpowiedzi na kluczowe pytania. Czy nowe przepisy faktycznie rozwiązały spory z gigantami technologicznymi i zapewniły twórcom godziwe wynagrodzenie? O to pytamy adwokata Mikołaja Chałasa z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.
Ważne zmiany dla osób, które się rozwodzą. Na dopełnienie formalności jest teraz rok. Później traci się do tego prawo
10 paź 2025

Rozwód to sprawa, która wiąże się nie tylko z silnymi emocjami, ale również z koniecznością dopełnienia szeregu obowiązków formalnych. Choć zostały one określone w obowiązujących przepisach, to nie zawsze wywiązanie się z nich jest proste.
Od 752 zł do 4134 zł bez względu na dochód do końca 2025 r. tylko dla osób z co najmniej 78 punktami. Jak uzyskać? Tylko 3 miesiące na złożenie wniosku do ZUS
10 paź 2025

ZUS w komunikacie przypomniał zasady przyznawania i uzyskiwania świadczenia wspierającego w 2025 roku. W bieżącym roku prawo do tego świadczenia mają pełnoletnie osoby mieszkające legalnie w Polsce, którym wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności przyznał w decyzji przynajmniej 78 punktów. Miesięczna wysokość świadczenia wspierającego zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia i wynosi aktualnie od 752 zł do 4134 zł.
Wdowy po działaczach opozycji antykomunistycznej z dodatkowymi pieniędzmi [PROJEKT]
10 paź 2025

Dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny to ważne świadczenia przysługujące wdowom po kombatantach. Posłowie chcą, by z tych uprawnień mogły korzystać też wdowy po działaczach opozycji antykomunistycznej.

REKLAMA

Stałe orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 r. Kto dostanie orzeczenie bezterminowe i jakie są nowe zasady?
10 paź 2025

Czekasz na bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności? Przepisy mają się zmienić, aby ulżyć w biurokracji osobom ze schorzeniami trwałymi i nieodwracalnymi. Kto w 2026 r. ma szansę pożegnać się z ponownymi wizytami na komisjach? Jakie kryterium jest kluczowe i co z orzeczeniami wydanymi przed nowelizacją? Zapoznaj się z planowanymi zmianami w systemie orzekania.
Świadczenie wspierające dla niepełnosprawnych w 2026 roku. Kto dostanie 700 zł, a kto ponad 3000 zł? Trzeci etap wdrożenia i nowe zasady
10 paź 2025

Od 2026 roku rząd otwiera się na tysiące nowych beneficjentów w zakresie świadczenia wspierającego. Nawet 4730 zł miesięcznie bez podatku i bez kryterium dochodowego trafi prosto do osób z niepełnosprawnością. Nie wiesz, czy się kwalifikujesz i jak zdobyć nawet 100 punktów WZON? Sprawdź, jak krok po kroku złożyć wniosek i uniknąć utraty wsparcia.

REKLAMA