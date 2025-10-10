REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » MRiRW zaktualizował stawki płatności bezpośrednich i PWK za 2025 rok

MRiRW zaktualizował stawki płatności bezpośrednich i PWK za 2025 rok

10 października 2025, 17:23
MRiRW zaktualizował stawki płatności bezpośrednich i PWK za 2025 rok
MRiRW zaktualizował stawki płatności bezpośrednich i PWK za 2025 rok
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało 10 października 2025 r., że minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podpisał rozporządzenie określające wysokość stawek płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego (PWK) na rok 2025.

Aktualizacja stawek płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego (PWK)

W komunikacie z 10 października br. poinformowano, że na podstawie zaktualizowanych danych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w przypadku niektórych płatności w ramach ekoschematów obszarowych ustalono wyższe stawki niż w poprzednim komunikacie MRiRW.

Do przeliczenia kwot zastosowano kurs wymiany Europejskiego Banku Centralnego ogłoszony 30 września 2025 r., który wynosi 4,2698 zł/euro.

W przypadku płatności dla małych gospodarstw, zgodnie z ustawą o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, określono stałą kwotę wsparcia w wysokości 225 euro/ha. Po przeliczeniu według wskazanego kursu, kwota ta wynosi 960,70 zł/ha.

Jednocześnie poinformowano, że stawki płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt zostaną określone w późniejszym terminie – podobnie jak w latach 2023 i 2024.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tabelach przedstawiło aktualne stawki:

Tabela 1. Stawki podstawowych płatności bezpośrednich i PWK za 2025 r. 

 

Rodzaj płatności

 

Wysokość stawki za 2025 r.

 

Jednostka

Podstawowe wsparcie dochodów

488,55

zł/ha

Płatność redystrybucyjna

176,84

zł/ha

Płatność dla młodych rolników

248,16

zł/ha

Płatność do bydła

322,49

zł/szt.

Płatność do krów

412,63

zł/szt.

Płatność do owiec

110,16

zł/szt.

Płatność do kóz

48,12

zł/szt.

Płatność do roślin strączkowych na

nasiona

879,96

zł/ha

Płatność do roślin pastewnych

430,18

zł/ha

Płatność do chmielu

1 864,49

zł/ha

Płatność do ziemniaków

skrobiowych

1 580,89

zł/ha

Płatność do buraków cukrowych

1 284,14

zł/ha

Płatność do pomidorów

2 097,56

zł/ha

Płatność do truskawek

1 495,79

zł/ha

Płatność do lnu

542,69

zł/ha

Płatność do konopi włóknistych

168,99

zł/ha

Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa Virginia

2,24

zł/kg

Płatność niezwiązana do tytoniu -

grupa pozostałe

2,24

zł/kg

Uzupełniająca płatność

podstawowa

55,95

zł/ha

Tabela 2. Wysokość stawek płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2025 r.

 

 

 

Ekoschemat obszarowy / praktyka / wariant

Wysokość stawki

za 2025 r.

[zł/ha]

 

 

 

 

 

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi,

w tym praktyki:

Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt

437,60

Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe

437,60

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia - wariant podstawowy

87,52

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia - wariant z wapnowaniem

262,56

Zróżnicowana struktura upraw

233,13

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji

175,04

Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo

262,56

Uproszczone systemy uprawy

262,56

Wymieszanie słomy z glebą

87,52

Obszary z roślinami miododajnymi

931,07

 

Integrowana produkcja roślin w tym grupa upraw:

sadowniczych

1 185,24

jagodowych

1 069,41

rolniczych

505,18

warzywnych

1 069,41

Biologiczna uprawa

w tym wariant:

Mikrobiologiczne środki ochrony roślin:

310,88

Nawozowe produkty mikrobiologiczne

87,52

Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

245,98

Grunty wyłączone z produkcji

437,57

Materiał siewny kategorii elitarny lub materiał siewny kategorii kwalifikowany

w tym:

zboża

104,15

rośliny strączkowe

168,93

ziemniaki

436,76

 Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
MRiRW zaktualizował stawki płatności bezpośrednich i PWK za 2025 rok
10 paź 2025

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało 10 października 2025 r., że minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podpisał rozporządzenie określające wysokość stawek płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego (PWK) na rok 2025.
