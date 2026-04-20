Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o terminie pilotażu bezpłatnego eDziennika dostępnego dla wszystkich szkół. Ma on rozpocząć się jesienią 2026 roku. Wdrożenie docelowego rozwiązania do szkół ma nastąpić we wrześniu 2027 roku.

Jesienią MEN uruchomi elektroniczny dziennik lekcyjny

Wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer poinformowała, że jesienią 2026 roku w szkołach rozpocznie się pilotaż systemu teleinformatycznego, który będzie zawierał usługę elektronicznego dziennika lekcyjnego. Docelowe rozwiązanie ma być dostępne dla wszystkich szkół od września 2027 roku.

- Minister edukacji we współpracy z ministrem cyfryzacji planuje uruchomienie jesienią 2026 r. pilotażu systemu teleinformatycznego zawierającego m.in. usługę dziennika lekcyjnego w postaci elektronicznej, zwanego dalej jako eDziennik. Docelowe rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich chętnych szkół od września 2027 roku eDziennik będzie systemem teleinformatycznym bezpłatnym dla szkół i rodziców – poinformowała Lubnauer.

Logowanie do eDziennika za pomocą mObywatela

Lubnauer wskazała, że w MEN trwają też prace nad możliwością logowania przez aplikacje mObywatel (dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół) i mObywatel Junior (dla uczniów), ustaleniem funkcjonalności systemu i określeniem przepływu danych między Systemem Informacji Oświatowej (SIO) a eDziennikiem.

- Na potrzeby utworzenia i wdrożenia systemu teleinformatycznego, w ramach którego będzie udostępniany eDziennik, funkcjonuje grupa robocza, w skład której wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centrum Informatycznego Edukacji i Centralnego Ośrodka Informatyki. Odbywają się także spotkania z udziałem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, na których omawiane są postępy prac i bieżące wyzwania – dodała Lubnauer

Włamanie do dziennika elektronicznego

Przypomnijmy, że w styczniu 2026 roku doszło do włamania do dziennika elektronicznego w jednej z mazowieckich szkół. W jego wyniku uczniom wystawiono oceny śródroczne (jedynki) z jednego z przedmiotów. Dodatkowo rozsyłane były wulgarne wiadomości.

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała wówczas, że MEN widzi potrzebę stworzenia centralnego państwowego dziennika z bezpiecznym systemem logowania się opartym o systemy mObywatel. Dodała też, że wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji przygotowywany jest pilotaż tego rozwiązania. Zapowiedziała też, że wdrażanie jednolitego, bezpłatnego centralnego dziennika lekcyjnego w postaci elektronicznej dla szkół planowane jest od września 2027 roku.