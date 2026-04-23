Ceny paliwa rosną. Ile zapłacimy na stacji benzynowej jutro 24 kwietnia?
Znamy już ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego na piątek 24 kwietnia. Ministerstwo Energii opublikowało obwieszczenie z maksymalnymi cenami paliw ciekłych na stacjach benzynowych. Niestety, ceny poszły w górę.
Ceny maksymalne benzyny i diesla w piątek 24 kwietnia
Minister energii opublikował obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 409). W dniu jutrzejszym ceny maksymalne za benzyny i diesla wyniosą:
- 6,03 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,58 zł za 1 litr;
- 6,62 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,13 zł za 1 litr;
- 6,79 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,29 zł za 1 litr.
Ceny paliwa obowiązujące w czwartek 23 kwietnia
Dla porównania przypomnijmy ceny maksymalne paliw obowiązujące dniu dzisiejszym:
- 5,97 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,53 zł za 1 litr;
- 6,56 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,08 zł za 1 litr;
- 6,71 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,21 zł za 1 litr.
Ustalanie cenna maksymalnych paliw
Cena maksymalna paliw ciekłych jest ustalana przez Ministerstwo Energii. Stawki są ustalane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.
Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
