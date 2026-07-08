Zakaz zgrzewek. Nie w 2026 r. a w 2030 r. Nikt nie wie, co zrobi Komisja Europejska

Przez media społecznościowe przetacza się dyskusja o tym, czy UE wprowadziła zakaz zgrzewek dla np. butelek wody mineralnej. To popularne opakowania dla zestawu 6 butelek w sklepach. Ich zniknięcie to mała rewolucja dla konsumentów i przedsiębiorców. Spory i nieporozumienia dotyczą daty zakazu (rzekomo już w połowie sierpnia 2026 r., w rzeczywistości od 2030 r.). Ale poważniejszy spór w dyskusjach internautów obejmuje to, czy zakaz zgrzewek od 2030 r. jest, czy go nie ma. Bo zakazy z unijnego rozporządzenia, które omówię w artykule, nie zawierają słowa „zgrzewka”, ale zwrot: „opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wykorzystywane w punkcie sprzedaży do grupowania produktów sprzedawanych w butelkach, puszkach, metalowych pudełkach, słoiczkach, kubkach i paczkach”. Są tu zgrzewki czy nie? Dodatkowo przepisy są tak skonstruowane, że UE w każdej chwili może wydać wytyczne: „zakaz nie obejmuje zgrzewek butelek wody mineralnej” albo przeciwnie: „zakaz obejmuje zgrzewki”. Stan na dziś jest taki, że KE, wydając wytyczne, zadecyduje, czy zgrzewki znikną ze sklepów, czy w nich pozostaną.

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Jest zakaz” albo „nie ma zakazu” – takie widzę hasła w tytułach czy leadach publikacji. Dyskusja toczy się generalnie bez zajrzenia do przepisów rozporządzenia unijnego. Zróbmy więc to sami. W artykule pokazuję przepisy rozporządzenia, które od 12 sierpnia zaczyna obowiązywać, z odroczeniem zakazu na 2030 r. dla zgrzewek jako opakowania grupującego (opakowań z folii termokurczliwej). Jak te przepisy organy Unii Europejskiej skonstruowały?

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Głównie chodzi o butelki wody mineralnej. Tę najczęściej kupujemy w pakietach 6 butelek 1,5 l. Taki zestaw łatwo zawieźć wózkiem sklepowym pod samochód i przepakować do bagażnika. Rzeczywiście od 1 stycznia 2030 r. rozporządzenie unijne wprowadza zakaz używania zgrzewek.

Stan prawny co do zakazu zgrzewek jest następujący

Ograniczenia co wprowadzania zgrzewek wynikają z tego aktu prawnego:

Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmiany rozporządzenia (UE) 2019/1020 i dyrektywy (UE) 2019/904 oraz uchylenia dyrektywy 94/62/WE link

Link: Rozporządzenie (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

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1. Zakaz używania zgrzewek wprowadza załącznik nr V:

załącznik nr V UE

a art. 25 rozporządzenia określa datę wejścia w życie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Art. 25 rozporządzenia Media

2. Nowe przepisy nie wymieniają zgrzewek - nie oznacza to, że zgrzewki nie są objęte zakazem. Taki wniosek jest możliwy tylko po złożonej wykładni przepisów

Przepisy nie wymieniają zgrzewek, tylko mówią ogólnie o „opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w punkcie sprzedaży do grupowania produktów sprzedawanych w butelkach, puszkach, metalowych pudełkach, słoikach, kubkach i paczkach”.

Jeżeli zgrzewki jako opakowanie służą do jednej z poniższych dwóch funkcji, są zakazane w sklepach od 1 stycznia 2030 r.:

zgrzewki zaprojektowane jako opakowania udogadniające pozwalające konsumentom dokonać zakupu więcej niż jednej sztuki produktu – tak są zgrzewki z perspektywy klienta postrzegane; ułatwiają zakup 6 butelek wody mineralnej; zgrzewki zaprojektowane jako opakowania udogadniające zachęcające do zakupu więcej niż jednej butelki czy puszki – to dotyczy przede wszystkim zgrzewek z napisami promocyjnymi typu „1 butelka za darmo”.

4. Trzy wyjątki, kiedy zgrzewki pozostaną w sklepach - zależy to od wytycznych KE

Wyjątek 1. KE uznaje w formie wytycznych, że: "Ograniczenia nie obejmują zgrzewek jako opakowań zbiorczych, gdyż są one niezbędne do usprawnienia procesu postępowania z produktami." Jest powszechne oczekiwanie wśród firm na taką interpretację.

Wyjątek 2. KE w wytycznych uzna, że zgrzewka dla 6 butelek wody mineralnej nie jest "zaprojektowana jako opakowanie udogadniające pozwalające konsumentom dokonać zakupu więcej niż jednej butelki wody mineralnej" - jak wskazałem powyżej, problem z tym wyjątkiem jest taki, że zgrzewki są powszechnie traktowane jako właśnie ułatwienie w zakupie 6 butelek wody mineralnej.

Wyjątek 3. KE uzna, że zgrzewka dla 6 butelek wody mineralnej nie jest "zaprojektowana jako opakowanie zachęcające konsumenta do zakupu więcej niż jednej butelki".

Europa już teraz szuka zastępstwa dla zgrzewek. Poniżej chwytak kartonowy + żel

kartonowy chwytak zamiast zgrzewki Media

źródło:

Niemcy już mają rozwiązanie .Butelki sklejone klejem żelowym z kartonowym chwytakiem Dodam, że bardzo wytrzymały zestaw. pic.twitter.com/1IG3awRbLw — Maciej 🇵🇱🍻 (@MaciejJack) July 6, 2026

3. Do sklepu butelki mogą dotrzeć w zgrzewkach, ale wystawione dla klientów już być nie mogą

4. Producenci, firmy transportowe, centra logistyczne mają osobne nakazy co do opakowań zbiorczych, opakowań transportowych i opakowań wielokrotnego użytku. Jest możliwe, że kiedy zgrzewki będą zakazane w sklepach detalicznych, w tym samym czasie będą dopuszczalne w transporcie.

Przykład W 2030 r. z ciężarówki stojącej przed Biedronką można będzie legalnie wypakować zgrzewki wody mineralnej. Ale już ustawienie w sklepie w tym opakowaniu naruszy prawo.

Przy tym firma logistyczna przewożąca butelki musi wypełnić te parametry:

Do 2030 r. 40 % opakowań transportowych musi nadawać się do ponownego użycia, a do 2040 r. ten ambitny cel wzrasta do 70 %. Do 2030 r. 10 % opakowań zbiorczych musi nadawać się do ponownego użycia, a do 2040 r. ten ambitny cel wzrasta do 25 %. Do 2030 r. dystrybutorzy napojów muszą zapewnić, aby 10 % produktów znajdowało się w opakowaniach wielokrotnego użytku, a do 2040 r. ten cel wzrasta do 40 %. Zwolnienia mają zastosowanie do mikroprzedsiębiorstw, małych dystrybutorów napojów i określonych sektorów. Pod pewnymi warunkami państwa członkowskie mają możliwość wykluczenia dodatkowych sektorów, umożliwienia dystrybutorom tworzenia grup i zwolnienia podmiotów działających na małych wyspach lub na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia.

5. Nieprawdą jest, że zakaz dotyczy tylko ładnych opakowań krzyczących „promocja”, „kup mnie”. „6 butelka za darmo”

Zakaz dotyczy wszystkich opakowań grupujących kilka produktów w jeden pakiet zakupowy. Nie ma znaczenia „uroda” tego opakowania. Jest błędną interpretacja przepisów rozporządzenia mówiąca, że UE eliminuje tylko krzykliwe opakowania, które hasłami reklamowymi przyciągają konsumentów do nadmiarowych zakupów. W tej interpretacji "zwykłe" zgrzewki są nieatrakcyjnie graficznie, są więc dozwolone.