Jednostronna komunikacja z MOPS. To taki teatr: Nie mam telefonu. Dzwonię od sąsiada

Co to jest "Jednostronna komunikacja z MOPS"? To taki teatr wobec MOPS "Nie mam telefonu. Dzwonię do Was od sąsiada". To sposób na uniknięcie weryfikacji przez pracowników socjalnych MOPS, czy wnioskodawca ma rzeczywiście prawo do zasiłku. Weryfikacja polega na wizycie pracowników socjalnych u osoby szukającej pomocy w MOPS. Osoba starająca się o zasiłek unika weryfikacji swojej sytuacji bytowej udając, że nie ma telefonu. Dzięki temu w praktyce nie jest możliwe umówienie wizyty pracowników MOPS w domu wnioskodawcy. No bo przychodzi pismo z MOPS z terminem spotkania np. 17 lipca 2026 r. Wnioskodawcy nie ma w domu w tym czasie. Korekty terminu 17 lipca nie można wykonać bo wnioskodawca nie dzwoni do MOPS. Osoby informujące MOPS "nie mam telefonu" kontaktują się z instytucją poprzez "telefony grzecznościowe z aparatów innych osób". Dlatego sądy nazywają taką sytuację "wnioskodawca wymusił na MOPS jednostronną komunikację". Ma miejsce wtedy, gdy urzędniczka w MOPS otrzyma telefon od wnioskodawcy - ponieważ jest wykonany z cudzego telefonu, pracownik MOPS nie ma jak zadzwonić np. uściślając kolejny terminy wywiadu środowiskowego.

W MOPS oszustwo na jednostronną komunikację. A mogła dostać zasiłek na opłaty mieszkaniowe, szambo, leki, żywność

Osoba udająca przez MOPS, że nie ma telefonu komórkowego zazwyczaj odbiera listy polecone z MOPS po dwukrotnym awizowaniu. List jest odbierany już po dacie przyjścia przez pracowników MOPS do domu wnioskodawcy.

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Taktyka ta jest uciążliwa. Co zrobić z osobami składającymi seryjne wnioski w MOPS o zasiłki, z którymi nie ma kontaktu telefonicznego, a listy polecone są odbierane jak najpóźniej?

Przykład Zawiadomienie o terminie przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego zostało doręczone klientowi MOPS dwa dni po wyznaczonym terminie tej czynności. Oznacza to, że zgodnie z przepisami należy przyjąć, iż wnioskodawca nie miał wiedzy o wyznaczonej dacie przeprowadzenia wywiadu. W konsekwencji nie był zobowiązany do przebywania w miejscu zamieszkania w tym terminie. Uwzględniając znaną z praktyki MOPS okoliczność, że strona regularnie odbiera korespondencję dopiero po jej dwukrotnym awizowaniu, SKO zasugerowało, aby w zawiadomieniu o planowanym terminie rodzinnego wywiadu środowiskowego wskazywać dwa możliwe terminy. Pierwszy powinien mieścić się w ustawowym terminie 14 dni roboczych od powzięcia wiadomości o konieczności przeprowadzenia wywiadu, natomiast drugi – późniejszy – miałby zastosowanie na wypadek odbioru przesyłki po upływie pierwszego wskazanego terminu.

W sprawie tej pracownicy MOPS niepotrzebnie fatygowali się z wizytą - nikogo nie było w domu. Więc MOPS odmówił przyznania zasiłku. Formalnie wyglądało to tak:

W piśmie z dnia 4 września strona nie wyraziła zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Organ – powołując się m.in. na art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 107 ust. 1-4 i ust. 4a u.p.s. – stwierdził, że skoro wnioskodawczyni uniemożliwiła przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, mimo stosownych zawiadomień i pouczeń, należało odmówić jej wnioskowanego zasiłku celowego.

Dlaczego kobieta nie zgodziła się na weryfikację w miejscu zamieszkania jej sytuacji bytowej? Bo stale otrzymuje różne zasiłki. I uważał, że jak raz otrzyma zasiłek to przy drugim, trzecim i czwartym nie musi przechodzić całej procedury wymaganej przez prawo. Duży błąd w ocenie sytuacji.

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Przykład Nie mam telefonu komórkowego w 2026 r., kiedy wszyscy go mają. Czyli o tym, jak stracić szansę na zasiłek celowy na opłaty mieszkaniowe (energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości stałych – szamba, podatek od nieruchomości), zakup leków, środków czystości i higieny, biletów MPK, żywności dietetycznej oraz opłacenie podatku od nieruchomości.

NSA: W MOPS bez zasiłku jak oszukujesz na jednostronną komunikację

MOPS wystosował do strony zawiadomienie, w którym wyznaczył dwa terminy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego:

Termin nr 1: 26 lipca i

Termin nr 2: 9 sierpnia 2023 r.

W zawiadomieniu tym zawarto informację, że gdyby w/w terminy nie opowiadały klientce MOPS, to powinna się skontaktować z pracownikiem socjalnym, celem uzgodnienia innej daty wywiadu.

WAŻNE! W piśmie tym pouczono również stronę, że niezastosowanie się do zawiadomienia może stanowić – zgodnie z art. 107 ust. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296 – dalej "u.p.s.") – podstawę do odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego. Powyższe zawiadomienie kobieta odebrała w dniu 1 sierpnia 2023 r.

NSA o jednostronnej komunikacji z MOPS

Sąd w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że beneficjentka zasiłków miała możliwość skontaktowania się telefonicznie z pracownikiem socjalnym w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy oraz uzgodnienia terminu przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Została o to wyraźnie poproszona w piśmie z 13 lipca 2023 r., jednak z tej możliwości nie skorzystała. Okoliczność ta ma istotne znaczenie, ponieważ organ nie dysponował numerem telefonu beneficjentki zasiłków – nie został on przez nią udostępniony, a sama wskazywała, że korzysta z telefonów należących do innych osób. W konsekwencji możliwość kontaktu telefonicznego istniała wyłącznie z inicjatywy klientki MOPS. To ona decydowała, czy i kiedy nawiąże kontakt z organem, podczas gdy pracownicy socjalni nie mieli możliwości samodzielnego skontaktowania się z nią telefonicznie. Tym większego znaczenia nabiera zatem fakt, że mimo wezwania zawartego w piśmie z 13 lipca 2023 r. klientka MOPS nie podjęła kontaktu w celu uzgodnienia dogodnego terminu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Sąd: Brak zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego nie musi przybierać postaci wyraźnej odmowy. Może on przejawiać się również poprzez uchylanie się od uzgodnienia miejsca i terminu jego przeprowadzenia albo uniemożliwianie organowi nawiązania kontaktu niezbędnego do wykonania tej czynności.

Taka sytuacja wystąpiła w tej sprawie.

Porównanie zasiłku pielęgnacyjnego i celowego

Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł (od 2019 r.) - źródło gov.pl

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia; osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego; osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie; jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przykładowy wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawowa różnica między zasiłkiem pielęgnacyjnym a celowym:

1) pielęgnacyjny jest obligatoryjny (jeżeli są spełnione przesłanki)

2) celowy jest uznaniowy i fakultatywny (nawet jak są spełnione przesłanki np. biedy).

Zasiłek celowy - źródło gov.pl

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i leczenia , ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.