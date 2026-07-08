Zasiedzenie: Ostrzeżenie w księdze wieczystej. I zakaz zbywania

Zapomnij o kupowaniu takiej nieruchomości aż do wyjaśnienia sprawy. Taki wpis to ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu w trybie zabezpieczenia. Jest to ostrzeżenie o np.:

Przykład 1) wpisaniu do księgi wieczystej nr (...) ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności części nieruchomości, 2) ustanowieniu zakazu zbywania i obciążania części nieruchomości stanowiącej działkę nr (...), obręb (...), o powierzchni 0,2632 ha, położonej w Katowicach przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w Katowicach prowadzi księgę wieczystą nr (...)

Takie wpisy w księdze wieczystej oznaczają, że sąd uznał, że treść wniosku o stwierdzenie zasiedzenia oraz załączonych do niego dokumentów uprawdopodabnia roszczenie, tj.

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1) posiadanie samoistne części nieruchomości oraz

2) upływ czasu, które to przesłanki wskazują na zasiedzenie części nieruchomości.

Brak zabezpieczenia w postaci zakazu sprzedaży nieruchomości, może przyczynić się do takich komplikacji jak procesy sądowe osób trzecich, będących nowymi właścicielami nieruchomości, którzy nabyli "zasiedzianą" działkę.

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Przykład sprawy w sądzie zastosowania takiego zabezpieczenia:

sygn. akt Ns 120/23 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Świnoujściu z 2023-05-18

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Link do postanowienia

Wnioskodawczyni nadesłała zdjęcia z aktualnie toczących się prac budowlanych prowadzonych przez uczestnika, z których wynika, że uczestnik prowadzi rozbiórkę płotu wnioskodawczyni, aby ogrodzić swoją działkę, a w jej ramach tą część użytkowaną dotychczas przez wnioskodawczynię. W sytuacji rozebrania płotu wnioskodawczyni, utracone zostanie utrwalenie na gruncie granicy dotychczasowego korzystania przez wnioskodawczynię z części działki uczestnika, a w dalszym etapie – przy ewentualnym zbyciu części lub całej, w tym w udziałach, nieruchomości przez uczestnika – utrudnione zostanie ustalenie aktualnych właścicieli, przeciwko którym wnioskodawczyni powinna skierować roszczenie.

Sąd udzielił zabezpieczenia - wnioskodawczyni wykazała swój interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, jak też uprawdopodobniła swoje roszczenie.

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Krótko o zasiedzeniu - "Co to jest"?

Zasiedzenie to sposób nabycia prawa wskutek upływu czasu. Jego celem jest usunięcie długotrwałej rozbieżności między stanem prawnym a rzeczywistym sposobem władania nieruchomością poprzez nadanie skutków prawnych istniejącemu stanowi faktycznemu. Nabycie własności przez zasiedzenie następuje z mocy prawa. W efekcie dotychczasowy właściciel traci swoje prawo, a posiadacz nabywa je w sposób pierwotny, czyli niezależnie od poprzedniego właściciela.

Sąd może stwierdzić nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie wyłącznie na rzecz osoby, która nie była jej właścicielem i która w chwili upływu terminu zasiedzenia władała nieruchomością jako posiadacz samoistny.

Deklaratoryjny charakter postanowienia sądu o stwierdzeniu zasiedzenia oznacza, że sąd tylko potwierdza to co już się stało poza salą sądową - nieruchomość zmieniła już właściciela.