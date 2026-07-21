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Wymiana dokumentów w ZUS już trwa. Sprawdź, kto musi zmienić legitymację

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21 lipca 2026, 10:59
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emeryt, senior, dokumenty
ZUS ogłasza wielkie zmiany od 13 lipca. Emeryci i renciści dostaną nowe dokumenty. Co z ważnością starych?
Shutterstock

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Już w poniedziałek, 13 lipca 2026 roku, ZUS rozpocznie wydawanie zupełnie nowych legitymacji emeryta i rencisty. Nowe przepisy, nad którymi prace sfinalizowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod przewodnictwem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, weszły w życie 1 lipca. ZUS otrzymał czas do 12 lipca na ostateczne wykorzystanie dotychczasowych, starych blankietów.

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Oznacza to, że od poniedziałku do portfeli seniorów trafią dokumenty w zupełnie nowej odsłonie. Zmiany obejmują zarówno tradycyjne plastikowe karty, jak i cyfrową mLegitymację dostępną w aplikacji mObywatel. Wielu seniorów zadaje sobie teraz kluczowe pytanie: czy czeka nas masowa i przymusowa wymiana dokumentów w urzędach?

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Ważny komunikat dla seniorów. Czy musisz wymienić obecną legitymację?

Dla milionów polskich świadczeniobiorców mamy najważniejszą i najbardziej uspokajającą wiadomość: nie ma żadnego obowiązku składania wniosków ani przymusowej wymiany dotychczasowych dokumentów. Jeśli Twoja obecna plastikowa legitymacja jest ważna i niezniszczona, możesz z niej korzystać dokładnie tak samo jak do tej pory. Wejście w życie nowych przepisów nie wymaga osobistego stawiania się w placówkach ZUS. Stare dokumenty pozostają w pełni honorowane przez instytucje państwowe, placówki medyczne, apteki oraz przewoźników.

Kto w takim razie otrzyma nowy dokument od 13 lipca?

Nowy wzór legitymacji będzie trafiał do portfeli Polaków stopniowo, sukcesywnie i całkowicie naturalnie przy okazji wydawania decyzji o przyznaniu świadczenia. Otrzymają go wyłącznie osoby, które:

  • Po raz pierwszy przechodzą na emeryturę lub rentę i ZUS wystawia im debiutancki dokument.
  • Zgłoszą potrzebę wtórnika z powodu zgubienia, zniszczenia, zużycia lub kradzieży dotychczasowej karty.

Nowy plastik chroniony jak nigdy przedtem. Jak wygląda karta?

Nowa legitymacja zachowa standardowe wymiary karty płatniczej (format ID-1: 53,98 × 85,60 × 0,76 mm), jednak jej konstrukcja to technologiczny skok w przyszłość. Zmiana wynika z konieczności dostosowania legitymacji do najnowszych standardów bezpieczeństwa przewidzianych dla dokumentów publicznych w Polsce. Blankiet wykonany z solidnego tworzywa PCV nie wykazuje luminescencji w promieniowaniu UV i cechuje się wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne. Na nowej karcie personalizowanej metodą druku termotransferowego z folią zabezpieczającą na awersie znajdziemy:

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  • Tło giloszowe - skomplikowana sieć bardzo cienkich, przecinających się linii trudnych do skopiowania.
  • Ukryte mikrodruki - napisy niemożliwe do odczytania bez specjalistycznego powiększenia.
  • Indywidualny hologram - unikalne zabezpieczenie optyczne mieniące się pod światło.
  • Laserowy numer seryjny - nanoszony trwale na rewersie każdego blankietu już na etapie produkcji.

Dużym ułatwieniem dla osób niewidomych i niedowidzących jest specjalne oznaczenie w alfabecie Braille’a umieszczone na rewersie, co pozwala na błyskawiczne odnalezienie dokumentu w portfelu. Na awersie niezmiennie pozostaną kluczowe dane właściciela: imię, nazwisko, numer PESEL oraz precyzyjna informacja o rodzaju pobieranego świadczenia, wzbogacona o nowe logo ZUS. Nowa struktura numeracji karty poinformuje m.in. o organie rentowym i oddziale NFZ.

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Zmiany w mObywatelu. Cyfrowa rewolucja w telefonie

Metamorfozę przejdzie również elektroniczna mLegitymacja dostępna na smartfonach. Nowy widok cyfrowego dokumentu będzie znacznie bardziej przejrzysty i funkcjonalny. Z ekranu telefonu zniknie informacja o konkretnym oddziale ZUS, który wydał decyzję, dzięki czemu dokument zyska bardziej uniwersalny profil. Wirtualna legitymacja w aplikacji mObywatel wyświetli zdjęcie właściciela, imię i nazwisko, PESEL, numer dokumentu oraz datę ważności. Przed oszustami oraz próbami podrabiania ekranu będą ją chronić zaawansowane, dynamiczne zabezpieczenia cyfrowe:

  • Dynamiczny hologram w kształcie godła Rzeczypospolitej Polskiej, który zmienia barwy w zależności od kąta nachylenia urządzenia.
  • Animowana flaga państwowa, która stale powiewa na ekranie smartfona.

Instrukcja krok po kroku: Jak uruchomić nową mLegitymację w aplikacji mObywatel?

Uruchomienie cyfrowego dokumentu jest darmowe i zajmuje tylko kilka minut. Nie musisz iść do urzędu – wszystko załatwisz na swoim smartfonie. Oto prosta instrukcja:

  1. Pobierz aplikację - zainstaluj oficjalny mObywatel ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iPhone).
  2. Zaloguj się - uruchom aplikację i potwierdź swoją tożsamość (najprościej użyć do tego Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej).
  3. Dodaj dokument - na głównym ekranie aplikacji kliknij opcję "Dodaj dokument" lub ikonę plusa (+).
  4. Wybierz ZUS - z listy dostępnych dokumentów wybierz pozycję "Legitymacja emeryta-rencisty".
  5. Potwierdź uprawnienia - aplikacja automatycznie połączy się z bazą danych ZUS i pobierze Twoje aktualne informacje.

Gotowe! Od tej pory nowa, zabezpieczona cyfrowo mLegitymacja będzie zawsze w Twoim telefonie, działając również bez dostępu do internetu.

Ulgi, zniżki i uprawnienia seniorów. Co się zmienia?

Warto mocno podkreślić, że nowe przepisy modyfikują wyłącznie wygląd i zabezpieczenia dokumentu, natomiast nie wprowadzają dodatkowych obowiązków ani nie zmieniają żadnych praw emerytów i rencistów. Zarówno stara, jak i nowa legitymacja (w wersji plastikowej oraz cyfrowej) w identyczny sposób uprawniają do korzystania z tych samych przywilejów. Dokument pozwala na:

  • Sprawne potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych w placówkach medycznych.
  • Korzystanie z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe i komunikację miejską.
  • Uzyskiwanie dedykowanych rabatów w instytucjach kultury, muzeach, teatrach czy ośrodkach sportowych.
  • Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV (po spełnieniu ustawowych warunków wiekowych lub dochodowych).

Dzięki wprowadzonym zmianom system ubezpieczeń społecznych zyskuje lepiej chroniony instrument potwierdzający uprawnienia milionów Polaków, w pełni dostosowany do nowoczesnych standardów administracji publicznej.

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Źródło: INFOR
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