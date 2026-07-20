Prezydent podpisał ustawę o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych, która porządkuje kwestie które funkcjonowały w rozproszeniu – politykę senioralną oraz system opieki długoterminowej. Jaki jest zakres nowej regulacji prawnej?

Zauważono, że osoby starsze stanowią znaczną, ale nie jedyną grupę odbiorców opieki długoterminowej. Ten rodzaj wsparcia funkcjonuje zarówno w ramach ochrony zdrowia jak i pomocy społecznej. Natomiast pojęcia opieki długoterminowej nie było w ogóle używane w ujęciu prawnym do usług i świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Za to w przepisach dotyczących systemu ochrony zdrowia określenie to dotyczy świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, do których dostęp jest nierównomierny na poziomie lokalnym. Potrzeby starzejącego się społeczeństwa oraz osób z niepełnosprawnościami, a także odciążenia dotychczasowych opiekunów wymusiły zmiany prawne. Dodatkowo były konieczne, mając na względzie treść Krajowego Planu Odbudowy. Zgodnie z decyzją wykonawczą Rady Unii Europejskiej niezbędne było zdefiniowanie pojęcia „opieka długoterminowa” a także „opiekun nieformalny” oraz „opieka nieformalna” jak również wskazanie organu odpowiedzialnego za koordynację systemu opieki długoterminowej.

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Zakres ustawy

Nowe przepisy, obejmując jednocześnie kwestie monitorowania sytuacji osób starszych, koordynacji usług i świadczeń opieki długoterminowej, współpracy instytucjonalnej oraz dostęp do wsparcia mającego na celu zaspokojenie podstawowych codziennych potrzeb życiowych seniora. Dodatkowo wzmacnia się rolę organu do spraw polityki senioralnej, przydzielając nowe zadania, w tym analityczne, koordynacyjne i sprawozdawcze w skali krajowej. Ustawa dedykowana jest osobom starszym – które ukończyły 60 lat oraz niepełnosprawnym.

Polityka senioralna

Polityka senioralna została zdefiniowana jako ogół działań administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Organem do spraw polityki senioralnej jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, obecnie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – albo Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej, o ile został utworzony.

Opieka długoterminowa

Natomiast koordynacja zadań związanych z opieką długoterminową jest zadaniem własnym powiatu. Powiat może otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie z tego zakresu.

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Bon senioralny

Bon senioralny to forma wsparcia osób, które ukończyły 65 rok życia na zaspokajanie potrzeb życia codziennego tj. pomoc w wykonywania codziennych czynności, wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, zapewnienie kontaktów z otoczeniem w tym aktywizację intelektualną i ruchową. Program Bonu Senioralnego będą realizować gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Bon senioralny może być przyznany obywatelowi polskiemu lub Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej którego, średni miesięczny dochód w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza kwoty 3 410 zł.