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Pilotaż skróconego czasu pracy – wyniki są obiecujące

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09 listopada 2026, 11:45
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
skrócony czas pracy program pilotażowy MRPiPS Dziemianowicz-Bąk
Pilotaż skróconego czasu pracy – wyniki są obiecujące
Shutterstock

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Do końca roku potrwa pilotaż rządowego programu skróconego czasu pracy. Wyniki są obiecujące, bowiem 80 proc. pracodawców uczestniczących w pilotażu chciałoby kontynuować skrócenie czasu pracy. Program obejmuje zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i instytucje publiczne.

Obiecujące wyniki pilotażu skróconego czasu pracy

Do końca grudnia 2026 r. potrwa pilotaż skróconego czasu pracy. Następnie uczestnicy przygotują sprawozdania z realizacji swoich projektów. Ich analiza ma pomóc w ocenie skutków skrócenia czasu pracy i możliwości stosowania poszczególnych rozwiązań w różnych sektorach gospodarki. Jak stwierdziła szefowa resortu pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, pierwsze wnioski z pilotażu są bardzo obiecujące. Jak wskazała, istotnie poprawia się dobrostan i zadowolenie z pracy pracowników. Aż 80 proc. pracodawców biorących udział w pilotażu chciałoby w jakiejś formie kontynuować skrócenie czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia.

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W programie uczestniczy 78 pracodawców – 38 podmiotów prywatnych i 40 publicznych, w tym większość stanowią urzędy bądź inne instytucje samorządowe. Testowane rozwiązania obejmują blisko 5 tys. pracowników.

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Różne modele skracania czasu pracy

W pierwszym półroczu 2026 r. uczestnicy pilotażu skracali czas pracy o 10 proc., a w drugim o 20 proc. Realizowane są różne modele skracania czasu pracy. Większość pracodawców stopniowo skraca liczbę godzin pracy w tygodniu, część zdecydowała się na skrócenie tygodnia pracy do 4 dni, a niektórzy – na udzielenie pracownikom dodatkowych dni wolnych od pracy.

Jedną z podstawowych zasad programu jest zachowanie dotychczasowego wynagrodzenia przy skróceniu czasu pracy. Pracodawcy uczestniczący w pilotażu zobowiązani są również do utrzymania zatrudnienia na warunkach określonych w programie.

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Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że projekty realizowane są zgodnie z harmonogramem, a firmy nie odnotowały negatywnych zmian w funkcjonowaniu, zachowują stabilną sytuację finansową i terminowość. Zwracają natomiast uwagę na obiektywne wyzwania związane z organizacją czasu pracy w nowej formule.

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Opracowanie narzędzi wspierających wdrażanie skróconego czasu pracy

Celem głównym projektu jest opracowanie pakietu narzędzi wspierających wdrażanie skróconego czasu pracy. Powyższy cel osiągnięty zostanie dzięki dwóm celom szczegółowym.

Pierwszy z nich to opracowanie narzędzi wspierających działania fakultatywne podejmowane przez podmioty z sektora prywatnego i publicznego poprzez zmniejszenie obaw pracodawców – w szczególności tych z sektora publicznego – związanych z obniżeniem czasu pracy.

Drugi z nich to opracowanie narzędzi wspierających działania w zakresie polityki zatrudnienia na rzecz promowania skróconego czasu pracy jako fakultatywnego działania prowadzonego przez podmioty sektora prywatnego i publicznego oraz na rzecz wdrożenia skróconego czasu pracy jako działania władz publicznych interwencyjnego (czasowego) albo obligatoryjnego (trwałego).

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Etapy programu pilotażowego skrócenia czasu pracy

Program pilotażowego skrócenia czasu pracy obejmuje zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i instytucje publiczne, reprezentujące różne branże i rodzaje działalności.

Realizacja projektu pilotażowego podzielona jest na trzy etapy:

  • I etap: Przygotowanie do wprowadzenia skróconego czasu pracy – zakończył się 31 grudnia 2025 r.
  • II etap: Testowanie wprowadzenia skróconego czasu pracy w środowisku pracy – zaczął się 1 stycznia 2026 r. i trwa do 31 grudnia 2026 r.
  • III etap: Podsumowanie realizacji projektu pilotażowego – skończy się najpóźniej 15 maja 2027 r. (do tego terminu realizator projektu musi złożyć sprawozdanie końcowe oraz ankiety pracodawcy i pracowników).
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Źródło: INFOR
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Do końca roku potrwa pilotaż rządowego programu skróconego czasu pracy. Wyniki są obiecujące, bowiem 80 proc. pracodawców uczestniczących w pilotażu chciałoby kontynuować skrócenie czasu pracy. Program obejmuje zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i instytucje publiczne.
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