Do końca roku potrwa pilotaż rządowego programu skróconego czasu pracy. Wyniki są obiecujące, bowiem 80 proc. pracodawców uczestniczących w pilotażu chciałoby kontynuować skrócenie czasu pracy. Program obejmuje zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i instytucje publiczne.

Obiecujące wyniki pilotażu skróconego czasu pracy

Do końca grudnia 2026 r. potrwa pilotaż skróconego czasu pracy. Następnie uczestnicy przygotują sprawozdania z realizacji swoich projektów. Ich analiza ma pomóc w ocenie skutków skrócenia czasu pracy i możliwości stosowania poszczególnych rozwiązań w różnych sektorach gospodarki. Jak stwierdziła szefowa resortu pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, pierwsze wnioski z pilotażu są bardzo obiecujące. Jak wskazała, istotnie poprawia się dobrostan i zadowolenie z pracy pracowników. Aż 80 proc. pracodawców biorących udział w pilotażu chciałoby w jakiejś formie kontynuować skrócenie czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia.

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W programie uczestniczy 78 pracodawców – 38 podmiotów prywatnych i 40 publicznych, w tym większość stanowią urzędy bądź inne instytucje samorządowe. Testowane rozwiązania obejmują blisko 5 tys. pracowników.

Różne modele skracania czasu pracy

W pierwszym półroczu 2026 r. uczestnicy pilotażu skracali czas pracy o 10 proc., a w drugim o 20 proc. Realizowane są różne modele skracania czasu pracy. Większość pracodawców stopniowo skraca liczbę godzin pracy w tygodniu, część zdecydowała się na skrócenie tygodnia pracy do 4 dni, a niektórzy – na udzielenie pracownikom dodatkowych dni wolnych od pracy.

Jedną z podstawowych zasad programu jest zachowanie dotychczasowego wynagrodzenia przy skróceniu czasu pracy. Pracodawcy uczestniczący w pilotażu zobowiązani są również do utrzymania zatrudnienia na warunkach określonych w programie.

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Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że projekty realizowane są zgodnie z harmonogramem, a firmy nie odnotowały negatywnych zmian w funkcjonowaniu, zachowują stabilną sytuację finansową i terminowość. Zwracają natomiast uwagę na obiektywne wyzwania związane z organizacją czasu pracy w nowej formule.

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Opracowanie narzędzi wspierających wdrażanie skróconego czasu pracy

Celem głównym projektu jest opracowanie pakietu narzędzi wspierających wdrażanie skróconego czasu pracy. Powyższy cel osiągnięty zostanie dzięki dwóm celom szczegółowym.

Pierwszy z nich to opracowanie narzędzi wspierających działania fakultatywne podejmowane przez podmioty z sektora prywatnego i publicznego poprzez zmniejszenie obaw pracodawców – w szczególności tych z sektora publicznego – związanych z obniżeniem czasu pracy.

Drugi z nich to opracowanie narzędzi wspierających działania w zakresie polityki zatrudnienia na rzecz promowania skróconego czasu pracy jako fakultatywnego działania prowadzonego przez podmioty sektora prywatnego i publicznego oraz na rzecz wdrożenia skróconego czasu pracy jako działania władz publicznych interwencyjnego (czasowego) albo obligatoryjnego (trwałego).

Etapy programu pilotażowego skrócenia czasu pracy

Program pilotażowego skrócenia czasu pracy obejmuje zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i instytucje publiczne, reprezentujące różne branże i rodzaje działalności.

Realizacja projektu pilotażowego podzielona jest na trzy etapy: