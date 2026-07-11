Przeliczenia emerytur w praktyce. Emerytura wyższa o 2600 zł miesięcznie. Sąd przyznał też wyrównanie ponad 34 tysięcy zł [wyrok TK]

Orzecznictwo w sprawach art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. sygn. akt SK 140/20 jest bardzo niejednolite. Wskazana niejednolitość przejawia się na wielu płaszczyznach, przede wszystkim niektóre sądy powszechne orzekają na korzyść emerytów poprzez zmianę decyzji ZUS, inne z kolei orzekają na niekorzyść, oddalając odwołania emerytów. Również w ramach orzeczeń korzystnych, można zaobserwować spore różnice.

Art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. sygn. akt SK 140/20

Przedstawiam zbiór znanych mi korzystnych orzeczeń Sądów Apelacyjnych dotyczących art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, wydanych po wyroku TK z 4 czerwca 2024 roku sygn. akt SK 140/20, m.in.:

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wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 marca 2025 roku sygn. akt III AUa 347/24 wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2025 roku sygn. akt III AUa 137/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 maja 2025 roku sygn. akt III AUa 2208/24 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 403/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 110/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 974/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 790/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 161/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 58/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 166/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 147/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 620/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 32/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 42/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 345/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 449/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 125/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 168/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 239/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 września 2025 roku sygn. akt III AUa 704/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 września 2025 roku sygn. akt III AUa 741/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 września 2025 roku sygn. akt III AUa 724/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 września 2025 roku sygn. akt III AUa 438/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 września 2025 roku sygn. akt III AUa 1969/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 września 2025 roku sygn. akt III AUa 1751/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 września 2025 roku sygn. akt III AUa 429/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2025 roku sygn. akt III AUa 535/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 października 2025 roku sygn. akt III AUa 709/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 października 2025 roku sygn. akt III AUa 1954/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2025 roku sygn. akt III AUa 419/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2025 roku sygn. akt III AUa 382/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 października 2025 roku sygn. akt III AUa 565/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 listopada 2025 roku sygn. akt III AUa 226/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2025 roku sygn. akt III AUa 160/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2025 roku sygn. akt III AUa 147/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 987/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 1472/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 9 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 392/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 grudnia 2025 sygn. akt III AUa 707/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 437/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 2791/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 1429/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 772/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 2811/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 171/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 508/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 132/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 2317/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 564/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 346/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 1194/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 732/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 lutego 2026 roku sygn. akt III AUa 1630/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2026 roku sygn. akt III AUa 411/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 lutego 2026 roku sygn. akt III AUa 782/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 lutego 2026 roku sygn. akt III AUa 1019/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 487/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 1234/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 1876/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 411/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 1441/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 771/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 8/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 72/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 785/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Lubinie z dnia 31 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 825/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 26/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 252/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 226/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 397/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 595/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 75/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 112/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 maja 2026 roku sygn. akt III AUa 482/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 maja 2026 roku sygn. akt III AUa 530/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 maja 2026 roku sygn. akt III AUa 232/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 2026 roku sygn. akt III AUa 31/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku sygn. akt III AUa 391/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 czerwca 2026 roku sygn. akt III AUa 1113/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 czerwca 2026 roku sygn. akt III AUa 966/25

Wszystkie 365 orzeczenia zostały ujęte w formie tabelarycznej wraz z wyszukiwarką i są dostępne na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Andrzeja Hańderek pod linkiem:

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Przeliczanie emerytur. Emerytura wyższa o 2600 zł miesięcznie. Sąd przyznał też wyrównanie ponad 34 tysięcy zł

Na szczególną uwagę zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 maja 2026 roku sygn. akt III AUa 482/26, który oddalił apelację ZUSu od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 23 lutego 2026 roku sygn. akt VIII U 2327/25. Na mocy powyższych orzeczeń emeryt otrzymał podwyższę emerytury w wysokość ponad 2.600,00 zł miesięcznie oraz wyrównanie ponad 34.000,00 zł.

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Sprawa dotyczyła emeryta nauczycielskiego z rocznika 1951, który od 2007 roku pobierał emeryturę nauczycielską. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, emeryt złożył wniosek o emeryturę z wieku powszechnego. ZUS dokonał potrąceń wcześniej pobranych emerytur, co spowodowało, że emerytura z wieku powszechnego okazała się mniejszą niż emerytura wcześniejsza. Po dowiedzeniu się przez emeryta o wyroku TK SK 140/20 postanowił zawalczyć o swoje prawa. W pierwszej kolejności złożył wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie emerytur, a po otrzymaniu decyzji odmownej ZUS, kontynuował walkę przez Sądem Okręgowym i Sądem Apelacyjnym. Oba Sądy stanęły po stronie emeryta, a ZUS wydał już decyzję o ponownym ustaleniu wysokości emerytury.