Świadczenie 4000 zł „Za życiem” w 2021 r. – planowane zmiany

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowelizacja przewiduje również zmiany w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Wniosek o jednorazowe świadczenie „Za życiem” dla rodziców adopcyjnych

Zgodnie z projektem wydłużeniu ma ulec termin na złożenie wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł dla rodziców adopcyjnych. Po zmianach wniosek o świadczenie w przypadku dziecka objętego:

opieką prawną,

opieką faktyczną albo

dziecka przysposobionego

będzie można złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Nie zmieni się termin na złożenie wniosku dla pozostałych osób uprawnionych do wsparcia. Tak jak dotychczas będą one składały wnioski w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Warto pamiętać, iż wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

„Za życiem” – rząd zapowiada zmiany w programie

Zgodnie z zapewnieniami rządu trwają intensywne prace nad zmianami w programie „Za życiem”. Mogłyby one zostać ogłoszone przez premiera w ciągu najbliższych dni.

„Za życiem” – pytania i odpowiedzi dotyczące jednorazowego świadczenia

Uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny zostały określone w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Kto może uzyskać jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł?

Jedną z form wsparcia przewidzianą przez ustawę jest jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenie to przysługuje w wysokości 4000 zł matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.

Wsparcie udzielane jest bez względu na dochód.

Warunkiem, jaki należy spełnić jest pozostawanie przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Nie dotyczy on do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.