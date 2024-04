MRPiPS: nowy wzór karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych [Interpelacja]

Ministerstwo Rodziny pracuje nad nowym wzorem karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Informację o tym przekazano w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Ministerstwo poinformowało, że aktualnie trwają analizy przepisów dotyczących zasad wydawania kart parkingowych w wielu aspektach począwszy od wzoru karty parkingowej, formy wnioskowania o wydania karty do warunku konieczności osobistego stawiennictwa przy składaniu wniosku o kartę.

Informacja o nowym wzorze karty parkingowej została przekazana przy okazji odpowiedzi na trzy pytania:

1. Czy znane są Pani Minister wyżej wymienione oczekiwania osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów?

2. Czy w ministerstwie są prowadzone prace dotyczące karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej?

3. Czy jest planowana nowelizacja obecnie obowiązującego prawa w tym zakresie?

Nie będzie bezterminowych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

W odpowiedzi Łukasz Krasoń pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych stwierdził:

„Podstawowym założeniem ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw była likwidacja barier ograniczających swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym, szczególnie w zakresie korzystania z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie przepisy ustawy nowelizującej zaostrzyły kryteria orzecznicze uprawniające do uzyskania wskazania do karty parkingowej, tym samym ograniczyły zakres osób, które będą uprawnione do uzyskania karty parkingowej, do osób posiadających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz legitymujących się ważnym orzeczeniem wydanym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, ustalającym znaczny stopień niepełnosprawności bez względu na jego przyczynę lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z ustaloną przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolami: 04-O, 05-R, lub 10-N albo niepełnosprawność w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia."

I podsumował:

"Mając powyższe na uwadze, nie jest więc możliwe wydanie karty parkingowej bezterminowo jak miało to miejsce przed nowelizacją przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych, a także korzystanie z kart parkingowych przez opiekunów bez obecności w samochodzie osoby niepełnosprawnej. Nie byłaby możliwa kontrola opiekunów osób niepełnosprawnych do jakich celów używana jest karta (czy ma to związek z osobą niepełnosprawną).”