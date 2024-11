PIP: Problemy z wykorzystaniem laptopa w pracy przez osoby niepełnosprawne. Skorzystaj z medycyny pracy

Problem polega na tym, że przepisy regulują zasady organizacji stanowiska pracy, gdy pracownik pracuje na laptopie. Wtedy na takim stanowisku muszą się znaleźć np. dodatkowy monitor, dodatkowa klawiatura, podstawka. Ale w przypadku osób niepełnosprawnych jest możliwość, że taka organizacja miejsca pracy nie będzie odpowiadała stopniu i rodzajowi niepełnosprawności, z którymi boryka się pracownik. Co wtedy?

Zapewnione pracownikowi narzędzia pracy muszą uwzględniać zasady ergonomii, laptop bez zastosowania np. dodatkowej podstawy lub dodatkowego monitora oraz dodatkowej klawiatury zasad tych nie uwzględnia. To jest jasne i wynika z znowelizowanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. W 2024 r. wprowadziło zasady organizowania stanowisk pracy, w tym wyposażenia ich w dodatkowy sprzęt i odpowiednie meble biurowe.

REKLAMA

PIP sygnalizuje problemy z wykorzystaniem laptopa w pracy przez osoby niepełnosprawne. I radzi korzystać z medycyny pracy

Problemy zaczynają się w momencie, kiedy pracownik jest osobą niepełnosprawną. Pracodawca musi jednocześnie uwzględnić:

1) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

2) wymogi orzeczenia o niepełnosprawności.

Co wybrać? Jakie przepisy? PIP stwierdził: W przypadku, gdy pracodawca dostosowuje stanowisko pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, w pierwszej kolejności powinien uwzględnić potrzeby takiego pracownika, które mają pierwszeństwo przed wymaganiami rozporządzenia. Stanowisko pracy powinno być bowiem dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, która będzie wykonywała pracę na wskazanym stanowisku. Warto podkreślić, że w tego rodzaju kwestiach pracodawcy powinni konsultować się ze służbą medycyny pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stanowisko pracy

Przez stanowiska pracy należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika, krzesłem i stołem oraz opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

WAŻNE! Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy przez mniej niż połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Przyjrzyjmy się stanowisku PIP co do nowych zasad używania laptopów w pracy (chodzi o pracę np. w bierze)

REKLAMA

"W przypadku stosowania na stanowisku pracy systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.

Zapewniając pracownikowi urządzenie techniczne z monitorem ekranowym (uwzględniając inne wyłączenia ze stosowania przepisów w tym zakresie), w tym urządzenie przenośne przeznaczone do użytkowania na danym stanowisku pracy np. laptop, stanowisko pracy powinno spełniać wymagania określone w ww. rozporządzeniu. Jednocześnie, zgodnie z art. 215 Kodeksu pracy zapewnione pracownikowi narzędzia pracy muszą uwzględniać zasady ergonomii – laptop (stosowany jako urządzenie, na którym pracownik realizuje zadania wprowadzając dane, np. opracowuje pisma, faktury itp.) bez zastosowania np. dodatkowej podstawy lub dodatkowego monitora oraz dodatkowej klawiatury zasad tych nie uwzględnia.

Zapewnione przez pracodawcę meble powinny spełnić wymagania rozporządzenia – zatem nie jest możliwe stosowanie dodatkowych poduszek, podkładek pod plecy itp. i innych rozwiązań mających pośrednio spełnić te wymagania."