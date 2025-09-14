REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » 1 mln beneficjentów zasiłku pielęgnacyjnego bez podwyżki. To pewne

1 mln beneficjentów zasiłku pielęgnacyjnego bez podwyżki. To pewne

14 września 2025, 18:19
[Data aktualizacji 14 września 2025, 18:19]
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Kłopoty wynikają nie tylko z inflacji, która "zżera" dodatek pielęgnacyjny. I to od 2019 r. Stale wartość 215,84 zł. Dodatkowo dziś jest przesądzone (prawie na 100%), że w 2026 r. i i 2027 r. ta sytuacja się utrzyma - nie będzie podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego. Dla osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym (lekki nie otrzymuje zasiłku pielęgnacyjnego) na horyzoncie jest nowy (poważniejszy) problem - coraz większe znaczenie testów sprawności osoby niepełnosprawnej i (symetrycznie) coraz mniejsze znaczenia orzeczenia o niepełnosprawności. Np. dodatek dopełniający do renty socjalnej zależny jest od orzeczenia o niesamodzielności, a świadczenie wspierające od testu zdolności do samodzielności jakim jest poziom potrzeby wsparcia.

Nie było szans na podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego w 2025 r. Żadnej. Wciąż tylko 215,84 zł. I tak od 2019 r. W przyszłości nie będzie lepiej. Nie widzę możliwości podniesienia zasiłku pielęgnacyjnego nie tylko w 2025 r., ale i 2026 r. Korzysta z niego 1 mln osób. Nie ma kryterium dochodowego więc politycy nie mogą zamrozić  progów dochodów (tak zrobili przy zasiłkach rodzinnych).

Zasiłek pielęgnacyjny dla 1 mln Polaków w rządowym dryfie. Zapowiedź problemów dla stopnia umiarkowanego

Przykład

Zasiłek pielęgnacyjny - od lat 215,84 zł. To śmieszna kwota z punktu widzenia zniszczeń spowodowanych inflacją. Ale jak przemnożymy 215,84 zł przez 1 mln osób go pobierających wychodzi rocznie prawie 2,6 mld zł (uwzględnijmy koszty wypłaty świadczenia). Każda podwyżka o 100 zł to kolejny 1 mld (co najmniej).

Dodatek dopełniający - kłopoty dla stopni niepełnosprawności

źródło Informacji ZUS. Link do ZUS

Kłopoty bo dodatek dopełniający nie jest zależny od posiadanego stopnia niepełnosprawności (umiarkowany, lekki, znaczny). Ma go rencista socjalny, który jest (jednocześnie) całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na początku roku dodatek dopełniający wynosił 2520 zł brutto. Został podniesiony do kwoty 2610,72 zł brutto (od 1 marca 2025 r.). Kolejna waloryzacja w marcu 2026 r.

Przykład

Dokumenty:

1) wniosek EDD-SOC;

2) zaświadczenie OL-9;

3) np. karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Zobacz również:

Świadczenie wspierające także nie dla stopnia umiarkowanego niepełnosprawności - sprawdzana niesamodzielność

Osoba niepełnosprawna składa kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. Z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Link do rozporządzenia) wynika, że:

Przykład

Potrzebę wsparcia ustala się przez ocenę w następujących czynnościach związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Poniżej kilka przykładów:

zmiana pozycji ciała

poruszanie się w znanym środowisku

poruszanie się w nieznanym środowisku

sięganie, chwytanie i manipulowanie przedmiotami użytkowymi

kupowanie artykułów codziennej potrzeby

przygotowywanie posiłków

dbanie o dom, ubrania i obuwie

dokonywanie transakcji finansowych

rekreacja i organizacja czasu wolnego

załatwianie spraw urzędowych

realizowanie dziennego rozkładu zajęć.

Wiele osób niepełnosprawnych wykona te czynności - oznacza to brak świadczeń albo ich mniejszą wartość niż dla osób całkowicie niesamodzielnych.

ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

źródło Informacji ZUS. Link do ZUS

Świadczenie dla osoby, która m.in. ukończyła 18 lat oraz jest niezdolna do samodzielnej egzystencji oraz

Przykładowe dokumenty potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji:

Przykład
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie
  • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów (jeśli ZUS posiada takie orzeczenie w dokumentacji emerytalno-rentowej – nie trzeba go dołączać)
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • dokument potwierdzający prawo i wysokość do emerytury lub renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych – jeśli prawo do takich świadczeń przysługuje

Wróćmy do zasiłku pielęgnacyjnego dla lat 2026, 2027 i 2028

Zasiłek kosztowałby budżet: 

1) zasiłek podwyższony do 315,84 zł - potrzebujemy 1 mld zł;

2) zasiłek podwyższony do 415,84 zł - potrzebujemy 2 mld zł;

1) zasiłek podwyższony do 515,84 zł - potrzebujemy 3 mld zł;

1) zasiłek podwyższony do 615,84 zł - potrzebujemy 4 mld zł.

To są kwoty roczne o charakterze wieloletnim - podwyżka przechodzi na kolejne lata.

Zobacz również:

Oczekiwania naszych czytelników dla zasiłku pielęgnacyjnego to około 500 zł - trzeba będzie poczekać na tą kwotę

Wynika to np. z poniższych sond:

Sonda nr 1

Sonda nr 2

Brak kryterium dochodowego oznacza, że nie spadnie liczba beneficjentów zasiłku pielęgnacyjnego

Nie ma progu dochodowego dla zasiłku pielęgnacyjnego. Powoduje to, że zbyt dużej liczby beneficjentów zasiłku nie można ograniczyć poprzez zamrożenie progów dochodowych. Tak rząd zrobił z zasiłkami rodzinnymi - ich liczba w 2025 r. zmniejszy się o 2025 r. bo jednocześnie została podniesiona pensja minimalna aż o 10% do 4666 zł co spowoduje "wypchnięcie" około 250 000 osób (szacunek) z zasiłków rodzinnych. 

Ten mechanizm opisuje ta tabela:

SPADEK UPRAWNIONYCH DO ZASIŁKU RODZINNEGO

2023 r. - 1 018 500 uprawnionych (roczny koszt 1391 mln zł) 

2024 r. – rok trwa i nie mamy danych

2025 r. 742 900 uprawnionych (koszt 1 mld 11 mln zł ) 275 600

2026 r.  700 000 uprawnionych (koszt 955 mln zł)

2027 r. 663 400 uprawnionych (koszt 903 mln zł) 

Kto otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny w 2025 r. i 2026 r. 

Nie ma żadnych zmian i zasiłek ten przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

4) osobie, która ukończyła 75 lat.

Zwłaszcza ta ostatnia grupa uprawnionych jest liczna i często rzeczywiście potrzebuje wsparcia.

WAŻNE! Zasiłek pielęgnacyjny w 2023 r. kosztował budżet 2457 mld zł. W 2025 r. będzie to 2596,2 mld zł. Budżet wyda na ten zasiłek o 139 mln zł więcej.

Źródło: INFOR
