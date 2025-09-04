MOPS: Świadczenie pielęgnacyjne 3287 zł dla 91-letniej staruszki choć niepełnosprawność nie powstała przed 18-rokiem życia [osoba niepełnosprawna (stopień znaczny)

Nieufność staruszki z demencją (osoba niepełnosprawna, stopień znaczny) jest dodatkowym argumentem dla przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Bo staruszka ufa tylko swojej córce. I nie może wykonywać czynności opiekuńczych nikt inny.

Tak czytamy w ocenie Sądu:

Przykład W specyfice schorzeń matki będącej osobą niepełnosprawną, dla stwierdzenia ciągłego charakteru opieki świadczonej przez skarżącą, istotne jest również to, że matka jest nieufna względem obcych osób. To sprawia, że osoba niepełnosprawna jest w rzeczywistości ograniczona w możliwości skorzystania z ewentualnego wsparcia innych osób w opiece nad matką.

Sąd wskazał inne przesłanki:

Ważne (...) podeszły wiek osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) i jej stan zdrowia, a także zakres opieki jakiej wymaga i jaką świadczy jej skarżąca wskazuje, że charakter sprawowanej opieki wypełnia przesłankę określoną w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Niepełnosprawność ruchowa matki rodzi realne ryzyko upadku stąd istnieje potrzeba stałej obecności przy matce. Na taką potrzebę wskazuje również demencja matki oraz brak możliwości samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego. Przykładowo matka skarżącej jest przez skarżącą karmiona.

III SA/Kr 2306/24 - Wyrok WSA w Krakowie, Data orzeczenia 2025-08-21. Link do wyroku

Zasiłek pielęgnacyjny a specjalny zasiłek opiekuńczy. MOPS odpowiada na pytanie sądu

Ciekawym elementem wyroku jest to, że sąd podjął wątpliwości co do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy, w zakresie okoliczności pobierania przez skarżącą specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę. W toku postepowania sądowego wątpliwości te zostały rozwiane. W piśmie z 22 lipca 2025 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, w odpowiedzi na wezwanie Sądu wskazał, że skarżąca nigdy nie pobierała specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę (k. 40 a.s.). Tym samym wykluczono istnienie negatywnej przesłanki przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Sąd miażdży MOPS na okoliczność odmowy świadczenia pielęgnacyjnego

W sprawie tej mamy klasykę, czyli MOPS odmawia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego pomimo tego, że jego argumenty są wprost sprzeczne z z setkami wyroków WSA i NSA

Przykład MOPS (albo SKO) - Zdaniem Kolegium, nie kwestionując faktu sprawowania opieki nad matką przez skarżącą i istnienia potrzeby takiej opieki, brak jest podstaw do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z uwagi na istnienie trójki rodzeństwa skarżącej. Organ wskazał, że rodzeństwo skarżącej jest zobowiązane alimentacyjnie względem matki i nie wykazano istnienia przeszkód aby w ramach obowiązku alimentacyjnego współdzieliło ze skarżącą opiekę nad matką z sposób fizyczny lub finansowy, aby umożliwić skarżącej podjęcie zatrudnienia choćby w częściowym wymiarze czasu pracy. Sądy (zarówno WSA jak i NSA) - To, że córka opiekująca się matką, ma rodzeństwo (nie pomagające matce), nie ma prawnego znaczenia - należy się córce stare świadczenie pielęgnacyjne.

Przykład MOPS - staruszka nie ma stwierdzonej niepełnosprawności przed 18 rokiem życia. Sądy - zgodnie z orzeczeniem TK wiek powstania niepełnosprawności nie ma znaczenia.

Stare świadczenie pielęgnacyjne - MOPS w Mielcu

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (tj. świadczenie przyznane na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r.)

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy nabyli prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do 31 grudnia 2023 r. będą otrzymywać świadczenie na dotychczasowych zasadach tj. obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r.

Osoby te zachowują prawo do świadczenia również w przypadku, gdy osobie, nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach określonych w zdaniu poprzednim jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności.