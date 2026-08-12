Dzień wolny za święto w sobotę (np. 15 sierpnia, 26 grudnia 2026 r.) – zasady rozliczania czasu pracy, obowiązki pracodawcy (sektor prywatny i administracja publiczna), najczęstsze pytania

Jak rozliczyć czas pracy pracownika w przypadku święta wypadającego w sobotę? Jakie są obowiązki pracodawcy i prawa pracownika z tym związane? Dlaczego święto w sobotę powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy? Jak obliczyć wymiar czasu pracy w sierpniu i grudniu 2026 roku? Do kiedy należy wyznaczyć dzień wolny za święto w sobotę? Czy dzień wolny za święto można podzielić na godziny? Co jeżeli dzień wolny za święto w sobotę koliduje z terminem urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego? Co grozi pracodawcy za nieprawidłowe rozliczenie święta w sobotę? Na te i inne pytania odpowiada Karolina Woźniczka, starsza specjalistka ds. kadr i płac w Meritoros SA.

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Święto w sobotę w 2026 roku – co musi zrobić pracodawca?

W 2026 roku dwa święta ustawowo wolne od pracy przypadają w sobotę:

- 15 sierpnia 2026 r. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego,

- 26 grudnia 2026 r. – drugi dzień Bożego Narodzenia.

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Dla wielu pracodawców oznacza to konieczność odpowiedniego zaplanowania harmonogramów czasu pracy oraz prawidłowego rozliczenia wymiaru czasu pracy pracowników.

Warto podkreślić, że przepisy Kodeksu pracy nie posługują się pojęciem „oddania dnia wolnego za święto”. Jest to określenie potoczne, stosowane w praktyce kadrowej. Z punktu widzenia prawa pracy chodzi przede wszystkim o obniżenie wymiaru czasu pracy oraz prawidłowe ustalenie harmonogramu pracy.

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy: Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Oznacza to, że święto przypadające w sobotę zmniejsza liczbę godzin, które pracownik powinien przepracować w danym okresie rozliczeniowym.

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W przypadku pracowników zatrudnionych na pełny etat, pracujących od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie, najczęściej realizacja tego obowiązku następuje poprzez wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego.

Najważniejsze informacje dla pracodawców

W 2026 roku należy pamiętać, że:

dwa święta ustawowo wolne przypadają w sobotę – 15 sierpnia oraz 26 grudnia;

każde z tych świąt obniża pełnoetatowy wymiar czasu pracy o 8 godzin;

termin wyznaczenia dnia wolnego ustala pracodawca;

dzień wolny musi przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto;

wolnego nie można przenieść do kolejnego okresu rozliczeniowego;

pracownik nie zawsze musi otrzymać pełny dodatkowy dzień wolny – sposób rozliczenia zależy m.in. od wymiaru etatu oraz systemu czasu pracy.

Dlaczego święto w sobotę powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy?

Pracownicy często pytają, dlaczego za święto przypadające w sobotę przysługuje dodatkowe rozliczenie czasu pracy, natomiast za święto w niedzielę już nie.

Wyjaśnienie wynika z konstrukcji przepisów o czasie pracy.

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu pracy czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

W praktyce oznacza to, że większość pracowników wykonujących pracę od poniedziałku do piątku ma soboty wolne jako rezultat zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Sobota nie jest jednak ustawowym dniem wolnym od pracy. Jest dniem wolnym wynikającym z organizacji czasu pracy.

Jeżeli więc święto przypada właśnie w sobotę, pracownik traci jeden dzień wolny wynikający z harmonogramu pięciodniowego tygodnia pracy. Aby zachować prawidłowy wymiar czasu pracy, pracodawca musi odpowiednio obniżyć liczbę godzin do przepracowania.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku niedzieli. Niedziela jest ustawowo dniem wolnym, dlatego święto przypadające tego dnia nie powoduje dodatkowego obniżenia wymiaru czasu pracy.

Podstawa prawna – art. 130 Kodeksu pracy

Mechanizm obniżenia wymiaru czasu pracy wynika bezpośrednio z art. 130 Kodeksu pracy. Przy ustalaniu wymiaru czasu pracy:

1) należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym;

2) dodać 8 godzin za każdy dzień pozostały po pełnych tygodniach, przypadający od poniedziałku do piątku;

3) odjąć 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela.



Właśnie dlatego święto przypadające w sobotę wpływa na końcową liczbę godzin do przepracowania.

Święta przypadające w sobotę w 2026 roku

15 sierpnia 2026 r. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Pierwsze sobotnie święto w 2026 roku przypada 15 sierpnia. Jeżeli u pracodawcy obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy, dzień wolny wynikający z tego święta musi zostać wyznaczony w sierpniu 2026 roku.



Przy dłuższych okresach rozliczeniowych pracodawca ma większą elastyczność, jednak dzień wolny nadal musi zostać udzielony w ramach tego samego okresu rozliczeniowego.



Przykładowo:

- przy okresie rozliczeniowym lipiec–wrzesień dzień wolny może zostać wyznaczony w lipcu, sierpniu lub wrześniu;

- przy miesięcznym okresie rozliczeniowym nie można przesunąć go na wrzesień.

26 grudnia 2026 r. – drugi dzień Bożego Narodzenia

Drugie święto przypadające w sobotę wystąpi 26 grudnia 2026 roku. Także w tym przypadku pracodawca musi uwzględnić obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Grudzień 2026 roku wymaga szczególnej uwagi, ponieważ oprócz 26 grudnia występują również inne dni ustawowo wolne:

- 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia,

- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.



Wszystkie te dni wpływają na wymiar czasu pracy w grudniu.

Jak obliczyć wymiar czasu pracy w sierpniu 2026 roku?

Prawidłowe ustalenie wymiaru czasu pracy jest kluczowe dla poprawnego zaplanowania harmonogramów pracowników. W sierpniu 2026 roku mamy:

- 31 dni kalendarzowych,

- 21 dni przypadających od poniedziałku do piątku,

-168 godzin wynikających z kalendarza.

Obliczenie wygląda następująco:



21 dni roboczych × 8 godzin = 168 godzin



Następnie należy uwzględnić święto przypadające 15 sierpnia (sobota), które obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin: 168 godzin – 8 godzin = 160 godzin



Ostatecznie pełnoetatowy wymiar czasu pracy w sierpniu 2026 roku wynosi: 160 godzin, czyli 20 dni pracy po 8 godzin.

Ponieważ w kalendarzu występuje 21 potencjalnych dni pracy od poniedziałku do piątku, pracodawca musi zaplanować dodatkowy dzień wolny albo w inny sposób prawidłowo obniżyć wymiar czasu pracy.

W przypadku typowego pracownika zatrudnionego od poniedziałku do piątku po 8 godzin najczęściej będzie to jeden pełny dzień wolny.

Jak obliczyć wymiar czasu pracy w grudniu 2026 roku?

Grudzień 2026 roku wymaga szczególnej uwagi, ponieważ występują w nim trzy święta ustawowo wolne od pracy przypadające w dni inne niż niedziela:

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia,

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

W grudniu 2026 roku przypadają:

23 dni od poniedziałku do piątku,

184 godziny wynikające z kalendarza.

Obliczenie:

23 dni × 8 godzin = 184 godziny

Następnie od wymiaru odejmujemy trzy święta: 184 godziny – 24 godziny = 160 godzin

Pełnoetatowy wymiar czasu pracy w grudniu 2026 roku wynosi więc: 160 godzin, czyli 20 dni pracy po 8 godzin.

W praktyce oznacza to, że pracodawca musi uwzględnić:

- wolne 24 grudnia,

- wolne 25 grudnia,

- dodatkowe rozliczenie za święto 26 grudnia przypadające w sobotę.

Do kiedy należy wyznaczyć dzień wolny za święto w sobotę?

Dzień wolny wynikający ze święta przypadającego w sobotę musi zostać wyznaczony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto. Termin zależy więc od długości okresu rozliczeniowego obowiązującego u pracodawcy.

Miesięczny okres rozliczeniowy

Jeżeli firma stosuje miesięczny okres rozliczeniowy:

wolne za 15 sierpnia należy wyznaczyć w sierpniu 2026 roku;

wolne za 26 grudnia należy wyznaczyć w grudniu 2026 roku.

Kilkumiesięczny okres rozliczeniowy

Przy dłuższych okresach rozliczeniowych pracodawca ma większą swobodę.

Przykład Przykład: Jeżeli okres rozliczeniowy trwa od lipca do września 2026 roku, dzień wolny za 15 sierpnia może zostać ustalony w lipcu, sierpniu lub wrześniu.

Nie można jednak przesunąć tego dnia do kolejnego okresu rozliczeniowego.

Kto decyduje o terminie dnia wolnego?

Termin wyznaczenia dnia wolnego ustala pracodawca. Pracownik może zaproponować dogodny termin, np. piątek przed świętem albo poniedziałek po nim, jednak samodzielnie nie może zdecydować o nieobecności w pracy.



Pracodawca może:

wyznaczyć jeden wspólny dzień wolny dla całej firmy;

ustalić różne terminy dla poszczególnych działów;

uwzględnić indywidualne potrzeby pracowników;

dostosować termin do organizacji pracy.

W wielu przedsiębiorstwach stosuje się rozwiązanie polegające na wyznaczeniu jednego dnia wolnego dla całego zespołu. Pozwala to uprościć planowanie pracy i uniknąć błędów w ewidencji czasu pracy.

Czy dzień wolny za święto można podzielić na godziny?

W przypadku pracowników pełnoetatowych zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy, pracujących po 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu, standardowym rozwiązaniem jest wyznaczenie całego dnia wolnego.



Samo skrócenie kilku dni pracy, np. poprzez odejmowanie po jednej godzinie dziennie, może nie zapewnić prawidłowej realizacji zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.



Pracodawca powinien więc uwzględnić nie tylko liczbę godzin, ale również prawidłową liczbę dni pracy.

Dzień wolny za święto w sobotę a niepełny etat

Pracownicy zatrudnieni na część etatu również korzystają z obniżenia wymiaru czasu pracy z powodu święta przypadającego w sobotę.

Nie oznacza to jednak automatycznie, że każda osoba zatrudniona na niepełny etat otrzyma cały dzień wolny.

Wymiar obniżenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Przykłady:

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu

Jeżeli pełny etat jest obniżany o 8 godzin, pracownik zatrudniony na pół etatu powinien mieć wymiar obniżony o: 8 godzin × 1/2 = 4 godziny

W praktyce może to oznaczać np. skrócenie jednego dnia pracy o 4 godziny.

Pracownik zatrudniony na 3/5 etatu

Obniżenie wyniesie: 8 godzin × 3/5 = 4,8 godziny



W takim przypadku rozliczenie może wymagać odpowiedniego dostosowania harmonogramu.

Najważniejszy jest efekt końcowy – pracownik nie może mieć zaplanowanej większej liczby godzin niż wynika to z obowiązującego wymiaru czasu pracy.

Święto w sobotę w równoważnym systemie czasu pracy

W równoważnym systemie czasu pracy pracownicy mogą wykonywać pracę w wydłużonym dobowym wymiarze, np. po 12 godzin, a następnie korzystają z odpowiednio większej liczby dni wolnych. Samo święto przypadające w sobotę nadal obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Nie oznacza to jednak, że zawsze konieczne jest wyznaczenie dodatkowego dnia oznaczonego jako „wolny za święto”.



Pracodawca powinien przede wszystkim zadbać o to, aby końcowa liczba zaplanowanych godzin odpowiadała prawidłowemu wymiarowi czasu pracy.



Przykładowo w sierpniu 2026 roku pracownik może mieć zaplanowane:

- 13 dni pracy po 12 godzin,

- 1 dzień pracy po 4 godziny.



Łącznie daje to: 13 × 12 godzin + 4 godziny = 160 godzin



Taki harmonogram może prawidłowo realizować obowiązek obniżenia wymiaru czasu pracy.

Co w przypadku, gdy sobota jest normalnym dniem pracy?

Nie każdy pracownik ma wolne soboty. Jeżeli zgodnie z harmonogramem pracownik miał wykonywać pracę w sobotę, w której przypada święto, co do zasady tego dnia nie świadczy pracy. Święto obniża wtedy wymiar czasu pracy i powinno zostać uwzględnione przy planowaniu grafiku.

Nie zawsze powstaje konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego, ponieważ decydujące znaczenie ma prawidłowa liczba zaplanowanych godzin.

Jeżeli natomiast pracownik faktycznie wykonuje pracę w święto, mamy do czynienia z odrębną sytuacją, która podlega szczególnym zasadom rekompensaty określonym w Kodeksie pracy.

Dzień wolny za święto w sobotę a urlop wypoczynkowy

Dzień wyznaczony przez pracodawcę jako wolny w zamian za święto przypadające w sobotę nie jest dniem urlopu wypoczynkowego.



Zgodnie z art. 154² § 1 Kodeksu pracy urlopu wypoczynkowego udziela się wyłącznie na dni, które zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy są dla niego dniami pracy.

Oznacza to, że jeżeli pracodawca wyznaczył konkretny dzień jako wolny, pracownik nie wykorzystuje w tym dniu urlopu.

Przykład Pracodawca wyznaczył 28 grudnia 2026 r. (poniedziałek) jako dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia. Pracownik złożył wniosek o urlop od 28 do 31 grudnia. W takim przypadku urlop obejmie wyłącznie: 29 grudnia,

30 grudnia,

31 grudnia. Dzień 28 grudnia pozostaje dniem wolnym wynikającym z harmonogramu pracy.

Nie można pomniejszyć puli urlopowej pracownika o dzień, który i tak nie był dniem wykonywania pracy.

Dzień wolny za święto a zwolnienie lekarskie

W przypadku choroby pracownika należy rozróżnić dwie sytuacje.

Pracownik przebywa na L4 w dniu święta

Jeżeli pracownik jest niezdolny do pracy np. 15 sierpnia 2026 r., czyli w dniu święta przypadającego w sobotę, nadal podlega zasadzie obniżenia wymiaru czasu pracy.

Jeżeli pracodawca wyznaczy później dzień wolny wynikający z tego święta, pracownik korzysta z niego zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Pracownik przebywa na L4 w dniu wyznaczonym jako wolny

Inaczej wygląda sytuacja, gdy zwolnienie lekarskie obejmuje dzień, który pracodawca wcześniej wyznaczył jako wolny za święto.

W takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania kolejnego dnia wolnego.

Powodem jest fakt, że obowiązek obniżenia wymiaru czasu pracy został już zrealizowany poprzez prawidłowe ustalenie harmonogramu.

Choroba pracownika w dniu wolnym nie powoduje automatycznego „odzyskania” tego dnia w innym terminie.

Podobna zasada dotyczy innych usprawiedliwionych nieobecności, np. urlopu macierzyńskiego.

Czy pracownik zatrudniony po święcie otrzyma dzień wolny?

Prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy zależy od tego, czy dane święto przypadało w okresie zatrudnienia pracownika. Nie każdy pracownik zatrudniony w danym miesiącu będzie miał prawo do rozliczenia święta, które wystąpiło przed rozpoczęciem jego pracy.

Przykład – sierpień 2026

Święto 15 sierpnia przypada w sobotę. Pracownik rozpoczął zatrudnienie 1 sierpnia 2026 r.

Święto przypada już w czasie trwania stosunku pracy, dlatego należy uwzględnić je przy ustalaniu wymiaru czasu pracy.

Inaczej będzie w przypadku osoby zatrudnionej 17 sierpnia 2026 r.

W dniu święta osoba ta nie była jeszcze pracownikiem firmy, dlatego nie uwzględnia się tego święta przy jej rozliczeniu.

Analogicznie wygląda sytuacja przy zakończeniu zatrudnienia.

Pracownik, którego umowa kończy się przed dniem święta, nie korzysta z obniżenia wymiaru czasu pracy związanego z tym świętem.

Czy za święto przypadające w niedzielę przysługuje dodatkowy dzień wolny?

Nie. W 2026 roku kilka świąt ustawowo wolnych od pracy przypada w niedzielę, między innymi:

5 kwietnia – pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

24 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek,

1 listopada – Wszystkich Świętych.

Za te dni pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego dnia wolnego. Wynika to bezpośrednio z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, który wskazuje, że obniżenie wymiaru czasu pracy następuje tylko w przypadku świąt przypadających w dni inne niż niedziela. Niedziela jest bowiem dniem ustawowo wolnym od pracy.



Dlaczego sobota oznacza dodatkowe rozliczenie, a niedziela nie?

Różnica wynika z charakteru tych dni. Sobota w większości firm jest wolna dlatego, że pracodawcy stosują przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy. Nie jest jednak dniem ustawowo wolnym.



Jeżeli w sobotę przypada święto, pracownik traci możliwość wykorzystania jednego dnia wolnego wynikającego z organizacji czasu pracy. Niedziela natomiast jest ustawowo chronionym dniem wolnym. Święto przypadające w niedzielę nie powoduje więc dodatkowego obniżenia wymiaru czasu pracy.

Co grozi pracodawcy za nieprawidłowe rozliczenie święta w sobotę?

Pracodawca, który nie uwzględni obniżenia wymiaru czasu pracy wynikającego ze święta, może narazić się na poniżej opisane konsekwencje.

Praca ponad obowiązujący wymiar

Jeżeli pracownik przepracuje więcej godzin niż wynika z prawidłowo ustalonego wymiaru czasu pracy, może dojść do powstania godzin nadliczbowych. W takiej sytuacji pracownikowi może przysługiwać:

- wynagrodzenie za dodatkową pracę,

- dodatek za godziny nadliczbowe.



W przypadku przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy dodatek wynosi co do zasady 100%.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy



Nieprawidłowe planowanie czasu pracy może zostać zakwestionowane podczas kontroli PIP. Naruszenie przepisów o czasie pracy może zostać uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracownika.



Zgodnie z art. 281 § 1 pkt 5 Kodeksu pracy osoba odpowiedzialna za naruszenie przepisów może podlegać karze grzywny od 2000 zł do 60 000 zł.

Dzień wolny za święto w sobotę w administracji publicznej

W administracji rządowej terminy dni wolnych są ustalane odrębnie. Dla pracowników administracji rządowej w 2026 roku przewidziano:

- 14 sierpnia 2026 r. (piątek) – za święto 15 sierpnia,

- 28 grudnia 2026 r. (poniedziałek) – za święto 26 grudnia.



W sektorze prywatnym pracodawcy mogą przyjąć podobne rozwiązanie, ale nie są nim związani. Termin ustala samodzielnie pracodawca, kierując się obowiązującymi w firmie zasadami organizacji pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Ile dni wolnych przysługuje za święta w sobotę w 2026 roku?

W 2026 roku dwa święta przypadają w sobotę: 15 sierpnia oraz 26 grudnia. Pracownik zatrudniony na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy powinien mieć odpowiednio obniżony wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde z tych świąt.

Czy pracownik sam wybiera dzień wolny?

Nie. Termin ustala pracodawca. Może on uwzględnić propozycję pracownika, ale ostateczna decyzja należy do pracodawcy.

Czy wolne za święto w sobotę może być przed świętem?

Tak. Przepisy nie wymagają, aby dzień wolny przypadał po święcie. Ważne jest, aby mieścił się w tym samym okresie rozliczeniowym.

Czy za 26 grudnia 2026 r. należy się dodatkowy dzień wolny?

Tak, ponieważ drugi dzień Bożego Narodzenia przypada w sobotę. Pracodawca musi uwzględnić obniżenie wymiaru czasu pracy.

Czy pracownik na pół etatu otrzyma cały dzień wolny?

Nie zawsze. Decyduje wymiar etatu oraz sposób organizacji pracy. Dla pracownika zatrudnionego na część etatu obniżenie wymiaru czasu pracy jest proporcjonalne.

Podsumowanie

W 2026 roku dwa święta ustawowo wolne od pracy przypadają w sobotę: 15 sierpnia oraz 26 grudnia. Nie oznacza to jednak dodatkowego urlopu dla pracowników, lecz konieczność prawidłowego obniżenia wymiaru czasu pracy.



Pracodawca powinien uwzględnić te dni przy planowaniu harmonogramów i rozliczaniu czasu pracy. W przypadku pracowników pełnoetatowych pracujących od poniedziałku do piątku najczęściej oznacza to wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego.



Prawidłowe rozliczenie świąt pozwala uniknąć błędów w ewidencji czasu pracy, roszczeń pracowników oraz konsekwencji podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.



Karolina Woźniczka, Starsza specjalistka ds. kadr i płac w Meritoros SA

Podstawa prawna:

- art. 129, art. 130, art. 154² oraz art. 151¹⁰–151¹¹ ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

- ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;

- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r., sygn. akt K 27/11.