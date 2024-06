35-godzinny tydzień pracy zamiast 40-godzinnego, wynagrodzenie się nie zmniejsza. Pierwsze miasto w Polsce wprowadza zmiany

Urząd miejski w Lesznie wprowadza zmiany. Od 1 lipca urzędnicy będą pracować 35 godzin tygodniowo, a wysokość wynagrodzenia się nie zmniejszy. Wymiar urlopu wypoczynkowego również nie ulegnie zmianie.

Zgodnie z informacją biura prezydenta, Grzegorz Rusiecki zdecydował o skróceniu czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Leszna z 8 do 7 godzin, przy jednoczesnym zachowaniu wynagrodzenia i wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Prezydent Rusiecki określił to jako działanie pilotażowe. W najbliższych miesiącach oceni się, czy taka zmiana wpłynie pozytywnie na wydajność i efektywność pracy w urzędzie, np. czy ilość obsługiwanych klientów lub wydanych decyzji ulegnie zmniejszeniu. Monitorowanie i analiza będą opierać się na sprawozdaniach przygotowywanych przez naczelników i kierowników.

Zmiany w Kodeksie pracy

Rusiecki przypomniał również, że obecnie w Sejmie trwa proces legislacyjny dotyczący zmiany Kodeksu pracy w zakresie skrócenia tygodniowej normy czasu pracy do 35 godzin. Urząd Miasta Leszna staje się pionierem wprowadzenia 35-godzinnego tygodnia pracy, a prezydent wierzy, że pracownicy docenią to rozwiązanie i sprostają wyzwaniom związanym z efektywnością pracy.

Godziny pracy urzędu

Wprowadzenie krótszego czasu pracy dla urzędników koresponduje z wydłużeniem godzin pracy magistratu w poniedziałki, aby mieszkańcy mieli możliwość załatwienia swoich spraw również po południu. W lipcu i sierpniu urząd miejski w Lesznie będzie czynny w poniedziałki od 7:00 do 18:00, a w pozostałe dni od 7:00 do 14:00. Od września urzędnicy będą pracować w poniedziałki od 8:00 do 18:00, a w pozostałe dni od 8:00 do 15:00.

Centrum Informacji Turystycznej będzie obsługiwać klientów przez cały rok w następujących godzinach: w poniedziałki od 8:00 do 18:00, od wtorku do piątku od 8:00 do 17:00, a w soboty od 8:00 do 15:00.

