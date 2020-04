Tarcza 1.1 - najważniejsze zmiany dla pracodawców

Jakie zmiany dla pracodawców w ramach tzw. Tarczy 1.1?

Uchwalona przed świętami wielkanocnymi przez Sejm ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 330) zakłada kolejne zmiany przepisów w zakresie finansowych oraz organizacyjnych rozwiązań dla pracodawców.

Jakie najistotniejsze zmiany w stosunku do wprowadzonych na przestrzeni ostatniego miesiąca instytucji przewiduje?

Nowe zasady dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

Według założeń nowej ustawy, przedsiębiorcy dotknięci spadkiem obrotów na skutek epidemii, chcąc ubiegać się o dofinansowanie ze środków FGŚP będą mogli obniżyć wymiar czasu pracy - nie jak dotychczas o 20%, ale do 20%, a więc np. o 1/10, jeśli redukcja w takim wymiarze okaże się wystarczająca. Jednocześnie zmianie ulec ma początek okresu, za jaki wypłacane będzie wsparcie. Z obecnego początkowego dnia złożenia wniosku, będzie to początek miesiąca, w którym wniosek zostanie złożony. Uelastycznieniem ma być również skrócenie zakazu rozwiązania stosunku pracy pracowników objętych dofinansowaniem wyłącznie do zakończenia okresu korzystania z tej formy wsparcia.

Co istotne – zmiany te mają mieć zastosowanie do umów o wypłatę środków, które już zostały zawarte przez przedsiębiorców.

Niestety – wbrew postulatom pracodawców – brak jest informacji na temat uproszczenia procedury składania wniosku, w szczególności w zakresie wykazu pracowników, który wymaga ręcznego uzupełniania szeregu danych, bez możliwości ich importu z programów kadrowo-płacowych stosowanych w firmach.

Mikropożyczki także dla niezatrudniających przedsiębiorców

Nowa ustawa rozszerza krąg przedsiębiorców mogących ubiegać się o pożyczki w kwocie 5 tysięcy złotych. Dotychczas wnioskować mogły o nie tylko osoby zatrudniające pracowników, a utrzymanie stanu zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. było warunkiem możliwości wnioskowania o całkowite umorzenie przyznanej kwoty. Uchwalona przez Sejm zmiana wyłącza obowiązek wykazania, jak i utrzymania stanu zatrudnienia przez wnioskodawcę, co oznacza, że o tę formę wsparcia ubiegać mogą się również osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą – nie zatrudniające przy tym żadnego personelu.

Co ważne - nowela zakłada, że obowiązek utrzymania zatrudnienia nie będzie dotyczyć również przedsiębiorców, którzy złożyli już wniosek o przyznanie pożyczki na obowiązujących dotychczas warunkach.