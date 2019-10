5 wskazówek jak stworzyć idealne biuro

5 zasad idealnego biura wg Spaces – laureata konkursu Office Superstar w kategorii najlepsze coworkingowe biuro 2019

Pierwsze biuro Spaces[1] w Polsce, które mieści się w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 126/134, otrzymało podczas wczorajszej gali Office Superstar tytuł najlepszego biura coworkingowego roku 2019[2]. Amsterdamski dostawca kreatywnych przestrzeni do pracy dzieli się swoimi zasadami, które pomagają stworzyć przychylne pracownikowi środowisko.

Oto 5 zasad Spaces, lidera w podnoszeniu komfortu i produktywności pracowników poprzez świadomą aranżację wnętrz swoich biur:

Estetyka, praktyczność i elastyczność 24 h na dobę

Przeciętny pracownik w czasie swojego dnia wymaga różnych przestrzeni w zależności od zadania czy godzin pracy. Różnorodność dostępnych biur dedykowanych i współdzielonych, salek konferencyjnych, budek telefonicznych czy przestrzeni coworkingowych sprawia, że dzień pracy przestaje być monotonny. W pierwszym polskim biurze Spaces na powierzchni 6 tys. m2 dominuje nowoczesny i estetyczny design. Otwarte, ergonomiczne przestrzenie z oszklonymi ścianami, przez które widać Pałac Kultury i Nauki, dostarczają doznań zarówno estetycznych, jak i praktycznych. Biuro, które znajduje się nad stacją metra Świętokrzyska, otwarte jest dla pracowników 24 h na dobę. Elastyczność przestrzeni i czasu pracy, duże ilości naturalnego światła i zieleni to obecne trendy w kreowaniu przestrzeni do pracy, które odnajdziemy i w warszawskim biurze Spaces.

Biuro, które podróżuje razem z Tobą

Dziś jesteś w delegacji we Wrocławiu, jutro lecisz do Londynu, a za tydzień masz spotkanie w Nowym Jorku? Praca w kawiarniach nie musi być koniecznością. Użytkownicy Spaces wiedzą, że w ramach swojego warszawskiego członkostwa Spaces Membership mają dostęp do wszystkich biur Spaces w 48 krajach. Dodatkowo, z racji przynależności Spaces do grupy IWG, która obecnie działa już w 120 państwach, klienci Spaces mogą korzystać z 3 tys. biznesowych klubów na całym świecie. Dogodność ta jest najczęściej doceniana przez małe i średnie firmy, które szybko i niskobudżetowo chcą wejść na inne, nowe rynki.

Spaces - biuro przy ul. Marszałkowskiej

Buduj społeczność, która stworzy unikalny rytm biurowego życia

Kultura Spaces opiera się na energii społeczności, którą skupia i rozwija dedykowany zespół. Spaces to kreatywne środowisko pracy o wyjątkowym duchu przedsiębiorczości. Dynamiczne przestrzenie pomagają myśleć, tworzyć i współpracować, a zespół obsługi zapewnia przyjazną atmosferę. Na ścianach części wspólnych znajdują się korkowe tablice, na których członkowie społeczności pozostawiają swoje wizytówki. Klientami Spaces są zarówno start-upy, jak i pracownicy wielkich korporacji, które wykorzystują elastyczne formy zatrudnienia jako pozapłacowy benefit. W takim środowisku nawet spontaniczna rozmowa przy ekspresie do kawy jest unikalnym doświadczeniem.