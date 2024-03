Czego można dowiedzieć się z kodu kreskowego?

Jakie informacje skrywa kod kreskowy? Czego można się z niego dowiedzieć?

Czym jest kod kreskowy

Kod kreskowy to graficzna kombinacja jasnych i ciemnych elementów ustalona na podstawie pewnych reguł i przekazująca informację o produkcie. Kody są sczytywane przez czytniki elektroniczne i stosowanie w logistyce.

Za zarządzanie kodami kreskowymi odpowiada międzynarodowa organizacja GS1. Aby móc używać kodów kreskowych na produktach, należy się zarejestrować w oddziale GS1 na dany kraj.

Co można odczytać z kodu kreskowego

Czy z kodu kreskowego otrzymamy informację o pochodzeniu produktu? Prefiks, czyli dwie pierwsze cyfry identyfikują kraj lub region gospodarczy, do którego należy producent danego produktu. Na przykład prefiks 590 oznacza Polskę. Ale nie jest to tożsame z tym, że produkt został wyprodukowany w Polsce. Ta informacja wskazuje tylko, że firma, pod której marką produkt ten jest sprzedawany, to firma zarejestrowana w polskim oddziale GS1.

Produkt oznaczony kodem kreskowym 590 może być produkowany za granicą lub kupowany w innym państwie, przepakowywany i sprzedawany w Polsce pod własną marką i nawet wtedy będzie na nim widniał kod oddziału polskiego.

Jeden z najczęściej występujących kodów kreskowych to EAN-13. Jak go czytać? Pierwsze trzy cyfry to kraj producenta. Kolejne cztery to kod producenta, pięć następnych cyfr to kod produktu, ostania cyfra jest cyfrą kontrolną.

Nie zawsze prefiks 590

W niektórych przypadkach produkt może mieć kod zaczynający się od cyfr innych niż 590, choć został wyprodukowany w Polsce. Jest tak wówczas, gdy firma, pod której marką jest on sprzedawany, zarejestrowała się w zagranicznym oddziale GS1. Prefiks 590 nie jest zatem specyficzny dla produktów polskich, wskazuje on tylko, że firma, która dystrybuuje dany produkt, zarejestrowała się w oddziale GS1 Polska.

