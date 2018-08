Podróż z dronem - przewóz samolotem i bezpieczne loty za granicą

Jak przewieźć drona samolotem i latać nim bezpiecznie?

Jeżeli wybierając się w podróż drogą lotniczą, chcesz zabrać ze sobą bezzałogowy statek powietrzny, pamiętaj o podstawowych zasadach przewożenia tego rodzaju sprzętu oraz korzystania z niego, zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Podróż Samolotem

Wybierając się w podróż każdy operator drona powinien sprawdzić zasady wykonywania lotów w danym państwie oraz to, czy będzie mógł wrócić z nim do Polski. Warto zapoznać się z regulaminem przewozu wybranych linii lotniczych i upewnić się, w jaki sposób można przewieźć drona oraz jaka jest liczba dopuszczalnych akumulatorów, które można zabrać ze sobą do samolotu. Podstawową zasadą obowiązującą na pokładzie wszystkich linii lotniczych jest odpowiednie zabezpieczenie akumulatorów. Przewożone w niewłaściwy sposób mogą doprowadzić do pożaru. Ponadto, należy zabezpieczyć ostre śmigła, i jeśli to możliwe, umieścić drona w widocznym miejscu na pokładzie samolotu.

Loty Dronami Zagranicą

Obecnie każde państwo posiada własne, lokalne regulacje dotyczące zasad wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym. Przed podróżą warto zapoznać się z przepisami, które zostały ustanowione w danym państwie. Może okazać się, że latanie w konkretnym miejscu jest całkowicie zabronione lub wymaga odpowiednich uprawnień. Informacje o zagranicznych urzędach zajmujących się przepisami „dronowymi” znajdują się na stronie internetowej www.ulc.gov.pl/pl/drony w zakładce: „Przepisy dotyczące RPAS w innych krajach”. Jeśli posiadasz polskie świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO) i chcesz z niego korzystać zagranicą, sprawdź czy dany kraj może uznać je za równoważne z miejscowym dokumentem pozwalającym na latanie dronami w celach innych niż rekreacja lub sport.

Loty Dronami w Polsce

W naszym kraju dozwolone jest latanie dla celów rekreacyjnych lub sportowych w zasięgu wzroku bez posiadania uprawnień, jednak zgodnie z określonymi zasadami. Przed lotem należy się z nimi zapoznać. Nie stosowanie się do nich grozi karą grzywny, ograniczeniem, a nawet pozbawieniem wolności.

Pamiętaj:

1. To Ty ponosisz odpowiedzialność za decyzje o wykonaniu lotu oraz jego poprawność.

2. Przed rozpoczęciem lotu sprawdź stan techniczny bezzałogowego statku powietrznego.

3. Szanuj prywatność innych, nie nagrywaj osób bez ich zgody i nie zakłócaj spokoju.

4. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia powinny latać pod nadzorem osób dorosłych.

5. Wykonując lot rekreacyjny lub sportowy bezzałogowym statkiem powietrznym o masie większej niż 600 g zachowuj odległość poziomą 100 m od zabudowy i 30 m od osób, pojazdów i mienia.

6. W przypadku lotów bezzałogowym statkiem powietrznym o masie poniżej 600 g oraz lotów innych niż rekreacyjne lub sportowe, zachowuj bezpieczną odległość od zabudowy, osób, pojazdów i mienia.

7. Upewnij się czy możesz latać w danym miejscu.

8. Nie lataj podczas imprez masowych nad uczestnikami.

9. Nie lataj nad parkami narodowymi i rezerwatami przyrody.

10. Nie lataj nad terenami zamkniętymi.

11. Nie lataj w obiektach budowlanych bez zgody zarządzającego budynkiem.

12. Nie lataj przy lotniskach. Dronem o masie poniżej 600 g możesz latać w odległości 1 km od granicy lotniska i do wysokości nie większej niż 30 m. Dronem o masie powyżej 600 g możesz latać w odległości 6 km od granicy lotniska i do wysokości nie większej niż 100 m.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

