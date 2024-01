Na 100 wnuczków w Polsce przypada 120 dziadków

Polskie społeczeństwo jest coraz starsze. W tym momencie seniorów w Polsce jest więcej niż mieszka osób na Węgrzech. Z jakimi problemami musi się mierzyć polski senior?

Coraz więcej seniorów w społeczeństwie

REKLAMA

Społeczeństwo się starzeje. W Polsce osób w wieku 65+ jest około 7 mln. W wielu analizach i opracowaniach za seniorów uważa się tych po 60-tce. Jest ich niemal 10 milionów, czyli około 28 proc. społeczeństwa. Zaledwie dwa lata temu było to tylko nieco ponad 25 proc. W 2005 roku ludzie starsi stanowili 17,2 proc. Według prognoz GUS w 2050 roku osoby 60+ będą odpowiadać za 40 proc. społeczeństwa, będzie ich więc prawie 14 mln.

REKLAMA

Jakby te liczby porównać do kraju? 10 mln polskich seniorów to w przybliżeniu prawie tyle, ilu wszystkich mieszkańców liczą Czechy, a więcej niż jest wszystkich Węgrów mieszkających w swoim kraju. Żeby zobrazować jak duża to liczba, można też powiedzieć, że osób po 60-tce jest w Polsce więcej niż wszystkich mieszkańców w 3 największym mieście Europy – Londynie.

Seniorzy w Polsce stanowią z roku na rok coraz większą grupę. Indeks starości społeczeństwa, czyli miernik obliczany przez GUS, wskazuje, ile osób w wieku 65 lat i więcej przypada na 100 osób w wieku 0–14 lat. W 2011 roku był na poziomie 90, czyli na 100 wnuczków (i wnuczek) przypadało 90 dziadków (i babć). W 2022 roku było to już 119, czyli mamy już wyraźną przewagę seniorów, która w dodatku zwiększa się z roku na rok. Nie są to jednak wyniki rekordowe w Europie - na 100 młodych Włochów przypada aż 187 seniorów.

Problemy zdrowotne i finansowe seniorów

REKLAMA

Z czym borykają się starsi ludzie? Wraz ze wzrostem liczby seniorów w ogólnej liczbie mieszkańców naszego kraju, pogłębiają się także ich problemy - finansowe i zdrowotne. W 100 konkretach obecnej koalicji rządzącej jest pięć punktów wprost dotyczących seniorów. Są skierowane na poprawę ich sytuacji w zakresie finansów i zdrowia. Jednak są to działania albo długofalowe, albo wymagające czasu na przygotowanie odpowiednich przepisów i podjęcia politycznych decyzji. Szybciej projekty skierowane do seniorów wdrażają ubezpieczyciele.

- Od wielu lat rozwijamy produkty ubezpieczeniowe dające dodatkowe zabezpieczenie osobom starszym. Ubezpieczenie zapewnia ochronę w takich sytuacjach jak nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie, umożliwiając wsparcie w postaci transportu do placówki służby zdrowia, wizyty lekarza, dostawy leków czy wizyty w domu seniora. Ubezpieczony może też liczyć na ochronę przed wyłudzeniem wartości pieniężnych. Ochrona dla seniorów jest uzupełnieniem polisy na dom lub mieszkanie – mówi Iwona Konarzewska Menedżer ds. ubezpieczeń domów i mieszkań w TUZ Ubezpieczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dostęp do ochrony zdrowia jest jednym z największym problemów osób starszych w Polsce. W starszym wieku nie tylko rośnie ryzyko chorób, ale także utraty sprawności i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Wg GUS w 2021 roku niecałe 29 proc. osób powyżej 60. roku życia oceniło swoją sprawność fizyczną jako bardzo dobrą lub dobrą, w tym jako bardzo dobrą jedynie 1,4 proc. W innych badaniach aż co czwarty senior wskazuje, że nie ma w swoim pobliżu osób, które mógłby określić jako przyjaciół. Nie ma zatem często do kogo zwrócić się po pomoc.

Seniorzy łatwym celem naciągaczy

- Dlatego rośnie popularność świadczenia assistance medycznego obejmującego wizytę pielęgniarki lub lekarza, transport do placówki służby zdrowia, dostawę leków, na przykład po pobycie w szpitalu, czy choćby medyczną informację telefoniczną (telekonsultację czy e-konsultację lekarską). Rozszerzając polisę mieszkaniową o ubezpieczenie dla seniorów, dedykowane dla osób powyżej 60 roku życia, mamy możliwość ubezpieczenia tych, którzy mieszkają lub nie mieszkają z nami w miejscu ubezpieczenia. Ubezpieczenie daje realne wsparcie w trudnych sytuacjach – mówi Iwona Konarzewska.

Praktycznym dodatkiem do polisy mieszkaniowej jest też tzw. druga opinia medyczna, dostępna dla osób do 65 roku życia. To wsparcie w przypadku choroby, które pozwala skonsultować metodę leczenia z wybitnymi, także zagranicznymi specjalistami.

Finanse to, obok spraw związanych ze zdrowiem, kolejny duży problem dla seniorów. Wg badań stowarzyszenia MANKO około miliona seniorów spotkało się z próbą wyłudzenia pieniędzy. Co roku przestępcy wyciągają podstępem z kont i kieszeni starszych osób ponad 100 mln zł.

- W tym kontekście przydatnym dla seniorów rozszerzeniem polisy mieszkaniowej jest klauzula zapewniająca wypłatę (do określonej w warunkach kwoty) w przypadku wyłudzenia pieniędzy przy użyciu podstępu, np. na policjanta czy na wnuczka. Ochroną objęte jest osobiste przekazanie pieniędzy, jak i wypłata środków z banku – wyjaśnia Iwona Konarzewska.

Najstarsze według GUS są w Polsce województwa łódzkie (20,9% osób w wieku 65+), świętokrzyskie (20,5%), oraz śląskie i dolnośląskie - po 20% (najmłodsze jest warmińsko-mazurskie – 17,4%). Według szacunków w 2022 roku średnia oczekiwana długość życia mieszkańca Unii Europejskiej wynosiła 80,7 roku - czyli 80 lat i 8 miesięcy. Szacunek dla Polski jest niższy - 77,4 roku.

Zobacz także: Dzień Babci 2024: 7 pomysłów na zdrowy prezent dla babci

Dzień Dziadka 2024. Co kupić? Pomysły na prezenty dla zdrowia

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl