Jak emeryt może przekazać 1,5% podatku?

Jak emeryt może przekazać 1,5% swojego podatku organizacji pożytku publicznego (OPP)? Emeryci nie muszą składać zeznania podatkowego PIT, jeśli chcą przekazać 1,5% podatku, wystarczy, że poinformują urząd skarbowy o chęci przekazania 1,5% podatku na OPP, czyli złożą oświadczenie PIT-OP.

rozwiń >

Czy emeryt może oddać 1,5% podatku?

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą, a z podatku zostałeś rozliczony na formularzu PIT-40A, to możesz w łatwy sposób przekazać 1,5% swojego podatku organizacji pożytku publicznego. W tym celu złóż oświadczenie na formularzu PIT-OP, by pieniądze trafiły do wybranej przez ciebie OPP - urząd przekaże jej za ciebie twój podatek.

REKLAMA

Co to jest PIT-OP?

Oświadczenie PIT-OP to krótki formularz, w którym podajesz swoje dane i numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1,5% swojego podatku. Możesz także wskazać, komu chcesz pomóc, na przykład wpisać imię i nazwisko chorego dziecka. Możesz też podać konkretny cel, jeśli organizacja, którą wspierasz, prowadzi wiele różnych programów.

PIT-OP składasz w urzędzie skarbowym. Dzięki niemu urząd przekaże pieniądze wybranej przez ciebie OPP.

Czy każdy może przekazać 1,5% podatku?

Część swojego podatku może przekazać na OPP każdy, kto:

jest na emeryturze lub rencie,

dostał roczne rozliczenie podatku PIT-40A,

nie korzysta z odliczeń,

chce przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego,

złoży PIT-OP.

Emeryci i renciści nie muszą składać zeznania podatkowego, jeśli chcą przekazać 1,5% swojego podatku. Wystarczy, że poinformują urząd o chęci przekazania 1,5% podatku OPP, czyli złożą PIT-OP.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gdzie złożyć PIT-OP?

W przypadku gdy wypełniasz i składasz PIT-OP elektronicznie - nie musisz niczego przygotowywać.

Natomiast gdy chcesz wypełnić papierowy PIT-OP i wysłać go pocztą lub zanieść do urzędu skarbowego, wówczas przygotuj:

formularz PIT-OP - dostępny do druku na Portalu Podatkowym albo w Twoim urzędzie skarbowym,

numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcesz pomóc - skorzystaj z wyszukiwarki OPP.

Jak złożyć PIT-OP?

Jak wypełniasz formularz PIT-OP? Otóż możesz to zrobić w najwygodniejszy dla siebie sposób, czyli:

elektronicznie - w ramach usługi Twój e-PIT. Wystarczy, że się zalogujesz, wskażesz organizację pożytku publicznego i zaakceptujesz swój wniosek – nie musisz mieć podpisu elektronicznego,

elektronicznie – wypełnij formularz interaktywny, który pobierzesz z Portalu Podatkowego, lub skorzystaj z aplikacji e-Deklaracje Desktop, którą pobierzesz również z Portalu Podatkowego – wniosek podpisz kwotą przychodu z zeznania za ubiegły rok podatkowy lub certyfikatem kwalifikowanym,

papierowo.

Kiedy składa się PIT-OP?

Oświadczenie PIT-OP składa się do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W tym roku rozliczenie PIT za rok ubiegły będzie możliwe do wtorku 30 kwietnia, a więc do tej daty należy złożyć formularz PIT-O.

Źródło: na podstawie informacji Ministerstwa Finansów