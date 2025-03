Czy można razem wyjechać do sanatorium i mieć wspólny pokój?

Obecnie prawo nie reguluje kwestii wspólnego pobytu małżonków w sanatorium, a Ministerstwo Zdrowia nie planuje zmian w tym zakresie. Jakie są zatem aktualne przepisy? Czy jest szansa na wyjazd we dwoje?

Razem do sanatorium? Przepisy nie ułatwiają małżonkom wspólnego wyjazdu

Do resortu zdrowia wpłynęła interpelacja, dotycząca wspólnych wyjazdów małżeńskich do sanatoriów. Posłanka Karolina Pawliczak podkreśla, iż wielu seniorów chce być podczas kuracji z bliską osobą. „Urzędnicy NFZ uzasadniają, że jeśli złożona jest prośba o połączenie dwóch wniosków sanatoryjnych, to NFZ stara się przychylać do próśb, szczególnie jeśli skierowania wpłynęły do Funduszu w tym samym dniu i przyszli kuracjusze mają ten sam profil leczenia. W pierwszej kolejności jednak, zawsze decydują względy medyczne, a dopiero później społeczne” – czytamy w interpelacji. Jak podkreśla jej autorka, prywatnie zawsze jest możliwość wspólnego wyjazdu, a w ramach NFZ takiej gwarancji nie ma. Dlatego posłanka pyta czy ministerstwo w ramach posiadanych narzędzi legislacyjnych podejmuje działania zmierzające do uregulowania tej sytuacji.

Odpowiedzi na to pytanie udzielił wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz. Poinformował, iż „obowiązujące przepisy, które określają zasady kierowania świadczeniobiorców na leczenie uzdrowiskowe i korzystania przez pacjentów ze świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, nie regulują kwestii dotyczących wyjazdu małżeństw na leczenie uzdrowiskowe i w tym zakresie resort zdrowia nie planuje zmian”.

NFZ może, ale nie musi spełniać prośby o wspólny pobyt

Szafranowicz przypomniał, iż skierowanie dotyczy stanu zdrowia konkretnego pacjenta. Zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia jest zatem zapewnienie realizacji gwarantowanego świadczenia opieki zdrowotnej indywidualnemu świadczeniobiorcy. Oddziały wojewódzkie procedują skierowania pojedynczo i potwierdzają zgodnie z kolejnością ich wpływu. „Ze względu na możliwość zakwalifikowania małżonków na różne zakresy i profile leczenia w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, mając jednocześnie na uwadze, że poszczególne uzdrowiska specjalizują się w określonych kierunkach leczniczych, skierowanie wskazanych osób na leczenie do tego samego uzdrowiska i zakładu lecznictwa uzdrowiskowego często jest zwyczajnie niemożliwe” – pisze wiceminister. I dodaje, iż obowiązujące regulacje prawne nie nakładają na oddziały wojewódzkie NFZ obowiązku pozytywnego rozpatrywania postulatów pacjentów dotyczących wspólnego wyjazdu i pobytu na leczeniu uzdrowiskowym. „NFZ nie jest zobligowany do zapewnienia małżeństwom i innym osobom bliskim wspólnego wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe i nawet w przypadku złożenia skierowań w tym samym terminie oraz kwalifikacji do tego samego zakresu leczenia i profilu leczenia możliwego do leczenia w tym samym uzdrowisku nie gwarantuje skierowania małżonków do tego samego sanatorium uzdrowiskowego i w tym samym terminie. Aktualnie NFZ ma taką możliwość, ale nie obowiązek, pozytywnego rozpatrzenia prośby dotyczącej połączenia i wspólnej realizacji złożonych wniosków, jednak w takim przypadku zastosowanie mają wyłączenie wewnętrzne ustalenia poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ i Minister Zdrowia nie zajmuje stanowiska w tym zakresie” – czytamy w odpowiedzi.

Co z pokojem dwuosobowym?

Co więcej, z odpowiedzi ministerstwa wynika, iż nawet w przypadku wspólnego skierowania małżonków do sanatorium, nie można zagwarantować im zakwaterowania w pokoju dwuosobowym. „Przepisy określające warunki udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego nie regulują kwestii przydzielania pokoi danego standardu określonym grupom pacjentów, tym samym nie nakładają na zakłady lecznictwa uzdrowiskowego obowiązku zapewnienia samodzielnych pokoi małżonkom, partnerom, rodzeństwu i innym osobom chcącym wspólnie skorzystać z zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (w efekcie skutkującego brakiem dostępności takich pokoi dla pacjentów przyjeżdżających na leczenie do sanatorium bez osoby towarzyszącej i tym samym budzącego niezadowolenie oraz uzasadniony sprzeciw tych pacjentów z uwagi na konieczność zakwaterowania w pokoju wieloosobowym). Stosowana w wielu sanatoriach uzdrowiskowych praktyka polegająca na przydzielaniu pokoi dwuosobowych w pierwszej kolejności małżeństwom pozostaje w gestii świadczeniodawców i nie jest uregulowana w przepisach prawa, ponieważ pobyty w sanatoriach uzdrowiskowych są pobytami leczniczymi i pacjenci kierowani na stacjonarne leczenie uzdrowiskowe mają zapewnione przez NFZ miejsce w pokoju, a nie samodzielne pokoje (co tym samym nie wyklucza możliwości zakwaterowania małżonków w oddzielonych pokojach wieloosobowych – odpowiednio męskich i damskich)” – informuje ministerstwo.

Jeżeli oddział wojewódzki NFZ nie uwzględni wniosku o wspólny wyjazd do sanatorium, to świadczeniobiorcy zainteresowani odbyciem leczenia uzdrowiskowego w tym samym terminie i miejscu mogą skorzystać z puli zwrotów skierowań lub zrealizować leczenie uzdrowiskowe w warunkach ambulatoryjnych

Ważna samodzielność kuracjusza

Szafranowicz odniósł się też do zawartej w interpelacji uwagi dotyczącej konieczności sprawowania opieki nad małżonkiem podczas pobytu w sanatorium. Wiceminister przypomniał, iż warunkiem skierowania na leczenie uzdrowiskowe jest samodzielność i samoobsługa pacjenta, dlatego brakuje podstaw do łączenia pobytów w celu sprawowania opieki.

Źródło: Interpelacja nr 7576 w sprawie korzystania z sanatoriów/Sejm

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (j. t. Dz.U. 2024 poz. 529) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa

uzdrowiskowego (Dz.U. 2012 poz. 14), p