KPK: termin upływający w sobotę, niedzielę i święto

Termin upływa w sobotę

Sąd zobowiązał mnie do złożenia pisma w wyznaczonym terminie. Problem polega jednak na tym, iż upływa on w sobotę. W mojej miejscowości poczta w tym dniu jest zamknięta. Czy jeśli złożę pismo w poniedziałek, to termin zostanie zachowany? (Marek)

Tak, umożliwia to nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, która obowiązuje od 5 października 2019 r.

Przed zmianą przepisów, gdy koniec terminu przypadał na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy, czynność można było wykonać następnego dnia.

Dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz święta wymienione w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Nie należą do nich soboty. Kwestia upływu terminu w sobotę była zatem inaczej uregulowana niż w przypadku procedury cywilnej i administracyjnej.

Po nowelizacji, jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy lub na sobotę, czynność można wykonać następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

W przedmiotowym przypadku pismo można nadać pocztą lub złożyć w sądzie w poniedziałek, a gdyby był on dniem świątecznym – w kolejnym nieświątecznym dniu.

Pamiętajmy, iż soboty, niedziele oraz dni świąteczne „wydłużają” termin tylko, gdy przypadają na ostatni jego dzień. Jest to szczególnie ważne w przypadku krótkich terminów przypadających w okresach świątecznych np. podczas tzw. długich weekendów majowych.

Terminy w postępowaniu karnym

W procedurze karnej terminy określane są w dniach, miesiącach i latach.

Do biegu terminu nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany termin.

Sąd w poniedziałek wezwał panią Annę do uiszczenia brakującej opłaty od pisma w terminie 7 dni. Termin ten zacznie zatem biec od wtorku.

Jeżeli termin jest oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach, koniec terminu przypada na ten dzień tygodnia lub miesiąca, który odpowiada początkowi terminu. Jeżeli w danym miesiącu nie ma takiego dnia, koniec terminu przypada na ostatni dzień tego miesiąca.

Podstawa prawna:

