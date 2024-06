Wyniki wyborów europejskich w 2024 r. W jakich krajach wyniki 9 czerwca 2024 r.

1,2 tys. zł wyższa emerytura i dodatkowo wyrównanie - 64 tys. zł. ZUS: 200 tys. emerytów może skorzystać na wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. Którzy to seniorzy?

ZUS informuje, że na wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. mogłoby skorzystać ok. 200 tys. osób, które złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2013 r., a prawo do emerytury powszechnej nabyły po 2012 r. Miesięczna podwyżka świadczenia wyniosłaby ok. 1,2 tys. zł, a kwota wyrównania - 64 tys.