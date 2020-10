Rodzicielski plan wychowawczy – jak napisać (wzór)

Czym jest rodzicielski plan wychowawczy?

Rodzicielskim planem wychowawczym w praktyce nazywane jest pisemne porozumienie rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Rodzicielski plan wychowawczy skutki prawne

Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Z tego powodu w praktyce przygotowanie rodzicielskiego planu wychowawczego może ułatwić i przyspieszyć postępowanie rozwodowe.

Czy plan wychowawczy jest konieczny?

Nie, rodzice nie mają obowiązku sporządzania takiego porozumienia.

Często jednak pojawia się pytanie o to czy bez planu wychowawczego sąd ograniczy jednemu z rodziców władzę rodzicielską.

Obecnie sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom nawet wówczas, gdy nie przedstawią oni planu wychowawczego.

Zgodnie z art. 58 § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w braku porozumienia sąd uwzględnia prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Rodzicielski plan wychowawczy a opieka naprzemienna

Z tzw. opieką naprzemienną mamy do czynienia, gdy rodzice opiekę nad dzieckiem sprawują naprzemiennie w powtarzających się okresach.

Po rozwodzie córka Państwa S. przebywa na zmianę u każdego z rodziców przez okres jednego tygodnia.

Oczywiście nie zawsze taki model będzie możliwy, w szczególności, gdy po rozwodzie rodzice zamieszkują w dwóch znacznie od siebie oddalonych miejscowościach.

Dla zaistnienia opieki naprzemiennej istotne jest, aby obydwojgu rodzicom przysługiwała pełnia władzy rodzicielskiej.

Należy jednak pamiętać, iż pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom i opieka naprzemienna nie są tożsame.