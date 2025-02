MSWiA: Żołnierz, który chce służyć jako policjant ma gorzej niż policjant, który chce zostać żołnierzem [wystąpienie RPO]

RPO problemy żołnierzy zawodowych przedstawił MSWiA. W skrócie chodzi o to, że żołnierz, który chce się stać policjantem ma gorzej niż policjant, który chce zostać żołnierzem

MSWiA z problemem ułatwień dla żołnierzy zainteresowanych policyjnym mundurem. Co ze Strażą Graniczną?

Zbyt wysokie wymogi dla żołnierzy zainteresowanych mundurem policjanta

Żołnierz może się przenieść do Policji (albo Straży Granicznej). Musi jednak uzyskać zgoda swojego przełożonego. Ale nie tylko – potrzebna jest zgoda ministra spraw wewnętrznych (MSWiA). Oczywiście musi spełniać kryteria co do predyspozycji (jak każdy policjant)

Możliwość przeniesienie sią z wojska do policji istnieje, ale nie jest zależna tylko od decyzji samego żołnierze (przyszłego policjanta).

Inaczej mają policjanci, którzy chcą służyć jako żołnierze

Policjantom jest łatwiej podjąć zawodową służbę wojskową. Budzi to wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich co do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Zobaczmy jak to jest uregulowane w art. 137 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907). To ten przepis określa zasady przejścia np. z policji do wojska.

Podstawa prawna Zasada 1.Funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego może być na własną prośbę przeniesiony do dalszego pełnienia służby w ramach zawodowej służby wojskowej, jeżeli wykazuje predyspozycje do pełnienia tej służby. Zasada 2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się za zgodą Ministra Obrony Narodowej oraz ministra nadzorującego daną służbę, w trybie powołania do zawodowej służby wojskowej, z zachowaniem ciągłości służby. Okresy pełnienia służby w służbach, o których mowa w ust. 1, zalicza się do okresów służby wojskowej, od których są uzależnione uprawnienia przewidziane w niniejszej ustawie. Zasada 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do okresu służby, od którego jest uzależnione mianowanie na wyższy stopień wojskowy lub wyznaczenie na wyższe stanowisko służbowe, wlicza się okres posiadania równorzędnego stopnia służbowego w danej służbie oraz okres zajmowania równorzędnego stanowiska w danej służbie. Zasada 4. Minister Obrony Narodowej nadaje funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, z dniem jego stawienia się do pełnienia zawodowej służby wojskowej, stopień wojskowy równorzędny z posiadanym stopniem w odpowiedniej służbie zgodnie z art. 135 stopnie wojskowe. Zasada 4a. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do zdolności fizycznej lub psychicznej funkcjonariusza do pełnienia zawodowej służby wojskowej, Minister Obrony Narodowej może zawnioskować do uzgodnionego z funkcjonariuszem szefa wojskowego centrum rekrutacji o skierowanie tego funkcjonariusza do wojskowej komisji lekarskiej lub o przeprowadzenie badań psychologicznych. Zasada 5. Funkcjonariuszowi przenoszonemu w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje odprawa ani inne należności przewidziane dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby.

Marcin Wiącek zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka o rozważenie zasadności zmian ustawodawczych, dopuszczających przenoszenie żołnierzy zawodowych do Policji i Straży Granicznej oraz innych służb resortu