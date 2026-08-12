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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Testament » Jesteś singlem? Tych 5 błędów w testamencie może sprawić, że majątek trafi do niewłaściwych osób

Jesteś singlem? Tych 5 błędów w testamencie może sprawić, że majątek trafi do niewłaściwych osób

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12 sierpnia 2026, 07:21
Adam Kuchta
Adam Kuchta
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Jesteś singlem? Tych 5 błędów w testamencie może sprawić, że majątek trafi do niewłaściwych osób
Shutterstock

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Brak testamentu, dokument napisany na komputerze albo nieaktualne zapisy mogą mieć poważne konsekwencje. W przypadku singla majątek może odziedziczyć rodzina, nawet jeśli od lat nie utrzymuje z nią kontaktu. Jest też jeden szczególnie ważny błąd, przez który partner pozostający w nieformalnym związku może zostać całkowicie pominięty.

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W przypadku osoby samotnej testament to podstawowe narzędzie zarządzania majątkiem na przyszłość. Przepisy Kodeksu cywilnego jasno określają skutki jego braku lub błędów formalnych. Świadome i poprawne sporządzenie testamentu pozwala uniknąć niepotrzebnych sporów i zapewnić realizację własnej woli. Oto 5 błędów, których na pewno warto unikać.

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1. Brak testamentu, czyli dziedziczenie według zasad ustawowych

Jeśli nie sporządzisz testamentu, dziedziczenie odbywa się według zasad ustawowych. Wynikają one z przepisów zawartych w art. 931–940 Kodeksu cywilnego i określają zamknięty katalog spadkobierców. W przypadku singla bez dzieci i małżonka zastosowanie ma przede wszystkim art. 932 §1 k.c., zgodnie z którym spadek przypada rodzicom.

Jeżeli rodzice nie żyją, ich udział przechodzi na rodzeństwo oraz ich zstępnych (art. 932 §4–5 k.c.):
„§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.
§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.
§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.”

W praktyce oznacza to, że majątek może trafić do dalszych krewnych, z którymi nie utrzymujesz już kontaktu. Co bardzo istotne, partner życiowy nie jest uwzględniony w żadnym z przepisów o dziedziczeniu ustawowym, więc bez testamentu zostaje całkowicie pominięty.

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2. Pominięcie partnera w testamencie to brak zabezpieczenia

Polskie prawo jasno określa, kto może dziedziczyć z mocy ustawy, a katalog ten ma charakter zamknięty. Wynika to bezpośrednio z regulacji zawartych w art. 931–940 k.c., które nie przewidują żadnych praw dla partnerów pozostających w związkach nieformalnych. Nawet wieloletnie wspólne życie nie tworzy podstawy prawnej do dziedziczenia.

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Oznacza to, że jeśli nie wskażesz partnera w testamencie, nie będzie on miał żadnych roszczeń do majątku. W praktyce może to prowadzić do sytuacji, w której osoba najbliższa zostaje pozbawiona dachu nad głową lub środków do życia. Jedynym sposobem, aby temu zapobiec, jest wyraźne uregulowanie tej kwestii w testamencie.

3. Testament napisany własnoręcznie, ale nieprawidłowo

Testament własnoręczny musi spełniać konkretne wymogi formalne, określone w art. 949 §1 k.c. Dokument musi być w całości sporządzony pismem ręcznym, podpisany przez spadkodawcę i – dla bezpieczeństwa – opatrzony datą. Niespełnienie tych warunków może skutkować jego nieważnością. „Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów” (949 §2 k.c.).

W praktyce często spotykanym błędem jest sporządzenie testamentu na komputerze lub brak podpisu. W takich przypadkach dokument nie wywołuje skutków prawnych i traktowany jest tak, jakby nigdy nie powstał. To z kolei oznacza powrót do dziedziczenia ustawowego, niezależnie od rzeczywistych intencji spadkodawcy.

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4. Nieaktualny testament może być problemem

Testament może być w każdej chwili odwołany lub zmieniony przez spadkodawcę. Zgodnie z bowiem z art. 943 k.c.: „Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.”

Przepis ten nie nakłada oczywiście obowiązku aktualizacji dokumentu, ale jednocześnie nie uwzględnia zmian sytuacji życiowych, które nie zostały w nim zapisane. W związku z tym obowiązuje ostatnia ważna wersja testamentu, niezależnie od tego, kiedy została sporządzona.

W praktyce może to prowadzić do poważnych rozbieżności między wolą spadkodawcy a treścią dokumentu. Majątek może trafić do osób, które nie są już bliskie lub z którymi relacje uległy zmianie. Brak aktualizacji testamentu to jedna z najczęstszych przyczyn sporów spadkowych i problemów przy podziale majątku.

5. Zbyt ogólne zapisy testamentowe to też problem

W świetle art. 959 k.c. „spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób”. Jednak zbyt ogólne sformułowania mogą powodować trudności interpretacyjne i prowadzić do sporów między spadkobiercami. Prawo dopuszcza takie zapisy, ale nie rozstrzyga wszystkich praktycznych problemów, które mogą się pojawić.

W sytuacji, gdy chcesz przekazać konkretne składniki majątku, warto skorzystać z instytucji zapisu windykacyjnego. „W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny)” (art. 981¹ §1 k.c.). Pozwala on na jednoznaczne wskazanie, kto nabywa określoną rzecz, np. mieszkanie czy samochód. Brak precyzji w testamencie może wydłużyć postępowanie spadkowe i zwiększyć ryzyko konfliktów między spadkobiercami.

Jak wynika z art. 981¹ §2 k.c., przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

  1. rzecz oznaczona co do tożsamości;
  2. zbywalne prawo majątkowe;
  3. przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;
  4. ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności;
  5. ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Co to wszystko oznacza dla singla w praktyce?

W sprawach spadkowych istotne znaczenie ma formalna treść dokumentów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Nawet drobny błąd może bowiem sprawić, że rzeczywista wola spadkodawcy nie zostanie zrealizowana. W przypadku singla konsekwencje są szczególnie odczuwalne, ponieważ brak testamentu oznacza pełne zastosowanie zasad ustawowych.

Ostatecznie to nie relacje czy deklaracje decydują o dziedziczeniu, lecz przepisy i poprawnie sporządzony testament. Dlatego tak ważne jest, aby dokument był nie tylko sporządzony, ale też aktualny i precyzyjny. W przeciwnym razie decyzję o podziale majątku podejmie ustawa, a nie jego właściciel.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. z dnia 6 sierpnia 2025 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 1071)

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Źródło: INFOR
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