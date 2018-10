Aplikacja komornicza od 2019 r. – jakie zmiany?

Podczas aplikacji komorniczej większy nacisk zostanie położony na kwestie etyki i rzetelności wykonywania zawodu komornika sądowego. Aplikanci zapłacą więcej za egzamin zawodowy i będzie on bardziej rozbudowany w porównaniu do dotychczasowego. Obecni aplikanci będą jednak szkoleni i egzaminowani według dotychczasowych zasad.

Rozszerzony zakres egzaminu wstępnego

Do 1 kwietnia Minister Sprawiedliwości ma ogłaszać limit przyjęć na aplikację w danym roku, który nie będzie mógł przekroczyć 15% ogółu liczby komorników na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

W praktyce limit ten ulegnie zwiększeniu, jeżeli na ostatnie miejsce wniosek o wpis na listę aplikantów złoży więcej niż jedna osoba, która uzyskała tę samą liczbę punktów z egzaminu.

Ułatwieniem dla osób, chcących przystąpić do egzaminu wstępnego ma być możliwość elektronicznego doręczania pism.

Na egzaminie konkursowym pojawią się pytania z nowych dziedzin m.in. z prawa karnego materialnego, prawa ubezpieczeń społecznych oraz zasad wykonywania zawodu komornika.

Po wpisie na listę aplikanci złożą następujące ślubowanie: „Ślubuję uroczyście jako aplikant komorniczy powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy prawnie chronionej, w postępowaniu swym kierować się zasadami uczciwości, godności i honoru.” (z możliwością dokonania na końcu zwrotu: „Tak mi dopomóż Bóg.”).

Aplikacja ma przygotować do należytego wykonywania zawodu

Poza zaznajomieniem z całokształtem pracy komornika aplikacja ma polegać również na przygotowaniu do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu komornika oraz przyswojeniu zasad etyki zawodowej.

Aplikanci będą uczestniczyć w zajęciach seminaryjnych organizowanych przez radę izby raz w zajęciach praktycznych pod okiem patrona. Zapoznają się z zasadami etyki zawodowej, a w trakcie pierwszego roku odbędą szkolenie z zakresu działania sądownictwa powszechnego.

Komornicy co do zasady będą mieli obowiązek zatrudnienia w okresie trzech lat co najmniej jednego aplikanta.

W ramach zatrudnienia u komornika aplikant będzie mógł m. in. sporządzać projekty postanowień, uzasadnień, odpowiedzi na pisma. W obecności i za zgodą komornika aplikanci będą mogli asystować w czynnościach egzekucyjnych prowadzonych poza siedzibą kancelarii. Komornik będzie mógł także upoważnić aplikanta do doręczania korespondencji bezpośrednio adresatowi.

Po upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji aplikant upoważniony przez komornika uzyska możliwość m.in. wzywania do uzupełnienia braków formalnych wniosków o wszczęcie egzekucji i innych pism składanych w toku postępowania; zwracania się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.