Wybory samorządowe 2018: cisza wyborcza

Wybory samorządowe odbędą się już 21 października (I tura) oraz 4 listopada (II tura). W opinii większości Polaków są to najważniejsze wybory w kraju. W tym czasie wybieramy lokalnych włodarzy tj. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych do rad gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Kandydaci prowadzą długą, zaciętą walkę wyborczą i prześcigają się w obietnicach kierowanych do ,,ludu''. Ponieważ wybór zazwyczaj nie jest oczywisty, wyborca musi w spokoju zastanowić się na kogo oddać swój głos. Z pomocą przychodzi instytucja ciszy wyborczej.

Czym jest cisza wyborcza?

Cisza wyborcza to, w założeniu, czas po kampanii wyborczej, w którym wyborca może zastanowić się nad swoim wyborem. Kampania wyborcza (teoretycznie) zaczyna się z dniem ogłoszenia aktu właściwego organu o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania. W praktyce, niektórzy kandydaci zaczynają agitację wyborczą znacznie wcześniej - takie działanie jest oczywiście zabronione.

Kiedy zacznie się cisza wyborcza?

Cisza wyborcza zaczyna się na 24 godziny przed dniem wyborów i trwa do dnia głosowania włącznie. W wyborach samorządowych 2018 cisza wyborcza zacznie się w dniu 19 października 2018 r. o godz. 2400 i potrwa do zakończenia wyborów, czyli do 21 października 2018 r.

Jakie zachowania są zabronione w czasie trwania ciszy wyborczej?

Agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób, w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego. Zgodnie z art. 107 Kodeksu wyborczego:

w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione.

agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona.

Oprócz w/w, w czasie ciszy wyborczej zabroniona jest emisja audycji radiowych i telewizyjnych o charakterze agitacyjnym, a także podejmowanie takich działań jak rozwieszanie nowych plakatów, roznoszenie ulotek, wydawania nowych publikacji prasowych o charakterze agitacyjnym, umieszczanie w internecie treści o charakterze agitacyjnym itd. Ponadto, należy usunąć treści agitacyjne z pojazdów, w tym pojazdów komunikacji masowej, ponieważ ze względu na ruch i przemieszczanie się, stanowią aktywną formę agitacji.

Co grozi za agitację wyborczą w trakcie ciszy wyborczej?

Prowadzenie kampanii wyborczej w czasie trwania ciszy wyborczej jest wykroczeniem. Osoba, który dopuści się naruszenia przepisów o ciszy wyborczej może zostać ukarana grzywną w wysokości od 20 do 5000 zł.

Opracowano na podstawie:

