Strona główna » Prawo » Z wokandy » NSA: wyrejestrowałeś telewizor 20 lat temu? Nie masz dowodu. Płacisz abonament za kilka lat wstecz

NSA: wyrejestrowałeś telewizor 20 lat temu? Nie masz dowodu. Płacisz abonament za kilka lat wstecz

20 kwietnia 2026, 08:03
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
NSA: Aż 20 lat zaległego abonamentu RTV. Niby jest przedawnienie. Ale Poczta wygrywa takie sprawy. Z łatwością
W ciągu ostatnich lat zapadło kilka wyroków sądów, których wspólną cechą jest odrzucenie przez sąd twierdzeń obywatela, że wyrejestrował odbiornik RTV 20 lat temu, a ponieważ Poczta Polska SA przez kilkanaście lat nie interesowała się abonamentem, to myślał, że nie miał żadnych zaległości. Przegrywający sprawy w sądzie na szczęście jest chroniony przez przedawnienie. Zapłaci za pięć lat wstecz, a nie 15 czy 20 lat.

Osoby, na których konta wszedł komornik, nie są w stanie w 2020 r. (kiedy zaczynają się problemy) odnaleźć jakiegoś kwitka potwierdzającego, że poszli na pocztę w 2004 r. i rzeczywiście wyrejestrowali telewizor z abonamentu RTV. Ale wskazują na pośrednie dowody jak:

1) sprzedaż mieszkania albo

2) przeprowadzka do innego miasta a nawet

3) wyjazd do innego kraju na kilka lat (o tym przypadku informowaliśmy w artykule: Sąd wyrokuje: Abonament RTV płaci Polak, który wyjechał z Polski. I zabrał do Belgii swój telewizor - nawet przeprowadzka majątku i wywiezienie z Polski wraz z meblami nie miały znaczenia).

Ważnym pośrednim dowodem, że mówią prawdą (o wyrejestrowaniu telewizora z abonamentu RTV) jest fakt nie wysyłania przez Pocztę Polską jakichkolwiek wezwań do zapłaty zaległego abonamentu RTV przez okres 12, 15 czy 20 lat. Przed sądem osoby walcząc z komornikiem i zajęciem konta mówią:

"Jak to jest, przez 15 lat nie było do mnie ani jednego pisma z wezwaniem o zaległy (rzekomo) abonament i nagle po 15 latach Poczta Polska przypomniała sobie o mnie?"

Sądy odrzucają takie argumenty - trzeba zapłacić zaległy abonament RTV, karę i koszty zajęcia przez komornika konta bankowego. Nie masz dowodu wyrejestrowania telewizora z 2004 r., to przegrywasz. Bierność Poczty Polskiej przez 19 lat, nie ma prawnego znaczenia. Przedawnienie sięga 5 lat wstecz. Dlatego większość zaległości z abonamentu RTV za okres 15-20 lat wymyka się poczcie.

Wyrejestrowanie telewizora w 2006 r. bo sprzedaż mieszkania i brak dowodu tego 20 lat później

Przykładem odrzucenia wszystkich argumentów obywateli jest wyrok NSA 10 stycznia 2024 r. (I GSK 1800/22)

W tej sprawie dopiero po 12 latach niepłacenia abonamentu (przyjmując, że obywatel kłamie przed sądem, że wyrejestrował odbiornik), Poczta Polska przypomniała sobie o zaległości.

NSA krótko zadecydował: "Żaden (…) z dowodów wskazanych w zarzucie nie pozwala na przyjęcie, że od 15 lat nie korzysta ona z jakiegokolwiek odbiornika RTV, ani nawet tego, że w 2006 r. dokonała jego wyrejestrowania."

WAŻNE! Pamiętajmy też o wyroku NSA z 7 marca 2023 r. (sygn. akt II GSK 94/20 link). Stanowisko sędziów pozwala "podciągnięcie" pod abonamentem RTV także komputera, laptopa, smartfona, tabletu - są to urządzenia, na którym można słuchać radia albo oglądać telewizję. Wyrok zwiększa potencjalny zakres opłat z tytułu abonamentu RTV.

Nie zawsze jednak jest źle w sporach z Pocztą Polską. Poniżej wyroki, w których przegrała:

Przepisy nie nakazują wiecznie przechowywać dowodu wyrejestrowania telewizora RTV

Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 3 czerwca 2020 r. (sygn. III SA/Po 138/20). W uzasadnieniu czytamy:

"Odnosząc się do argumentów organów Sąd stwierdza, że z żadnych przepisów prawa nie wynika, że strona jest zobowiązana posiadać i bezterminowo przechowywać dokument (dowód) wyrejestrowania odbiornika. Na marginesie, wierzyciel nie wskazuje w jaki sposób i przez jaki czas przechowuje dokumenty, informacje dotyczące zarejestrowania (jak i wyrejestrowania) odbiornika. Zdaniem Sądu, skoro termin przedawnienia opłat abonamentowych jest pięcioletni (zastosowanie znajdują tu przepisy Ordynacji podatkowej - art. 70 § 1), to nie sposób wymagać od strony, aby taki dokument przechowywała w nieskończoność."

I drugi sąd, tym razem Wyrok WSA w Gliwicach z 7 listopada 2023 r. (sygn. akt I SA/Gl 954/23). Typowa sprawa, gdy osoba spierająca się o abonament nie ma dowodu zgłoszenia wyrejestrowania telewizora sprzed kilkunastu lat: 

"Skarżąca nie kwestionowała faktu zarejestrowania odbiornika RTV na swoje nazwisko. Przyznała także, że ze względu na upływ czasu, nie posiada dokumentu potwierdzającego jego wyrejestrowanie. Organ natomiast wyjaśnił, że przeszukano zasoby archiwalne jak i zapisy systemowe, lecz nie odnaleziono dokumentacji potwierdzającej zgłoszenie wyrejestrowania odbiorników przez skarżącą.". 

Fragmenty korzystne dla obywatelki:

"Z kolei wiek skarżącej oraz R. M. czynią niezwykle mało prawdopodobnym założenie, że mieliby być oni współlokatorami, a nie osobami prowadzącymi wspólne gospodarstwo domowe. Rację również należy przyznać skarżącej, że organ nie wyjaśnił co rozumie pod pojęciem dokumentów potwierdzających udział i wzajemną ścisłą współpracę w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, można bowiem przez to odczytywać, że skarżąca miałaby dokumentować, że wspólnie z partnerem robi zakupy, gotuje obiad, etc., trudno zaś takiej dokumentacji od niej wymagać. Organ nie odniósł się natomiast do dokumentu opisanego "zał. 4" – potwierdzenia odbioru upomnienia nadanego do skarżącej w dniu 25 sierpnia 2022 r. na adres ul. [...] w G., po ustaleniu tego adresu w ewidencji ludności, które to upomnienie zostało odebrane w dniu 7 września 2022 r. w Urzędzie Pocztowym, ze wskazaniem, że przesyłkę odebrał "pełnoletni domownik" skarżącej R. M.. Z dokumentu tego wynika, że w dacie odbioru tego pisma, skarżąca i R. M. zamieszkiwali razem."

Sąd w tej sytuacji stanął po stronie obywatelki z uwagi m.in. na to, że:

1) uprawdopodobniła, że naprawdę zmieniła adres zamieszkania oraz, że

2) mieszka wspólnie z mężczyzną, który jest zwolniony z abonamentu RTV z uwagi na wiek (absurdem byłoby w takiej płacenie przez nią abonamentu, gdy jednocześnie w tym samym mieszkaniu jest osoba zwolniona z niego).

-  a kwestii tych Poczta Polska nie uwzględniła.

Koniec z płaceniem abonamentu RTV? Sprawdź, czy jesteś na liście zwolnionych w 2026 roku
Abonament RTV 2026: masz 10 proc. zniżki gdy zapłacisz do 25 stycznia za cały rok
Sądy: Emigranci muszą płacić abonament RTV mimo, że telewizor został w kraju. Dopóki nie wyrejestrujesz odbiornika opłaty są naliczane
Prawo
Jesienią MEN uruchomi pilotaż bezpłatnego eDziennika dostępnego dla wszystkich szkół
20 kwi 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o terminie pilotażu bezpłatnego eDziennika dostępnego dla wszystkich szkół. Ma on rozpocząć się jesienią 2026 roku. Wdrożenie docelowego rozwiązania do szkół ma nastąpić we wrześniu 2027 roku.
Milion osób na zasiłki pielęgnacyjnym to za dużo. Niemożliwa podwyżka o 100 zł, 200 zł, 300 zł. Nawet z 215,84 zł do 315,84 zł niemożliwa
20 kwi 2026

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi tylko 215,84 zł (od 2019 r.). Koszt dla budżetu prawie 2,6 mld zł. Zasiłek pobiera około 1 mln Polaków każdego miesiąca. Podwyżka o 100 zł do 315,84 zł wydaje się symboliczna. Ale dla budżetu, to dodatkowy roczny koszt 1,2 mld zł. Na podwyżkę 200 zł potrzebne jest 2,4 mld zł, a na 300 zł aż 3,6 mld zł. 
NSA: Aż 20 lat zaległego abonamentu RTV. Niby jest przedawnienie. Ale Poczta wygrywa takie sprawy. Z łatwością
19 kwi 2026

W ciągu ostatnich lat zapadło kilka wyroków sądów, których wspólną cechą jest odrzucenie przez sąd twierdzeń obywatela, że wyrejestrował odbiornik RTV 20 lat temu, a ponieważ Poczta Polska SA przez kilkanaście lat nie interesowała się abonamentem, to myślał, że nie miał żadnych zaległości. Przegrywający sprawy w sądzie na szczęście jest chroniony przez przedawnienie. Zapłaci za pięć lat wstecz, a nie 15 czy 20 lat.
Mała rewolucja w MOPS. Zasiłki ratalne. Jeden wniosek o 1000 zł zasiłku. Zamiast 5 wniosków o zasiłek 200 zł. I wypłata ratami [Projekt nowelizacji]
19 kwi 2026

Dziś zasiłek celowy z MOPS jest jednorazowy. Na konkretny cel - zakup leków, jedzenia, odzieży, drobny remont. Prowadzi to do wielokrotnego składania powtarzalnych wniosków o ten zasiłek (nawet co kilka miesięcy). Np. ktoś potrzebuje z MOPS 200 zł na lek każdego miesiąca otrzymuje od MOPS zasiłek celowy na pokrycie tego wydatku przez 2 miesiące. Czyli 400 zł. MOPS się zgadza, wydaje decyzję i potrzebujący ma przelew na konto. Mija dwa miesiące. Lek jest dalej potrzebny. Więc emeryt czy rencista składa wniosek o kolejny zasiłek celowy. MOPS go pozytywnie rozpatruje. I tak co kilka miesięcy. Absurd tego dostrzegło Ministerstwo Rodziny i proponuje, aby w danym roku była możliwość złożenia jednego wniosku na zasiłek celowy - będzie wypłacany w ratach. W przypadku wydatków powtarzalnych (np. na leki) zasiłek celowy ma szansę stać się podobnym do zasiłku pielęgnacyjnego (obecnie 215,84 zł) - jego beneficjenci będą otrzymywali płatności z MOPS raz w miesiącu (w przykładzie 200 zł miesięcznie na leki, łącznie w roku 2400 zł). 

Aktualne ceny paliwa - ile dzisiaj zapłacimy na stacjach benzynowych?
20 kwi 2026

Minister energii ustala wysokość ceny maksymalnej paliw ciekłych na stacjach benzynowych. Ile w poniedziałek 20 kwietnia kosztuje benzyna i olej napędowy? Sprawdzamy!
Gminy likwidują MOPS. Niezagrożone zasiłek pielęgnacyjny, stały, okresowy, celowy oraz specjalny celowy. Tak samo świadczenie pielęgnacyjne
19 kwi 2026

Gminy likwidują MOPS i tworzą CUS (Centra Usług Społecznych). Liczbowo jest 130 CUS, a za 8 lat ma być ich 600 w całej Polsce (dziś jest około 2500 MOPS/GOPS). W przyszłości ma jednak nastąpić nastąpić znaczące zmniejszenie liczby MOPS na rzecz CUS. I są już projekty odpowiednich zmian legislacyjnych w ustawach. Przez okres około 10 lat obie instytucje będą funkcjonowały równolegle. CUS tak jak MOPS wypłaci zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł, świadczenie pielęgnacyjne 3386 zł, zasiłki z pomocy społecznej (zasiłek pielęgnacyjny, stały, okresowy, celowy oraz specjalny celowy). Skoro usługi MOPS i CUS są tak zbliżone, to po co tworzyć nowe instytucje? Tylko dlatego, że są środki unijne na start dla CUS? Nie, nie tylko. CUS są przeznaczone dla oferowania usług niepieniężnych takich jak np.: opiekuńcze usługi sąsiedzkie, pomoc w usterkach domowych, usługi porządkowe (mycie okien), usługi opiekuńczo-kosmetyczne (fryzjer, manicure, pedicure oraz podolog realizowane w domu), poradnictwo specjalistyczne (konsultacje z psychologiem, prawnikiem, pedagogiem, logopedą, mediatorem i dietetykiem). Te przykłady pochodzą z usług, które planuje świadczyć Szczecin. Katalog tych świadczeń jest otwarty - zależy od pomysłowości pracowników pomocy społecznej i ich inwencji w zdobyciu środków na realizację danego programu lokalnego.
Od 3 czerwca 2026 r. kierowcy nie pozbędą się już punktów karnych – rząd zmienia przepisy „szybkim” rozporządzeniem
20 kwi 2026

Od 3 czerwca 2026 r. zredukowanie liczby punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnione przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem – jeżeli wejdzie w życie projekt nowego rozporządzenia rządowego (autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) – nie będzie już możliwe na dotychczasowych zasadach. Dzięki szkoleniu, kierowcy będą mogli „pozbyć się” (i tym samym – zmniejszyć ryzyko utraty prawa jazdy) już tylko punktów karnych za niektóre, ściśle określone naruszenia.
Nowa „pośrednia” zmiana czasu w 2026 r. – znaleźli kompromis, który ma zadowolić wszystkich. Sprawa już w Senacie
20 kwi 2026

Przestawienie zegarków na stałe o pół godziny (a nie o pełną godzinę) wcześniej od czasu letniego, stanowiłoby „kompromis”, który mógłby pogodzić zwolenników pozostawienia na stałe czasu letniego z osobami, które uważają, że lepiej „odnalazłyby się” w czasie zimowym – wynika z petycji Fundacji „Można Lepiej”, która w dniu 27 marca 2026 r. została złożona do Senatu. Pozostaje jednak pytanie – czy Polska może samodzielnie ustalić nowe zasady dotyczące zmiany czasu (lub przyjęcia ostatecznego czasu, który nie będzie podlegał dalszym, sezonowym zmianom), niezależnie od obowiązujących w tym zakresie przepisów UE?

Do 60.000,00 złotych kary grozi pracodawcy za zawarcie zlecenia z własnym pracownikiem? Umowa zlecenia 2026 – jakie zmiany?
17 kwi 2026

Za sprawą zmian związanych z reformą Państwowej Inspekcji Pracy umowy zlecenia są w ostatnim czasie przedmiotem zwiększonego zainteresowania. I choć chodzi głównie o niezgodne z prawem przypadki zastępowania nimi umów o pracę, to warto zwrócić również uwagę na zawieranie przez pracodawców umów zlecenia z własnymi pracownikami.
Sankcja kredytu darmowego: czas skończyć z sądową oceną poziomu szkodliwości naruszenia
18 kwi 2026

Sankcja kredytu darmowego, uregulowana w art. 45 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (u.k.k.) jest instrumentem o charakterze bezwzględnym i enumeratywnym. Katalog naruszeń skutkujących jej zastosowaniem jest zamknięty chociaż może przybierać różne formy, a konsekwencje prawne ich stwierdzenia - z mocy prawa - z góry określone. Niniejszy artykuł stawia tezę, że sądy krajowe nie są uprawnione do dokonywania własnej oceny „szkodliwości" czy „wagi" naruszenia jako przesłanki stosowania sankcji. Przepis stosuje się albo nie - tertium non datur.
