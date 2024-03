Premier D. Tusk: Jest dodatek 1000 zł brutto dla 200 000 pracowników [projekt ustawy]

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pracownikach opieki społecznej - poinformował premier Donald Tusk. Zastrzegł, że wdrożenie tego rozwiązania w życie zależy od przegłosowania nowych przepisów przez parlament i podpisu prezydenta.

Mój rząd wspiera pracowników opieki społecznej

Premier powiedział, że w ostatnich dwóch latach bardzo często spotykał na swojej drodze pracownice i pracowników opieki społecznej w polskich samorządach. Wskazał, że są to głównie kobiety z wyższym wykształceniem, wykonujące bardzo ciężką pracę.

"Bardzo często upokarzającą, bo bardzo często – i na to mi zwracano uwagę – pracownicy i pracownice opieki społecznej byli w trudniejszej sytuacji materialnej niż większość podopiecznych tej opieki społecznej" – zaznaczył.

"Przygniatająca większość pracownic i pracowników opieki społecznej pracuje za płacę minimalną" – zaznaczył.

Przypomniał, że ustawa musi zostać przyjęta przez Sejm i podpisana przez prezydenta.

"Jak będziemy mieli w ręku podpisaną przez prezydenta ustawę, będziemy mogli wprowadzić w życie program. Na podstawie tego programu pracownice i pracownicy opieki społecznej, pomocy społecznej otrzymają dodatek (...) w wysokości 1000 zł brutto" – powiedział. "Mówię tutaj o (...) prawie 200 tys. osób" - dodał.

Premier doprecyzował, że dodatek, o którym mowa, będzie tak naprawdę podwyżką dla pracujących w: jednostkach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, w centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia, w tym ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi czy w klubach samopomocy.

Chodzi także o osoby pracujące w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny, o asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracowników placówek wsparcia dziennego, a także instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, które prowadzone są przez samorządy, czyli żłobki, kluby dziecięce i o dziennych opiekunów.

Dodatek 1000 zł brutto

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiąc o przyjęciu przez rząd we wtorek projektu ustawy o pomocy społecznej, podkreśliła, że godna praca to godne życie. Dodała, że to efekt ostatnich prac w MRPiPS we współpracy z MF, całym rządem oraz premierem.

Rada Ministrów we wtorek przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez ministrę rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd zamierza w ten sposób umożliwić wprowadzanie programów, które dofinansują samorządom wynagrodzenia m.in. pracowników zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej w kwocie 1 tys. zł brutto.

Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że pracownice i pracownicy socjalni z pełnym poświęceniem wykonują codziennie pracę trudną, wymagającą specjalistycznej wiedzy i odpowiednich kompetencji, która musi być odpowiednio wynagradzana.

Zaznaczyła, że przyjęty projekt ustawy pozwoli rządowi na stworzenie programów, narzędzi dofinansowania wynagrodzeń. "Blisko 190 tysięcy osób pracujących w tych obszarach będzie mogło od lipca otrzymać dodatkowe 1000 złotych brutto miesięcznie" - przekazała Dziemianowicz-Bąk.

Dodała, że jest to efekt ostatnich prac w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Finansów, całym rządem oraz premierem.

Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że to dobra wiadomość z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy Socjalnej dla tej ważnej grupy pracowników. Godna praca to godne życie — w tym przypadku, to zdanie wydaje się szczególnie prawdziwe - oceniła.

W komunikacie zaznaczono, że dzięki rozwiązaniom zawartym w projekcie możliwe będzie przyjmowanie programów rządowych, które dotyczą dofinansowania samorządom wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny oraz w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które prowadzone są przez samorządy.

Wskazano, że dofinansowanie będzie dotyczyć także kosztów składek od wynagrodzeń. Nowe przepisy będą stanowić podstawę prawną do przyjmowania przez Radę Ministrów programów rządowych i określają ich ogólne warunki, natomiast zasady realizacji i rozliczenia przeznaczanych środków zostaną określone w poszczególnych programach.

Zmiany w ustawie wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Istotna jest także planowana przez rząd nowelizacja ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177). Pokazuje pomysł rządu na zwiększenie wynagrodzeń pracowników opieki socjalnej. Ta nowelizacja wprowadza nowy art. 187b. 1.

Przepis przewiduje poniższą nowość:

1_ Rada Ministrów może przyjąć rządowy program dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników określonych w tym programie, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie.

2. Dofinansowanie wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 1, może być wypłacane w formie dodatku motywacyjnego.

3. Program, o którym mowa w ust. 1, jest finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

4. Środki programu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się w całości na zwiększenie wynagrodzeń pracowników oraz kosztów pochodnych od tych wynagrodzeń.

5. Dofinansowanie wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród rocznych.

6. Do udzielania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację programu, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm) nie stosuje się.