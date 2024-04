Od 1 stycznia 2025 r. wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w grupie V wynosiłoby 7871,03 zł, a dla grupy VI - 7298,59 zł. Zmiany w wynagrodzeniach służby zdrowia

Od 1 stycznia współczynnik dla grupy V wynosiłby 1,10 proc., a dla grupy VI - 1,02 proc. Kos doprecyzował, że wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w grupie V wynosiłoby 7871,03 zł, a dla grupy VI - 7298,59 zł. Od 1 stycznia 2026 r., współczynnik dla grupy V miałby wynosić 1,15 proc., a dla grupy VI - 1,08 proc. Tym samym - przekazał wiceminister - od 1 lipca 2026 r. wynagrodzenie zasadnicze dla grupy V wynosiłby 9630,10 zł, a w grupie VI - 9043,92 zł.

Współczynniki dotyczące wynagrodzeń poszczególnych grup w zawodach medycznych

Resort zdrowia zaproponował w czwartek niższe - od przedstawionych w obywatelskim projekcie ustawy - współczynniki dotyczące wynagrodzeń poszczególnych grup w zawodach medycznych. W tej sprawie ma w kwietniu dojść do spotkania zespołu trójstronnego.

Chodzi o obywatelski projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przygotował go m.in. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, który chce systemu wynagradzania uwzgledniającego realnie posiadane kwalifikacje i wiedzę wynikającą z doświadczenia oraz minimalizującego różnice w wynagrodzeniach. W czwartek po raz pierwszy projektem zajęła się sejmowa podkomisja.

Na rok 2024 r. nie ma pieniędzy na proponowane w projekcie podwyżki

Wiceminister zdrowia Marek Kos zaznaczył, że na rok 2024 r. nie ma pieniędzy na proponowane w projekcie podwyżki. "Nie ma, szkoda. Jakby poprzedni rząd zajął się w drugiej połowie 2023 r. tym projektem, może w ustawie budżetowej trochę środków by się znalazło" - powiedział Kos. Dodał, że projekt obywatelski nie był przewidziany w środkach budżetowych na rok 2024.

Zwiększanie wynagrodzenia od 1 lipca 2024 r

Wskazał, że zwiększanie wynagrodzenia od 1 lipca 2024 r. odbędzie się na starych zasadach, następnie przedstawił propozycje resortu dotyczące zwiększenia współczynnika dla grupy zawodów medycznych - grupy V i VI od 2025 r.

Do grupy V należą m.in. pielęgniarki lub położne

Do grupy V należą m.in. pielęgniarki lub położne z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarki lub położne ze średnim wykształceniem i specjalizacją. Natomiast do grupy VI należą m.in. pielęgniarki albo położne z wymaganym średnim wykształceniem, które nie posiadają tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Jakie wynagrodzenie od 1 stycznia 2025

Od 1 stycznia współczynnik dla grupy V wynosiłby 1,10 proc., a dla grupy VI - 1,02 proc. Kos doprecyzował, że wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w grupie V wynosiłoby 7871,03 zł, a dla grupy VI - 7298,59 zł.

Jakie wynagrodzenie od 1 stycznia 2026

Od 1 stycznia 2026 r., współczynnik dla grupy V miałby wynosić 1,15 proc., a dla grupy VI - 1,08 proc. Tym samym - przekazał wiceminister - od 1 lipca 2026 r. wynagrodzenie zasadnicze dla grupy V wynosiłby 9630,10 zł, a w grupie VI - 9043,92 zł.

W obywatelskim projekcie współczynniki wynosiły: dla V grupy 1,19 proc. oraz dla grupy VI - 1,09 proc.

Iwona Borchulska z OZZPiP oraz komitetu inicjatywy ustawodawczej poprosiła, by podejść do projektu w sposób ekonomiczny. "Państwo musicie stworzyć mechanizm nie tylko na liczeniu słupków. Mechanizm zatrzymania w systemie pielęgniarek, które są już w wieku emerytalnym i spowodować to, żeby pielęgniarki chciały przyjść do pracy w tych ciężkich sektorach służby zdrowia" - powiedziała.

Podkreśliła, że nie można tego rozkładać w czasie, bo pielęgniarek nie będzie. Dodała, że duży procent pielęgniarek jest w wieku emerytalnym. "Walczymy też o zmianę systemu myślenia o zawodzie pielęgniarki" - podkreśliła. "Ochrona zdrowia jest w stanie katastrofalnym, jeżeli chodzi o to, co jest najważniejsze, czyli pacjenta" - mówiła. Dodała, że stanowisko zostało rozesłane do wszystkich, w tym do premiera oraz do Sejmu.

Przewodnicząca podkomisji Elżbieta Gelert (KO) podkreśliła, że potrzebne jest kolejne posiedzenie, a ministerstwo musi przedstawić swoje konkretne propozycje ewentualnych zmian w projekcie ustawy.

Wiceminister Kos powiedział, że liczy na to, iż spotkanie zespołu trójstronnego odbędzie się do końca kwietnia. "Nie liczę na to, że stanowisko będzie uzgodnione, ale na pewno będzie dyskutowany materiał taki, który będziemy mogli państwu przedstawić na następne posiedzenie. Taki już końcowy" - powiedział.

Projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wraz z podpisami popierających go obywateli złożono w Sejmie w poprzedniej kadencji - w maju 2023 r., a pierwsze czytanie przeprowadzono w lipcu i skierowano do komisji sejmowych. Inicjatywy obywatelskie nie są objęte zasadą dyskontynuacji, dlatego projekt ponownie wszedł pod obrady Sejmu nowej kadencji.

Pielęgniarki chcą systemu wynagradzania uwzgledniającego realnie posiadane kwalifikacje i wiedzę wynikającą z doświadczenia oraz minimalizującego różnice w wynagrodzeniach. Zmiana dotyczy podwyższenia współczynnika pracy dla czterech z dziesięciu grup zawodowych. Nowelizacja ma zmniejszyć dysproporcje pomiędzy gwarantowanymi najniższymi wynagrodzeniami zasadniczymi pracowników należących do grupy stażystów, lekarzy i lekarzy dentystów bez specjalizacji oraz grupy pozostałych zawodów medycznych związanych bezpośrednio z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. (PAP)

Autorka: Iga Leszczyńska