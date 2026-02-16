REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Zarobki » Zarobki i prawo » Płaca minimalna 2026 oraz inne składniki wynagrodzenia z nią powiązane

Płaca minimalna 2026 oraz inne składniki wynagrodzenia z nią powiązane

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 lutego 2026, 14:55
Płaca minimalna 2026 oraz inne składniki wynagrodzenia z nią powiązane
Płaca minimalna 2026 oraz inne składniki wynagrodzenia z nią powiązane
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rok 2026 przyniósł - jak zwykle - zmianę w zakresie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2025 r., płaca minimalna została ustalona na poziomie 4806 zł brutto, co stanowi wzrost o 140 zł w stosunku do roku ubiegłego. Zmiana ta wpływa nie tylko na pensje zasadnicze, ale na cały szereg świadczeń pracowniczych i obciążeń składkowych.

rozwiń >

Płaca minimalna 2026: Ile zarobisz na rękę? Szczegółowe kwoty dla etatów

Dla pracownika zatrudnionego na pełny etat kwota 4806 zł brutto przekłada się na konkretne sumy „na rękę” (netto). Przy standardowych kosztach uzyskania przychodów pracownik otrzyma 3605,85 zł netto, natomiast przy zastosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów kwota ta wzrośnie do 3611,85 zł netto.

W przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin, stawki są wyliczane proporcjonalnie do części etatu:
• 3/4 etatu: 3604,50 zł brutto.
• 1/2 etatu: 2403 zł brutto.
• 1/3 etatu: 1602 zł brutto.
• 1/4 etatu: 1201,50 zł brutto.

REKLAMA

REKLAMA

Minimalna stawka godzinowa w 2026 roku – dla zleceniobiorców i etatowców

Minimalna stawka dla osób na umowach zlecenia oraz umów o świadczenie usług wzrosła o 90 groszy i wynosi 31,40 zł brutto za każdą godzinę pracy.

Co ważne, przepisy te wyznaczają także minimalne stawki godzinowe dla pracowników etatowych (zatrudnionych na umowę o pracę). Stawki te są różne w poszczególnych miesiącach bowiem zależą od liczby godzin pracy (roboczych) w danym miesiącu 2026 roku:
• W styczniu, lutym, maju, sierpniu, listopadzie i grudniu wynosi ona 30,04 zł.
• W kwietniu i czerwcu jest to 28,61 zł.
• W marcu, wrześniu i październiku stawka wynosi 27,31 zł.
• W lipcu, ze względu na największą liczbę godzin (najmniej dni wolnych od pracy), stawka jest najniższa i wynosi 26,12 zł (wszystkie kwoty brutto).

Składniki wynagrodzenia: Co znajduje się poza „minimum”?

Warto pamiętać, że zgodnie z prawem pewne dodatki nie mogą być wliczane do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca musi wypłacić 4806 zł brutto niezależnie od takich składników jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, wynagrodzenie za nadgodziny, dodatki za pracę w porze nocnej, dodatki stażowe oraz dodatki za pracę w szczególnych warunkach.

Ochrona wynagrodzenia – kwoty wolne od potrąceń

W 2026 r. wzrosły również kwoty, których komornik lub pracodawca nie może potrącić z pensji (przy założeniu braku wpłat na PPK). Kwota wolna zależy od celu potrącenia oraz konfiguracji podatkowej pracownika:

REKLAMA

Przy potrąceniach niealimentacyjnych (100% minimum netto):

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• Zwykłe koszty i PIT-2: 3605,85 zł.

• Podwyższone koszty i PIT-2: 3305,85 zł.

• Zwykłe koszty bez PIT-2: 3611,85 zł.

• Podwyższone koszty bez PIT-2: 3311,85 zł.

Przy potrącaniu zaliczek pieniężnych wypłaconych pracownikowi (75% minimum netto):

• Kwoty wahają się od 2479,39 zł (podwyższone koszty + PIT-2) do 2708,89 zł (zwykłe koszty bez PIT-2).

Przy karach pieniężnych (90% minimum netto):

• Kwoty mieszczą się w przedziale od 2975,27 zł do 3250,67 zł.

Przy innych potrąceniach za zgodą pracownika (80% minimum netto):

• Kwoty wynoszą od 2644,68 zł do 2889,48 zł.

Ważniejsze świadczenia uzależnione od płacy minimalnej w 2026 roku

Wzrost najniższej krajowej determinuje wysokość wielu odszkodowań i świadczeń pracowniczych:

• Odprawa przy zwolnieniu grupowym: Maksymalnie 72 090 zł (15-krotność płacy minimalnej).

• Praktyki absolwenckie: Maksymalne miesięczne świadczenie to 9612 zł.

• Odszkodowanie za mobbing lub dyskryminację: Nie może być niższe niż 4806 zł.

• Wynagrodzenie za przestój: Minimum 4806 zł.

• Zasiłek chorobowy: Minimalna podstawa dla pełnego etatu (po odliczeniu składek) to 4147,09 zł.

Dodatki za nocną zmianę i ubezpieczenia

Praca w nocy jest dodatkowo płatna, a stawka zależy od miesiąca. W 2026 r. dodatek za godzinę wynosi: 6,01 zł (m.in. styczeń, grudzień), 5,72 zł (kwiecień, czerwiec), 5,46 zł (marzec, wrzesień, październik) lub 5,22 zł (lipiec).

Dla przedsiębiorców istotna jest podstawa składek preferencyjnych, która wynosi teraz 1441,80 zł (30% minimum). Z kolei osoby na urlopach wychowawczych mają ustaloną minimalną podstawę składek emerytalno-rentowych na poziomie 3604,50 zł (75% minimum).

Wszystkie powyższe zmiany wynikają bezpośrednio z Kodeksu pracy oraz ustaw:
- o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
- o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
- o systemie ubezpieczeń społecznych,
- o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
- o praktykach absolwenckich,

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Płaca minimalna 2026 oraz inne składniki wynagrodzenia z nią powiązane
16 lut 2026

Rok 2026 przyniósł - jak zwykle - zmianę w zakresie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2025 r., płaca minimalna została ustalona na poziomie 4806 zł brutto, co stanowi wzrost o 140 zł w stosunku do roku ubiegłego. Zmiana ta wpływa nie tylko na pensje zasadnicze, ale na cały szereg świadczeń pracowniczych i obciążeń składkowych.
500+ z ZUS dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Jakie kryterium od 1 marca 2026 r.?
16 lut 2026

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest ważną formą wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Coraz częściej pojawiają się jednak głosy, że trzeba je zreformować, bo warte jest coraz mniej. Jaki limit będzie obowiązywał od marca 2026 r.? Kto może otrzymać tzw. 500+ z ZUS?
W czym niedziela jest gorsza od soboty. Będzie dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w niedzielę?
16 lut 2026

W czym niedziela jest gorsza od soboty? Takie pytanie zadali MRPiPS autorzy petycji dotyczącej zmiany przepisów dotyczących czasu pracy. Czy resort rozważy przedstawiony mu projekt zmian, a pracownicy już niedługo zyskają dodatkowy dzień wolny od pracy?
Zawód bacy i juhasa staje się bardziej zróżnicowany. Przybywa coraz więcej kobiet
16 lut 2026

Rusza nabór na kursy baców i juhasów w Małopolsce. Coraz więcej kobiet interesuje się tym tradycyjnym zawodem, który pozwala zdobyć państwowe kwalifikacje i praktyczne umiejętności przy wypasie owiec oraz produkcji regionalnych serów.

REKLAMA

Bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]
16 lut 2026

Zdrowie stóp ma bezpośredni wpływ na jakość życia, szczególnie wśród osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, które często borykają się z ograniczoną mobilnością i zwiększonym ryzykiem poważnych schorzeń. Problemy te mogą nie tylko powodować dyskomfort, ale także prowadzić do poważniejszych powikłań, ograniczając samodzielność codziennego funkcjonowania i poruszania się. Świadomość tego wpłynęła na uruchomienie programu podologicznego dla seniorów i OzN.
Kolejna rewolucja w doręczeniach: ledwo ogarnęliśmy e-Doręczenia, a UE już planuje nowe przepisy
16 lut 2026

Polacy jeszcze nie oswoili się z e-Doręczeniami - w naszej niedawnej sondzie ok. 80 proc. czytelników oceniło je negatywnie. Tymczasem Komisja Europejska rozpoczęła prace nad „Unijnym aktem o doręczeniach", który ponownie zmieni reguły gry na rynku pocztowym. Polska prezydencja ogłosiła to jako sukces. Ale czy my mamy mieć powody do radości? Wątpliwe.
Liczba ofert pracy w Internecie spada. Jakie zawody znikają z rynku?
16 lut 2026

Barometr Ofert Pracy w styczniu 2026 r. spadł - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Po raz czwarty z rzędu spadła liczba publikowanych w internecie ofert pracy.
Świadczenie wspierające z ZUS. Podwyżka od 1 marca 2026 roku
16 lut 2026

Znamy już oficjalną kwotę renty socjalnej, która będzie obowiązywała od 1 marca 2026 r. To ważna informacja dla osób pobierających świadczenia wspierające. Od wysokości renty zależy bowiem kwota świadczenia z ZUS. Jakie wsparcie będzie można otrzymać?

REKLAMA

Wyrok sądu apelacyjnego. ZUS wygrał około 20 000 zł. Trzeba zwrócić emeryturę
16 lut 2026

To stosunkowo rzadka sytuacja, ale się zdarza – trzeba zwrócić do ZUS nienależną emeryturę albo rentę. Przykładem jest wypłata drugiej emerytury byłemu wojskowemu albo policjantowi. Jeżeli ma pecha i obowiązują go niekorzystne przepisy, to może mieć tylko jedną emeryturę – albo z ZUS albo mundurową. W artykule omówienie niekorzystnego wyroku, kiedy emeryt jednak przez kilka lat otrzymywał dwie emerytury (niezgodnie z przepisami).
Nieodpłatna pomoc dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami z MOPS: Złota Rączka
16 lut 2026

Cieknący kran, problem z uszczelką, urwane gniazdko czy obraz czekający miesiącami na powieszenie – to problemy, które przestają spędzać sen z powiek seniorom oraz osobom z niepełnosprawnościami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z gminą wychodzi naprzeciw potrzebom wielu, oferując program, który zmienia jakość życia. Kto może liczyć na darmowe wsparcie „Złotej Rączki”?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA