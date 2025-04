Majowy dodatek do prądu, nawet do 600 zł - nie dla każdego

Udało się dotrzeć do zapowiedzi instytucji pomocowej, z której wynika, że najwcześniej od II kwartału 2025 r. ruszą wypłaty dodatku do prądu. Będziemy mieli zatem majowe wypłaty dodatku do prądu, nawet do 600 zł w 2025 r. Kwota sięga nawet do 600 zł. W budżecie na realizację tego zadania zostało przeznaczone 16 mln złotych do końca 2025 r. Kto, kiedy i w jakich warunkach może otrzymać takie świadczenie? Okazuje się, że nie jest skierowane do tak szerokiej grupy, jakiej powinna przysługiwać ta pomoc finansowa, także zarzuca się rządowi dyskryminację części osób potrzebujących.

W Polsce jest prowadzona taka polityka socjalna, że wielu osobom należy się naprawdę spore wsparcie materialne jak i niematerialne. Istnieją różne formy, dofinansowań, dotacji, refundacji, darowizn - ale jest jeden haczyk. Czasami przepisy są tak sformułowane, że dotyczą naprawdę wąskiego grona osób. Zwykle trzeba spełnić ściśle określone przepisy (co jest oczywiste), ale często są one tak nieprecyzyjne, tak różnie stosowane prze organy, tak inaczej interpretowane przez różne sądy - że wielu osobom wydaje się to po prostu niesprawiedliwie.

Nie inaczej jest z kwestią dodatku w wysokości 300 czy 600 zł do prądu. Tak więc okres objęty refundacją kosztów opłaty za energię nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (600 zł) i krótszy niż 3 miesiące (300 zł). Dodatek ten nie przysługuje osobom zdrowym, ale chorym, na kontunuowanie rehabilitacji w warunkach domowych.

Jakie jest dofinansowanie do prądu PFRON w 2025 roku?

W budżecie PFRON, na realizację tego zadania zostało przeznaczone 16 mln złotych do końca tego roku. Łukasz Krasoń, podkreśla, że respiratory, a w szczególności koncentratory tlenu, zużywają dużo prądu, przez co osoby będące na domowej wentylacji ograniczają leczenie, aby zmniejszyć rachunki. To odbija się na ich zdrowiu i często w konsekwencji prowadzi do większych kosztów hospitalizacji itd. Odpowiedzią na ten problem jest dedykowany ok. 20 tys. osób program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Najwcześniej od kwietnia 2025 r. ruszą wypłaty dodatku do prądu, w maju większe prawdopodobieństwo

Udało się dotrzeć do zapowiedzi instytucji pomocowej, z której wynika, że najwcześniej od II kwartału 2025 r. czyli od kwietnia ruszą wypłaty dodatku do prądu. Bardziej realne są jednak wypłaty w maju 2025 r. Kwota sięga nawet do 600 zł. Kto, kiedy i w jakich warunkach może otrzymać takie świadczenie? Okazuje się, że dopłata do prądu nie jest skierowana do tak szerokiej grupy, dla jakiej de facto powinna przysługiwać. Ta pomoc finansowa należy się tylko osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, także zarzuca się rządowi dyskryminację części osób potrzebujących, przecież mocno schorowanych.

Do kiedy wniosek o dopłatę do prądu?

Wniosek o przyznanie dodatku w Obszarze E z PFRON można złożyć od dnia 2 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. W programie obowiązuje okres kwalifikowalny na refundację poniesionych kosztów – 180 dni przed złożeniem wniosku.

Ważne Wypłaty dodatku na wnioski złożone w 2025 roku rozpoczną się jednak nie wcześniej niż w drugim kwartale roku. W pierwszym kwartale roku powiaty dysponują wyłącznie środkami przekazanymi na realizację wniosków złożonych w programie w 2024 roku. Po ich rozliczeniu otrzymają z PFRON środki na realizację nowych wniosków, zatem na wypłaty za 2025 r.

PRFORN 2025: obszar E – pomoc adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem

Po raz kolejny już Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przypomina w swoich różnych komunikatach że można złożyć wniosek o dodatek do energii elektrycznej. Można zyskać nawet 100 zł miesięcznie. Dofinansowanie do energii elektrycznej mieści się w module: Obszar E - Programu „Aktywny samorząd”. Celem programu jest zwiększenie niezależności oraz szans na aktywizację społeczną i zawodową poprzez poprawę dostępności do wentylacji domowej. Przedmiotem wsparcia są koszty energii elektrycznej związane ze zwiększonym jej użyciem w związku ze stałym, intensywnym korzystaniem z w/w urządzeń.

Kto może starać się o dopłaty do prądu?

Dodatek do energii elektrycznej jest dla osób korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora. Środki na dofinansowanie energii elektrycznej może uzyskać osoba:

posiadająca stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne albo w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

korzystająca z koncentratora tlenu lub respiratora w ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej (tj. są pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem).

Szczegóły w zakresie uznania danej osoby za niepełnosprawną czy posiadającą dany stopień (lekki, umiarkowany, znaczny) określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44).

Trzeba jeszcze podkreślić, że każdy, kto: nie spełnia chociaż jednego z warunków uczestnictwa oraz ma zaległe zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub ma zaległe zobowiązania wobec powiatowego centrum pomocy rodzinie - nie otrzyma wsparcia.

Gdzie trzeba złożyć wniosek o dopłatę do prądu?

Wnioski są rozpatrywane przez samorząd powiatowy właściwy dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy (PCPR). Dane kontaktowe realizatorów programu znajdują się pod linkiem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-instytucji/. Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznie pod adresem https://sow.pfron.org.pl/. Wniosek o dodatek do prądu składa się za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Skontaktuj się (według miejsca zamieszkania) z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i otrzymaj pomoc z PFRON.

Powinien być szerszy dostęp do przenośnych koncentratorów tlenu

Już w 2024 r. podnoszona była sprawa przez RPO, przed MRPiPS, przez Ministerstwem Zdrowia i w szczególności przed Łukaszem Krasoniem Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, że chorujący m.in. na płuca skarżą się, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie dopłaca do przenośnych koncentratorów tlenu. Koncentratory stacjonarne ważą ok. 20 kg i nie mają zasilania akumulatorowego - nie mogą zatem być stosowane poza domem, co chorujących zamyka w czterech ścianach. Rzecznik wskazuje, że to kwestie formalne stoją na przeszkodzie uznania przenośnych koncentratorów tlenu za sprzęt rehabilitacyjny. W jego ocenie są podstawy, by uznać ich dofinansowanie za formę likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Po piśmie Rzecznika PFRON zwrócił się do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o rozważenie skierowania wniosku do Ministra Zdrowia o dokonanie zmian w rozporządzeniu MZ poprzez dopisanie do wykazu wyrobów medycznych przenośnych koncentratorów tlenu - co umożliwiłoby ich dofinansowanie. W dniu 9 maja 2024r. RPO pisał nawet w tej sprawie do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasza Krasonia. RPO wprost podkreślał, że: "Obowiązek wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwienia im pełnego uczestnictwa we wszystkich sferach życia potwierdza ratyfikowana przez Polskę Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169, ze zm.; dalej: „Konwencja”). Art. 9 ust. 1 Konwencji stanowi, że władze publiczne są zobowiązane do podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia dostępu m.in. do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych. Z kolei art. 20 Konwencji statuuje obowiązek podejmowania skutecznych środków, które umożliwić mają osobom z niepełnosprawnościami mobilność osobistą i możliwie największą samodzielność w tym zakresie poprzez m.in. dostęp do wysokiej jakości przedmiotów ułatwiających poruszanie się, urządzeń i technologii wspomagających oraz do pomocy i pośrednictwa ze strony innych osób lub zwierząt, w tym poprzez ich udostępnianie po przystępnej cenie.".

Cóż, na chwilę obecną brak dalszych szczegółowych informacji w tej sprawie, a dodatek wciąż mogą otrzymać osoby, które stale i intensywnie korzystają z koncentratora tlenu lub respiratora, co powoduje zwiększenie zużycie energii elektrycznej.

Warto wiedzieć, że można skorzystać z różnych form pomocy jednocześnie, jeśli spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa, np. z dofinansowania kosztów:

oprzyrządowania samochodu,

prawa jazdy,

sprzętu elektronicznego,

utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,

pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,

nauki na poziomie wyższym.

Podsumowując możesz otrzymać: 100 zł za każdy miesiąc. Możesz otrzymać zwrot kosztów maksymalnie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku, ale najwcześniej od 1 lipca 2024 r. Wniosek może obejmować minimalnie 3 miesiące (300 zł) i maksymalnie 6 miesięcy (600 zł). Możesz więc złożyć maksymalnie 4 wnioski w ciągu roku. Nie musisz: być wskazany(a) jako bezpośredni płatnik rachunku za energię elektryczną – wiemy, że gospodarstwo domowe opiera się na wspólnocie praw i obowiązków jego członków, gromadzić dla nas rachunków potwierdzających wnoszenie opłat za energię elektryczną – wiemy, że potwierdzenie korzystania z koncentratora tlenu lub respiratora oznacza, że takie koszty są rzeczywiste, czekać na zawarcie umowy – dodatek zostanie przekazany na podstawie twojego wniosku.