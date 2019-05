Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2020 r. z wyższym kryterium dochodowym

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2020/2021 - wyższe kryterium dochodowe

Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o świadczeniu dobry start przewiduje podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W okresie świadczeniowym rozpoczynającym się od 1 października 2020 r. kryterium to miałoby wynosić 900 zł.

Byłaby to zatem druga podwyżka od 2008 r.,w którym zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z pierwszym podwyższeniem tej kwoty będziemy mieli do czynienia w nadchodzącym okresie świadczeniowym, który rozpocznie się 1 października 2019 r. Wówczas kryterium dochodowe wzrośnie do 800 zł.

Obecnie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 725 zł.

Według szacunków resortu pracy po wprowadzonych zmianach przeciętna miesięczna liczba wypłacanych świadczeń 2020 r. powinna wynosić 231 tys. Bez zmian byłaby zaś o 16 tys. niższa.

Świadczenia z funduszu, gdy rodzic nie płaci

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji.

Kwota świadczeń odpowiada wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie więcej niż 500 zł.

Mogą otrzymywać je osoby do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku nauki w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25. roku życia. Bezterminowo świadczenia są przyznawane osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do świadczeń ustalane jest na dany okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wnioski można składać od 1 lipca (drogą elektroniczną) lub od 1 sierpnia (w tradycyjnej papierowej formie).

W 2017 r. wypłacono 3,4 mln świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a ich przeciętna kwota wynosiła 395,9 zł (Świadczenia na rzecz rodziny w 2017 r., Główny Urząd Statystyczny).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.)

Projekt ustawy o świadczeniu dobry start (etap legislacyjny: konsultacje publiczne)

