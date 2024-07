Fundusz alimentacyjny 2024. 100% podwyżki od 1 października 2024 r. 1000 zł maksymalnej kwoty miesięcznego świadczenia [projekt ustawy]

Dzieci uprawnione do alimentów, których nie można wyegzekwować otrzymają długo oczekiwaną podwyżkę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W dniu 15 lipca 2024 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Celem tej nowej ustawy jest podniesienie maksymalnej kwoty miesięcznego świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł od 1 października 2024 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – aktualny stan prawny

Dziś, na podstawie przepisów ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993), przyznawane jest wsparcie materialne, w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Te świadczenia są przeznaczone dla tych osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z powodu bezskuteczności egzekucji od dłużników alimentacyjnych, prowadzonej przez organy egzekucyjne (w tym komorników sądowych).

REKLAMA

Ważne Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej – czyli dziecku uprawnionemu do alimentów od rodzica - do ukończenia przez niego 18. roku życia. A w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez to dziecko 25. roku życia.

Natomiast w przypadku posiadania przez to dziecko orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – świadczenia te przysługują bezterminowo.

Jednym z podstawowych warunków przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie.



W dzisiejszym stanie prawnym świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.



Ta maksymalna wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest niezmienna od początku obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli od 2008 r. Od tego czasu znacznie wzrosły koszty utrzymania, w tym także osób uprawnionych do alimentów a także kwoty alimentów na rzecz dzieci od rodziców ustalane przez sądy. Jasno to wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości.

1000 zł miesięcznie maksymalnego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował (jak się okazuje – już 13 czerwca 2024 r.) nowelizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która przewiduje podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 100%, czyli o 500 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie.



Na tą zmianę długo czekały rodziny z dziećmi, w tym osoby samotnie wychowujące dzieci, będące w trudnej sytuacji finansowej w związku z nieskuteczną egzekucją zasądzonych od rodzica alimentów.

Nowa wysokość świadczeń od 1 października 2024 r.

Omawiana nowelizacja przewiduje, że nowa wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie miała zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe przypadające po dniu 30 września 2024 r.



Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazał też, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. Dlatego też w projekcie omawianej nowelizacji proponuje się wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym gmina, która przyznała danej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2024/2025 jeszcze w oparciu o dotychczasowy stan prawny, mogła z urzędu zmienić decyzję na korzyść strony poprzez odpowiednie podwyższenie kwoty przyznanych świadczeń do wysokości kwoty ustalonych alimentów, nie więcej niż 1000 zł miesięcznie.

Obietnica wyborcza będzie zrealizowana choć nieco później niż zakładano

Projektowana ustawa stanowi realizację zapowiedzi wskazanej w dokumencie Koalicji Obywatelskiej „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów!” będącej częścią umowy koalicyjnej „Koalicji 15 października.



Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe omawianego projektu. A Rada Ministrów ma przyjąć ten projekt i skierować do Sejmu w III kwartale 2024 roku.



Projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a nowe regulacje będą miały zastosowanie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do których prawo przysługiwać będzie od dnia 1 października 2024 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.