Wpis do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych)

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

Instytucja szkoleniowa może świadczyć usługi szkolenia osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych ze środków publicznych, ale pod warunkiem, że jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS). Oto podstawowe informacje, które mogą okazać się pomocne przy procesie rejestracji.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek?

Instytucja szkoleniowa, składając wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, powinna w nim zawrzeć informacje o:

tematyce prowadzonych szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

kadrze dydaktycznej;

bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych;

metodach oceny jakości szkoleń;

liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami i przygotowaniem zawodowym dorosłych w okresie ostatniego roku;

pomocy udzielonej nieodpłatnie uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.

Szczegółowe informacje dotyczące niezbędnej dokumentacji o raz wzór wniosku znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

Kiedy wiadomo, że instytucja szkoleniowa jest wpisana do rejestru?

Wojewódzki urząd pracy zawiadamia w postaci papierowej lub elektronicznej instytucję szkoleniową o dokonanym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych oraz przekazuje tę informację ministrowi właściwemu do spraw pracy.

W jakiej sytuacji może nastąpić wykreślenie z rejestru?

Wojewódzki urząd pracy wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru instytucji szkoleniowych:

na wniosek instytucji szkoleniowej,

w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przepisów ustawy,

w przypadku zakończenia działalności przez instytucję szkoleniową,

w przypadku niepowiadomienia wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym.

Dopełnienie obowiązku informacyjnego po rejestracji

Mając wpis do rejestru instytucji szkoleniowych należy pamiętać o tym, by w ciągu 30 dni poinformować urząd wojewódzki o zmianie siedziby, otwarciu bądź likwidacji oddziałów lub filii. Instytucja szkoleniowa jest również zobowiązana do informowaniu urzędu wojewódzkiego o kontynuacji swojej działalności w kolejnym roku kalendarzowym w terminie do 31 stycznia.

