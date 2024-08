90 lub 110 zł miesięcznie na kształcenie i rehabilitację dziecka od 1 listopada 2024 r. Komu przysługuje ten dodatek? Jakie warunki trzeba spełniać? Kiedy można liczyć na wyższy dodatek? Kiedy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna zarówno wysokość zasiłku rodzinnego jak i wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego pozostaną takie same.

90 lub 110 zł miesięcznie na kształcenie i rehabilitację dziecka od 1 listopada 2024 r.

Od 1 listopada 2024 r. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego będzie wynosił miesięcznie 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia. Na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia będzie wynosił 110 zł miesięcznie.

90 lub 110 zł miesięcznie na kształcenie i rehabilitację dziecka: dla kogo

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku dzieci powyżej 16 roku życia u do ukończenia 24 roku życia przysługuje w momencie, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

90 lub 110 zł miesięcznie na kształcenie i rehabilitację dziecka: kiedy złożyć wniosek

Od 1 lipca 2024 r. trwa nabór wniosków na kolejny okres zasiłkowy. Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny muszą spełniać kryteria dochodowe. Wnioski można składać elektronicznie, bądź we właściwym urzędzie miasta lub gminy. Złożenie wniosku do 31 sierpnia pozwoli na zachowanie ciągłości wypłaty zasiłku wraz z dodatkami.