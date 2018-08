Zatrudnienie niani a dofinansowanie

Dofinansowanie do dziecięcej opiekunki

Wielu rodziców, którzy chcą wrócić do pracy, ma problem ze znalezieniem opiekunki do dziecka. Mogą oni skorzystać z finansowego wsparcia ze strony państwa, jednak muszą spełnić odpowiednie warunki m. in. zatrudnienie opiekunki na podstawie umowy uaktywniającej.

Niezbędne warunki, aby otrzymać dofinansowanie

Umowa o świadczeniu usług (uaktywniająca) powinna być zawarta pomiędzy nianią a rodzicami lub rodzicem samotnie wychowującym dziecko w wieku od 20-tego tygodnia życia do trzeciego roku życia dziecka. Można skorzystać z dofinansowania do końca roku szkolnego. Jeśli dziecko nie może pójść do przedszkola np. z powodu braku miejsc, wtedy świadczenie przysługuje do 4 roku życia. Opiekunowie powinni być zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, świadczyć usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzić pozarolniczą działalność. Rodzice nie mogą być na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub wychowawczym, a także nie tworzą zawodowej rodziny zastępczej.

reklama reklama

Nianią może być wyłącznie osoba fizyczna, zarówno kobieta jak i mężczyzna, która osobiście będzie sprawowała opiekę nad dzieckiem, realizując funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Nianią może być osoba spokrewniona z rodzicami dziecka, np. babcia.

Czy opiekunka będzie ubezpieczona?

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o świadczenie usług podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Dobrowolne dla niej jest natomiast ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli wynagrodzenie jest wyższe niż minimalne wynagrodzenie, wtedy trzeba opłacać składki z kwoty przewyższającej minimalne wynagrodzenie.

ZUS sfinansuje składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne od podstawy wynagrodzenia nie wyższej niż płaca minimalna. Od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotę minimalnego wynagrodzenia opłatę wnosi rodzic. Składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe finansuje w całości z własnych środków opiekunka, a opłaca je w ZUS-ie rodzic.

Ważne, aby w przypadku umowy zawieranej w tzw. pełnej rodzinie, została ona podpisana przez oboje rodziców, w przeciwnym razie ZUS nie będzie opłacał składek.

Kto jest uprawniony do skorzystania z dofinansowania?

Rodzice mogą skorzystać z dofinansowania niezależnie od sytuacji życiowej. Rodzic może więc samotnie wychowywać dziecko, czyli być panną, kawalerem, wdową, wdowcem, po rozwodzie, w separacji. Dotyczy to również rodzica, który samotnie wychowuje dziecko choć jest w związku małżeńskim, bo jego małżonek nie ma praw rodzicielskich albo jest w więzieniu (podpisuje wtedy umowę z nianią tylko ten jeden rodzic). Dotyczy to także opiekunów prawnych oraz innych osób opiekujących się na podstawie orzeczenia sądu.