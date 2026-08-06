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Strona główna » Prawo » Praca » Emerytury » ZUS: Wdowa i dzieci mogą dostać emeryturę po zmarłym emerycie a rentę po renciście. Ale muszą złożyć wniosek ENS i załączniki

ZUS: Wdowa i dzieci mogą dostać emeryturę po zmarłym emerycie a rentę po renciście. Ale muszą złożyć wniosek ENS i załączniki

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06 sierpnia 2026, 17:27
oprac. Paweł Huczko
Kto dostanie emeryturę po zmarłym emerycie? Trzeba złożyć wniosek. W jakim terminie? [Komunikat ZUS-u]
Kto dostanie emeryturę po zmarłym emerycie? Trzeba złożyć wniosek. W jakim terminie? [Komunikat ZUS-u]
Shutterstock

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Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że po śmierci emeryta lub rencisty prawo do wypłaty świadczenia (emerytury lub renty) ustaje. Listonosz, który przynosi emeryturę (rentę) osoby zmarłej, nie powinien wypłacać tych pieniędzy domownikom. Taką emeryturę czy rentę należy zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ale uprawniony członek rodziny ma prawo złożyć wniosek o wypłatę tzw. niezrealizowanego świadczenia.

ZUS wyjaśnia: Niewypłacona emerytura lub renta z powodu śmierci emeryta lub rencisty to "niezrealizowane świadczenie"

Pojęcie "niezrealizowane świadczenie" oznacza świadczenie z ubezpieczeń społecznych (np. emerytura lub renta), do którego osoba zmarła była uprawniona, ale go nie pobierała lub nie zostało jej wypłacone. 
Przykładowo: Jeżeli emeryt zmarł w listopadzie, a ZUS nie wypłacił emerytury za listopad tej osobie, ponieważ otrzymał informację o zgonie emeryta lub rencisty, to na wniosek rodziny może zostać wypłacone tzw. niezrealizowane świadczenie

- Często klienci nas dopytują, czy takie świadczenie przysługują za cały miesiąc, czy tylko za te dni w miesiącu, przed zgonem, wówczas odpowiadamy, że świadczenie należy się za dany miesiąc, w którym zgon nastąpił. Przykładowo, jeśli zgon nastąpił 5 listopada, a termin wypłaty emerytury lub renty ustalony był na 25 listopada, to bliskim należy się za listopad tzw. niezrealizowane świadczenie, oczywiście po spełnieniu warunków i złożeniu odpowiedniego wniosku do ZUS – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim. 

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Ważne

Złożony wniosek o emeryturę, ale jeszcze brak decyzji

Niezrealizowane świadczenie to również takie, o które zmarła osoba złożyła wniosek, ale nie otrzymała decyzji np. z powodu prowadzonego w ZUS postępowania. Również w przypadku, gdy osoba, która miała ustalone prawo do świadczenia i złożyła wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty, jednak zmarła przed wydaniem decyzji, to należność przysługująca zmarłemu może być wypłacona w ramach niezrealizowanych świadczeń.

Wypłata niezrealizowanego świadczenia – dla kogo?

Do wypłaty niezrealizowanego świadczenia ma prawo w pierwszej kolejności mąż, żona lub dzieci zmarłego – o ile te osoby prowadziły ze zmarłym gospodarstwo domowe. 

W drugiej kolejności są małżonkowie i dzieci, z którymi zmarły nie prowadził gospodarstwa domowego.

Natomiast w trzeciej kolejności uprawnieni do wypłaty niezrealizowanego świadczenia (np. niewypłaconej renty lub emerytury): inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub którzy utrzymywali zmarłą osobę. Do tego grona można zaliczyć, m.in. rodzeństwo i rodziców, w tym ojczyma, macochę, oraz osoby przysposabiające.

Zobacz również:

Konieczne jest złożenie wniosku i załączenie kilku dokumentów

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek ENS (dostępny we wszystkich placówkach ZUS i na stronie internetowej www.zus.pl). 
Ponadto trzeba przedstawić w ZUS kilka dokumentów. Pierwszym z nich jest odpis aktu zgonu, w przypadku małżeństwa lub posiadania dzieci – potrzebne są odpisy aktów urodzenia i zawarcia małżeństwa

Trzeba też przedstawić dowody potwierdzające prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego lub fakt przyczyniania się do utrzymywania osoby zmarłej

W jakim terminie trzeba złożyć wniosek o wypłatę emerytury po zmarłym emerycie? 

Wniosek o niezrealizowane świadczenie należy złożyć przed upływem 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której przysługiwało świadczenie. Po tym terminie roszczenia o wypłatę niezrealizowanych świadczeń wygasają. Termin ten wyjątkowo może być wydłużony, w sytuacji w której został złożony wniosek o dalsze prowadzenie postępowania w tej sprawie.

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Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS  województwa śląskiego

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Źródło: ZUS
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