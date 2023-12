Planujesz ślub w 2024 r.? Sprawdź, jakie dokumenty będą potrzebne i ile zapłacisz

Jakie dokumenty są potrzebne do ślubu? Czy za ślub cywilny trzeba płacić? Ile wcześniej trzeba się zgłosić do urzędu? A co ze ślubem kościelnym? Wyjaśniamy.

Kto może wziąć ślub

Wyznaczanie daty ślubu

Ślub w USC czy w plenerze?

Ile kosztuje ślub w USC

Jakie dokumenty przygotować do ślubu

Ślub kościelny - jakie dokumenty rozwiń > Kto może wziąć ślub Na to pytanie pewnie powinna być odpowiedź: każdy, kto tego chce, ale odpowiedź nie jest taka oczywista. Do zawarcia małżeństwa trzeba być przede wszystkim pełnoletnim. Jeśli kobieta, chcąca wziąć ślub, jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat, może to zrobić pod warunkiem zgody sądu. Oczywistym jest, że nie może wziąć ślubu ktoś, kto jest już w związku małżeńskim. Osoby nie mogą być też ze sobą spokrewnione czy spowinowacone (np. teść i synowa, chociaż w tych przypadkach jest szansa na ślub za zgodą sądu), nie może być też stosunku przysposobienia (adopcja). REKLAMA Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą wziąć ślubu. W przypadku osób chorych psychicznie czy z niepełnosprawnością umysłową wymagana jest zgoda sądu. Zobacz również: QUIZ Na te pytanie dotyczące ślubu możesz nie znać odpowiedzi! Wyznaczanie daty ślubu REKLAMA Czy można udać się do urzędu "z ulicy" i spontanicznie wziąć ślub? Niestety (a dla niektórych może: na szczęście), nie. W urzędzie stanu cywilnego trzeba złożyć tzw. zapewnienie o tym, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przygotowuje je urzędnik). Małżeństwo może zostać zawarte dopiero po upływie miesiąca od daty złożenia takiego zapewnienia (zapewnienie ważne jest 6 miesięcy). Są szczególne okoliczności, w których ten okres oczekiwania może zostać skrócony, jak np. poważna choroba, ciąża, wyjazd na misję, warto o indywidualną sytuację dopytać kierownika USC. Czy kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić udzielenia ślubu? Tak, wówczas zrobi to pisemnie, a na złożenie wniosku do sądu właściwego dla siedziby USC o rozstrzygnięcie, czy przyczyny podane przez kierownika USC uzasadniają jego odmowę jest 14 dni. Chyba, że decyzja taka wynika z orzeczenia sądu, wtedy nie ma już możliwości złożenia wniosku o rozstrzygnięcie. Ślub w USC czy w plenerze? Wiele osób marzy o uroczystości ślubnej jak z filmu, czyli np. gdzieś na plaży czy w ogrodzie. Jak to jest więc z tym ślubem w plenerze? Ślub można wziąć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego albo poza nim, pod warunkiem, że wybrane miejsce gwarantuje zachowanie uroczystej formy i, przede wszystkim, bezpieczeństwo uczestników ceremonii. Jeśli kierownik USC uzna, że wybrane miejsce nie spełnia wyżej wymienionych wymogów to może odmówić udzielenia ślubu w tym miejscu. Aby wziąć ślub poza urzędem należy złożyć wniosek. Dalszy ciąg materiału pod wideo Ile kosztuje ślub w USC Sam ślub w urzędzie jest bezpłatny. Małżonkowie ponoszą jedynie opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa, która wynosi 84 zł. Jeśli ślub odbywa się poza urzędem na życzenie pary to opłata dodatkowa wynosi 1000 zł. Wyjątkiem, kiedy nie pobiera się takiej opłaty jest sytuacja, gdy ślub odbywa się poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia lub z powodu pozbawienia wolności. Jakie dokumenty przygotować do ślubu Co należy przygotować przed wizytą w urzędzie stanu cywilnego? dokumenty tożsamości przyszłych małżonków do okazania - dowody osobisty lub paszporty

dowód uiszczenia opłaty skarbowej - można zapłacić w kasie na miejscu lub przelewem

jeśli jest potrzebne – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa

w przypadku korzystania z pomocy pełnomocnika - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem W sytuacji, gdy obywatel Polski nie ma polskich aktów stanu cywilnego niezbędne będą: zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,

zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa (w przypadku zawarcia wcześniej związku małżeńskiego). W sytuacji, gdy jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem, to osoba ta musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub). Wszelkie składane do urzędu dokumenty, które są w języku obcym należy urzędowo przetłumaczyć. Ponadto, w przypadku gdy jedna z osób nie potrafi mówić po polsku, w gestii przyszłych małżonków jest zapewnienie tłumacza lub biegłego. Ślub kościelny - jakie dokumenty Aby ślub wyznaniowy miał skutki cywilne należy od kierownika USC uzyskać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Najczęściej otrzymuje się je od ręki.

