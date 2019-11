Praca w Agencji Wywiadu

We wtorek podczas targów pracy Absolvent Talent Days na PGE Narodowym wystawiała się m.in. Agencja Wywiadu. "W zdecydowanej większości potencjalni kandydaci, którzy nas odwiedzili, pytali o kryteria, jakie trzeba spełnić i umiejętności, jakie trzeba posiadać, by wstąpić do służby" - powiedzieli PAP przedstawiciele AW.

Jak przekazali przedstawiciele AW (ze względu na charakter służby chcieli pozostać anonimowi), w ostatnich latach ich aktywność w przestrzeni publicznej wzrosła, m.in. pojawili się w mediach społecznościowych, zmodernizowali stronę internetową i rozpoczęli cykliczne wykłady na uczelniach wyższych.

"Stanowi to spójną, świadomą i przemyślaną politykę, która ma służyć upowszechnianiu wiedzy na temat zadań stawianych przed Agencją Wywiadu, jej roli w systemie bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego oraz budowaniu społecznego zaufania do Agencji" - dodali. Wskazali, że kolejnym celem jest "ułatwienie wyszukiwania wartościowych kandydatów".

Dlatego - według AW - uczestnictwo w największych w Polsce targach pracy Absolvent Talent Days, które odbyły się we wtorek na stadionie PGE Narodowym w Warszawie, jest "naturalną kontynuacją budowy wizerunku nowoczesnej służby wywiadowczej oraz ciekawego i solidnego pracodawcy".

Stoisko Agencji Wywiadu odwiedziło bardzo dużo osób. "W zdecydowanej większości potencjalni kandydaci, którzy nas odwiedzili, pytali nas o kwestie dotyczące kryteriów, wymogów i umiejętności, jakie trzeba spełnić, aby wstąpić do służby w Agencji Wywiadu. Pytali też o sprawy związane z pragmatyką naszej służby" - powiedzieli PAP przedstawiciele Agencji Wywiadu.

Dodali, że podczas targów oprócz rozmowy z potencjalnymi kandydatami przedstawiciele AW przeprowadzali wykłady, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. "Podczas godzinnego wykładu przedstawiamy rolę i miejsce Agencji Wywiadu w systemie bezpieczeństwa państwa, starając się przekazać jak najszerszy zakres wiedzy o naszej służbie" - zaznaczają.

Opinie uczestników targów pracy

Reporter PAP rozmawiał z kilkoma osobami interesującymi się stoiskiem Agencji Wywiadu. "To jest coś niespotykanego, by na targach pracy znaleźć przedstawicieli tej służby. Wydaje mi się, że ich praca jest bardzo ciekawa. Podoba mi się w ich ofercie stabilność i charakter tej pracy, bo może się wiązać również z wyjazdami za granicę" - powiedziała Aleksandra, absolwentka studiów o kierunku administracja.

Janusz, student czwartego roku informatyki, stwierdził że oferta jest atrakcyjna, choć zauważył, że zarobki na stanowisku technicznym będą niższe niż na rynku komercyjnym.